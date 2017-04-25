Рынок биометрии смещается от аппаратных решений к программным

Программные биометрические решения развиваются в мире опережающими темпами по сравнению с аппаратными. Так оценивает перспективы рынка биометрии эксперты компании Mercator Advisory Group.

До недавнего времени системы идентификации пользователей и контроля доступа, построенные преимущественно на программных средствах, не были развиты. В этой ситуации коммерческие заказчики, например банки, вкладывались в аппаратные решения с возвратом инвестиций через период порядка пяти лет. Теперь это становится для них менее выгодным, поскольку программные, быстро окупающиеся решения не уступают аппаратным по надёжности и удобству использования, но дают гораздо более быструю отдачу.

Идентификация по отпечатку пальцев продолжает оставаться наиболее распространённым видом биометрии. Второе место среди аппаратных решений занимают системы на основе радужной оболочки глаза.

Программно-ориентированные средства — это, в первую очередь, быстро проникающее во многие сферы распознавание лиц, а также простое и удобное, но пока недооценённое распознавание голоса. Целое семейство биометрических факторов с программной реализацией составляют поведенческие технологии идентификации.

Общее увеличение числа смартфонов и их проникновение практически во все сферы жизни способствует внедрению биометрии и влияет на характер её использования. Доступ к самому смартфону также всё чаще контролируется биометрическими средствами. За счёт этого происходит быстрее приобщение пользователя к биометрии. Далее идентификация по биометрическим признакам легче распространяется по разным вертикальным рынкам. Сама аутентификация человека по биометрическим признакам благодаря распространению смартфонов становится мобильной.

Согласно прогнозу исследовательской компании Acuity Market Intelligence, в 2019 году все все выпускаемые смартфоны будут оборудованы биометрическими технологией. К 2022 году на руках у пользователей останутся только такие смартфоны.

Эксперты утверждают, что в будущем аутентификация будет не разовым событием, а постоянным процессом, не требующим каких-либо действий со стороны пользователя. Она будет многофакторной, использующей одновременно географическую локацию, анализ обстановки, распознавание лица и голоса и поведенческие характеристики человека.

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