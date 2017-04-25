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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Industrial News

Рынок биометрии смещается от аппаратных решений к программным


25.04.2017

Программные биометрические решения развиваются в мире опережающими темпами по сравнению с аппаратными. Так оценивает перспективы рынка биометрии эксперты компании Mercator Advisory Group.

До недавнего времени системы идентификации пользователей и контроля доступа, построенные преимущественно на программных средствах, не были развиты. В этой ситуации коммерческие заказчики, например банки, вкладывались в аппаратные решения с возвратом инвестиций через период порядка пяти лет. Теперь это становится для них менее выгодным, поскольку программные, быстро окупающиеся решения не уступают аппаратным по надёжности и удобству использования, но дают гораздо более быструю отдачу.

Идентификация по отпечатку пальцев продолжает оставаться наиболее распространённым видом биометрии. Второе место среди аппаратных решений занимают системы на основе радужной оболочки глаза.

Программно-ориентированные средства — это, в первую очередь, быстро проникающее во многие сферы распознавание лиц, а также простое и удобное, но пока недооценённое распознавание голоса. Целое семейство биометрических факторов с программной реализацией составляют поведенческие технологии идентификации.

Общее увеличение числа смартфонов и их проникновение практически во все сферы жизни способствует внедрению биометрии и влияет на характер её использования. Доступ к самому смартфону также всё чаще контролируется биометрическими средствами. За счёт этого происходит быстрее приобщение пользователя к биометрии. Далее идентификация по биометрическим признакам легче распространяется по разным вертикальным рынкам. Сама аутентификация человека по биометрическим признакам благодаря распространению смартфонов становится мобильной.

Согласно прогнозу исследовательской компании Acuity Market Intelligence, в 2019 году все все выпускаемые смартфоны будут оборудованы биометрическими технологией. К 2022 году на руках у пользователей останутся только такие смартфоны.

Эксперты утверждают, что в будущем аутентификация будет не разовым событием, а постоянным процессом, не требующим каких-либо действий со стороны пользователя. Она будет многофакторной, использующей одновременно географическую локацию, анализ обстановки, распознавание лица и голоса и поведенческие характеристики человека.

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Передний край

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

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Самый высокотехнологичный из способов борьбы с охранными камерами — интенсивный пучок света, направленный в объектив, вызывает избыточную засветку чувствительного элемента — яркость достигает предельного значения, и изображение оказывается полностью либо частично «залито» однородным пятном. Даже при весьма широком динамическом диапазоне с попавшим в кадр прожектором справятся далеко не все камеры. Сам прожектор, скорее всего, будет виден неплохо. А вот разглядеть под ним фигуру человека с автоматом «узи», связкой гранат, украденным из офиса ноутбуком и чертами лица недавно сбежавшего из психушки маньяка — весьма затруднительно.

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