Зачем в названия систем безопасности добавляют слова Next Generation

Рынок безопасности систематически сотрясают сообщения о том, что тот или иной производитель выпустил на рынок устройство или систему «следующего поколения». В названии данного продукта может появляться при этом соответствующая прибавка — Next Generation. Эти красивые слова, несомненно, оказывают влияние на сознание большинства из тех, кто с этим сталкивается.

Эксперты отмечают, что нередко за словами Next Generation скрывается просто желание придать товару более привлекательный вид и продавать его в броской упаковке. Возможна, однако, и ситуация, в которой в некотором модельном ряду действительно произошла смена поколений. И конечным пользователям, и интеграторам хорошо бы научиться различать эти случаи.

Тенденция называть всё подряд «следующим поколением» зашла настолько далеко, что производители, не злоупотребляющие добавкой Next Generation, рискуют оказаться в худшем положении. Ведь может создаться впечатление, что исследования и разработки идут у них не лучшим образом. И в самом деле, у всех в продуктовом ряду то и дело возникают «новые поколения», а у них — нет.

Для того, чтобы разобраться, оправдана ли в каждом конкретном случае добавка Next Generation, следует составить чёткое представление о том, чем же различаются старая и новая версии продуктов. Для того, чтобы добавка была оправдана, необходимо наличие существенной разницы в возможностях продукта или в его стоимости. Например, видеоаналитика следующего поколения — это та, которая построена на самообучении системы.

Интересно отметить, что добавление Next Generation появляется в названиях продуктов чаще, чем конкретный «номер поколения», например «нечто пятого поколения». Ведь в случае конкретного номера не всегда понятно, хорошо это или плохо. Номер поколения — пятый, а не пора ли этому продукту быть уже седьмого поколения? Другое дело, «следующее поколение». Это нечто, что будет актуально только завтра, поэтому пора приобрести его уже сегодня.

Сочетание Next Generation — не единственное в ряду тех слов и выражений, которые не в меру ретивые маркетологи используют для нагнетания значимости своего товара. Достаточно вспомнить, сколь широко слово «интеллектуальный» применяется там, где лучше подошло бы «адаптивный» или «автоматический». Было бы неплохо, если бы при обучении специалистам по безопасности давали базовый навык отметания дутых терминов, за которыми может не стоять ничего реального.

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