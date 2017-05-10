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Создана принципиально новая система звукового оповещения


10.05.2017

Система публичного оповещения, разработанная германским стартапом Holoplot при финансовой поддержке федеральных железных дорог DB, использует один и тот же комплект громкоговорителей для одновременной передачи разных сообщений в 16 зон объекта.

Передача голосовых оповещений при помощи нового решения реализована таким образом, что в различных зонах одного и того же помещения адресат может слышать различные сообщения, не накладывающиеся друг на друга. Подобная «акустическая изоляция» достигнута с использованием плоских акустических волн, распространение которых является более предсказуемым, чем поведение обычных звуковых волн со сферическим фронтом.

Поскольку финансирование разработки проводилось с участием стартап-акселератора DB mindbox, организованного федеральными железными дорогами, пилотное внедрение системы было решено осуществить на крупнейшем железнодорожном вокзале страны во Франкфурте-на-Майне. Система была введена в эксплуатацию в декабре 2016 года. Акустические модули, размещённые в пространстве объекта, управляются оригинальным программным обеспечением, позволяющим оператору задавать адресные зоны для передачи в них сообщений различного содержания.

Оценка эффективности новой системы оповещения была поручена одновременно двум организациям. Одна из них, специализирующаяся на акустических измерениях, оценивала степень разборчивости речи в зонах покрытия, а другая фиксировала субъективную оценку передаваемых речевых сообщений пассажирами. Результаты оказались обнадёживающими: технические замеры показали, что система Holoplot обеспечивает индекс разборчивости речи STI не ниже 0,75 — в то время как на большинстве германских железнодорожных станций это значение едва превышает 0,5. Что касается пассажиров, то 84% опрошенных считают, что качество речевых сообщений стало «намного лучше», а 14% — просто «лучше».

Официальный старт продаж новой системы уже состоялся. В минимальной конфигурации решение многоканального оповещения от Holoplot обойдётся заказчику в 60 тысяч евро. Производитель рассчитывает в основном на крупных клиентов, утверждая, что минимальная площадь помещения, в котором оправдано применение системы, составляет 150 кв.м.

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Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

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