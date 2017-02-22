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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Industrial News

Ничто так не помогает хакерам, как технический прогресс и простота пользователя


22.02.2017

Заражение информационных систем вредоносным кодом и кража данных стали обыденным и почти что ожидаемым явлением. Эксперты говорят, что и дальнейшее ухудшение ситуации с информационной безопасностью неизбежно, потому что оно жёстко связано с техническим прогрессом.

Поскольку преобладающим мотивом преступности остаётся приобретение материальных благ, интенсивным атакам хакеров подвергаются мобильные платёжные системы. Злоумышленникам есть, где разгуляться — разработчики высокотехнологичных систем конкурируют между собой, стремясь сделать доступ людей к их счетам более быстрым и удобным. Ключевым процессом здесь является рост количества используемых смартфонов.

Интернет вещей и умный дом изначально развиваются как готовое поле деятельности для хакеров, поскольку рядовые обладатели «сетевых кофеварок» и «IP-пылесосов» в массе своей никогда не избавятся от того уровня беспечности, который им присущ. Их домашняя утварь сама по себе не представляет для хакеров интереса, но помогает им проникать по сети в любое жилище, а главное — служит неисчерпаемым ресурсом для ведения DDoS-атак.

Ещё одна неостановимая тенденция — рост числа беспилотников. Для хакеров это тоже подспорье. Соединения Bluetooth и Wi-Fi чаще всего никто особо не защищает от несанкционированного использования, потому что они спрятаны глубоко в недрах применяющей их организации. Теперь подобраться ко многим из них можно с беспилотника.

Самым слабым звеном любой информационной системы остаётся при этом сам человек. Киберпреступники постоянно изобретают новые способы достучаться до его сознания. Всё изощрённей становятся приёмы, с помощью которых людей заставляют открывать послания с вредоносным кодом или неосознанно делиться важной информацией. Развитие социальных сетей выносит на поверхность огромные массивы личных данных, которые также пойдут в дело у злоумышленников.

Какое же место занимают во всём этом камеры видеонаблюдения? Их количество также растёт, хотя и не так быстро, как число устройств умного дома. Важное различие состоит здесь в том, что телекамеры находятся в руках профессионалов. Значит, мы вправе надеяться, что хотя бы основные методы защиты камер от сетевых атак получат распространение. И тогда при организации DDoS-атак хакерам придётся ограничиться компьютерами, подключёнными к Интернету и, конечно, умным домом.

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Передний край

10 СОВЕТОВ УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВОК

Выставка — это серьёзные инвестиции, организационное напряжение и большие надежды. Чтобы всё это оправдалось, следует избегать и «лотерейного» подхода (авось, кто-нибудь да забредёт), и жёсткой программы (только встречи по списку). Как выжать всё возможное из присутствия на очередном мероприятии? Оставим в стороне вопрос целесообразности участия и выбор самой выставки и приведём несколько практических советов. Несмотря на то, что часть из них выглядят вполне очевидными, постарайтесь уделить внимание каждому пункту. Что необходимо предусмотреть, готовясь к экспозиции своих продуктов и услуг?

АТАКА ДРОНОВ

В последние несколько лет активность вокруг беспилотников усилилась: цена, наконец, встала на одну доску с возможностями. В госструктурах появились консультанты с достаточно широким кругозором, и взоры начальства устремились в небо. Чтобы не нести громадные убытки от лесных пожаров, может быть, следует запустить по продуманному маршруту дрон с тепловизионной камерой? Собственно говоря, почему бы нет, если финансирование позволяет. Появились перспективы окупаемости беспилотников и в качестве бизнес-вложений.

ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА IP-КАМЕР

Информация о взломах компьютерных систем давно уже перестала считаться фантастикой. Переход на сетевое видеонаблюдение поставил безопасность IP-камер под закономерный вопрос: можно ли при желании обойти защиту, и есть ли она как таковая? Парольная защита предусмотрена во всех без исключения моделях камер видеонаблюдения. Однако уровень её исполнения у разных производителей может оказаться разным. Не секрет, что во многих системах пароли по умолчанию остаются на долгие годы — по сути, до первого прецедента взлома.

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Hanwha Techwin выпускает IP-камеры серии Wisenet X на новом чипсете, с передовым функционалом

Открытая платформа — основа для создания приложений для систем видеонаблюдения
Открытая платформа - основа для создания приложений для систем видеонаблюдения
Камеры Hanwha Techwin обеспечивают открытую платформу, на которой разработчики ПО могут создавать приложения, расширяющие функционал системы видеонаблюдения видеоаналитикой.

Улучшенный детектор движения — возможность исключить ложные тревоги
Улучшенный детектор движения - возможность исключить ложные тревоги
В передовых камерах компании Hanwha Techwin применяется улучшенный механизм детектирования движения. Он позволяет максимально повысить безошибочность обнаружения движущихся объектов и до предела снизить число ложных тревог.

Интеллектуальный поиск в архиве — мгновенное обнаружение объекта по его признакам
Интеллектуальный поиск в архиве - мгновенное обнаружение объекта по его признакам
Поиск в видеоархиве может быть быстрым и точным, если он выполняется с помощью технологии «Суммированное изображение». Она позволяет на многодневной, многоканальной видеозаписи практически мгновенно находить объекты по их словесному описанию.

DIS — технология цифровой стабилизации изображения
DIS - технология цифровой стабилизации изображения
Скомпенсировать воздействие, которое дрожание камеры оказывает на восприятие изображения наблюдателем, призвана его стабилизация. Она выполняется программным способом, в процессоре камеры.

Multi-crop — трансляция частей изображения с высоким разрешением и фреймрейтом
Multi-crop - трансляция частей изображения с высоким разрешением и фреймрейтом
Избавится от лишней информации, которую может передавать камера видеонаблюдения, позволяет функция Multi-crop: в кадре можно задать прямоугольные участки, изображение которых будет транслироваться и записываться с повышенным разрешением и частотой.


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