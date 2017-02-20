Беспилотник, летающий по дому, поможет проверять тревожные сообщения

Компании Alarm.com и Qualcomm будут совместно разрабатывать беспилотник для дома. Назначение этого устройства — летать по комнатам, посещать места, откуда пришли тревожные сигналы, и транслировать видеоизображение хозяину.

Будущий аппарат будет работать в составе системы Insights Engine от Alarm.com. Она позволяет получать информацию от большого числа датчиков и на этой основе обнаруживать на объекте активность, требующую реагирования.

Другой составной частью будущей разработки станет аппаратно-программная платформа Snapdragon Flight от компании Qualcomm, которая обеспечивает контроль аппарата в полёте и его навигацию. Носителем платформы является плата размером 58х40 мм, которая содержит все компоненты, необходимые для работы беспилотного летательного аппарата. Партнёрство двух компаний обеспечит интеграцию платформы с технологией Insights Engine.

В основе технологии Insights Engine лежат алгоритмы машинного обучения, а её работа ведётся в облаке. В систему Insights Engine поступают данные от всех датчиков. На их основе по алгоритмам машинного обучения строится модель того, что происходит в доме. Все необычные события, не укладывающиеся в эту модель, считаются тревожными.

От пользователя или инсталлятора, таким образом, не требуется заниматься конфигурацией системы. Единственное, что стоит сделать — настроить правила, по которым система будет выбирать, в каких случаях отправлять хозяину дома уведомления о событиях. Беспилотник, который станет детищем совместного проекта двух фирм, поможет хозяину выяснять, что стало причиной того или иного тревожного сигнала. Подлетая к месту, из которого был подан сигнал тревоги, он произведёт съёмку на камеру и передаст изображение на смартфон хозяина.

Ранее идею беспилотника, который летает внутри дома и проверяет источники тревожных сообщений, реализовала компания Sunflower Labs. Её аппарат в ходе работы обменивается информацией с умными светильниками.

Дроны, создаваемые двумя компаниями, будут выпускаться в разных форм-факторах — аппарат поменьше будет предназначен для полётов внутри дома, а более крупный — для перемещения снаружи. Для выпуска самого беспилотника компании найдут стороннего производителя, который будет работать под их общим контролем. Выпуск аппарата намечен на конец 2017 года.

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