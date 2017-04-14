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Мировой рынок СКУД за год вырастёт на 7%


14.04.2017

Объём продаж на мировом рынке систем контроля и управления доступом (СКУД) в течение 2017 года вырастет на 6,8% и достигнет величины $4,2 млрд. Такой прогноз даёт исследовательская компания IHS Markit. По мнению её специалистов, важная роль СКУД в приложениях для предприятия сохраняется за счёт их более глубокой интеграции с видеонаблюдением, с бизнес-процессами и с устройствами, относящимися к Интернету вещей.

В числе основных тенденций 2017 года в сфере контроля доступа — переход к применению мобильных учётных данных и внедрение новых биометрических технологий. Кроме того, существенное развитие получит интеграция физического и логического доступа, а также удалённые сервисы, такие, как «Контроль доступа как услуга» (Access Control-as-a-Service — ACaaS).

Число загрузок мобильных учётных данных за год обещает утроиться — с 4,5 млн в 2016 году до 13,5 млн в текущем. На рынке зреет понимание того, что мобильные учётные данные в сфере контроля доступа не просто ценны сами по себе. Они способны открыть пользователю путь к применению более интегрированных систем.

Продажи электронных замков вырастут в мире на 9%. Подталкивают это движение Восточная Европа и Африка, в которых объём продаж в данном сегменте увеличится в 2017 году на 17% по сравнению с предыдущим годом.

Идентификация по отпечаткам пальцев остаётся самой популярной биометрической технологией. На втором месте — идентификация по радужной оболочке глаза, которую старается потеснить распознавание лиц. Продажи систем распознавания лиц в этом году, как и в ближайшие пять лет, будут быстро расти, но пока что такие системы по распространённости останутся на третьем месте.

Влияние Китая в сфере контроля доступа — не столь значительное, как в видеонаблюдении, однако именно в этом году оно начнёт возрастать. В стране постоянно возникают новые предприятия, выпускающие СКУД, и все они утверждают себя с помощью низких цен. Приобретать их продукцию западным дистрибьюторам и интеграторам помогают китайские компании, которые занимаются Интернет-торговлей.

Количество IP-контроллеров доступа в мире вырастет в 2017 году более, чем на 10% по сравнению с предыдущим годом.

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