Ничто так не помогает хакерам, как технический прогресс и простота пользователя

Заражение информационных систем вредоносным кодом и кража данных стали обыденным и почти что ожидаемым явлением. Эксперты говорят, что и дальнейшее ухудшение ситуации с информационной безопасностью неизбежно, потому что оно жёстко связано с техническим прогрессом.

Поскольку преобладающим мотивом преступности остаётся приобретение материальных благ, интенсивным атакам хакеров подвергаются мобильные платёжные системы. Злоумышленникам есть, где разгуляться — разработчики высокотехнологичных систем конкурируют между собой, стремясь сделать доступ людей к их счетам более быстрым и удобным. Ключевым процессом здесь является рост количества используемых смартфонов.

Интернет вещей и умный дом изначально развиваются как готовое поле деятельности для хакеров, поскольку рядовые обладатели «сетевых кофеварок» и «IP-пылесосов» в массе своей никогда не избавятся от того уровня беспечности, который им присущ. Их домашняя утварь сама по себе не представляет для хакеров интереса, но помогает им проникать по сети в любое жилище, а главное — служит неисчерпаемым ресурсом для ведения DDoS-атак.

Ещё одна неостановимая тенденция — рост числа беспилотников. Для хакеров это тоже подспорье. Соединения Bluetooth и Wi-Fi чаще всего никто особо не защищает от несанкционированного использования, потому что они спрятаны глубоко в недрах применяющей их организации. Теперь подобраться ко многим из них можно с беспилотника.

Самым слабым звеном любой информационной системы остаётся при этом сам человек. Киберпреступники постоянно изобретают новые способы достучаться до его сознания. Всё изощрённей становятся приёмы, с помощью которых людей заставляют открывать послания с вредоносным кодом или неосознанно делиться важной информацией. Развитие социальных сетей выносит на поверхность огромные массивы личных данных, которые также пойдут в дело у злоумышленников.

Какое же место занимают во всём этом камеры видеонаблюдения? Их количество также растёт, хотя и не так быстро, как число устройств умного дома. Важное различие состоит здесь в том, что телекамеры находятся в руках профессионалов. Значит, мы вправе надеяться, что хотя бы основные методы защиты камер от сетевых атак получат распространение. И тогда при организации DDoS-атак хакерам придётся ограничиться компьютерами, подключёнными к Интернету и, конечно, умным домом.

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