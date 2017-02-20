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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Industrial News

Осведомлённость конечников по вопросам пожарной сигнализации и систем оповещения возрастает


20.02.2017

Более чем вдвое сократилось за последнее время число владельцев зданий и менеджеров, которые не знакомы с требованиями законодательства о применении на их объектах систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией. Такой вывод делают специалисты компании Hochiki Europe, которые провели исследование на эту тему. Они опросили лиц, принимающих решения, по всей Европе. Выяснилось, что 22% респондентов не имеют должных знаний по данному вопросу. Предыдущее исследование, проведённое за 12 месяцев до этого, давало гораздо более высокую цифру — 46%.

Проблемы с ложными тревогами стали немного меньше тревожить респондентов. Раньше на них жаловались 29% опрошенных, а сейчас — 28%. Исследователи выделяют пять наиболее заметных проблем, связанных с пожарной сигнализацией.

Изменения в интерьере зданий и комнат без соответствующей модификации системы пожарной сигнализации производились у 50% респондентов. В неправильном ведении журнала учёта срабатываний системы пожарной сигнализации признаются 44%. При этом отмечается, что последний показатель заметно вырос — год назад таких было 30%. На то, что инсталлятор при проектировании системы не предложил наилучший вариант, жалуются 40% респондентов. У 33% извещатели нуждаются в чистке, у 27% — в замене.

Аналогичным образом, составлен по итогам опроса и список пяти наиболее существенных проблем в системах оповещения о чрезвычайных ситуациях. Разбитые и сгоревшие лампы имеются на объекте у 44% респондентов. Неправильное ведение журнала учёта отмечается у 42% (годом ранее таких было 67%). Наличие неправильных знаков в системе оповещения подтвердили 39%. Разряженные аккумуляторы наблюдаются у 35%, лампы не той мощности, которая нужна, — у 25%.

По мнению исследователей, опрос показал, что улучшается понимание собственниками и менеджерами тех требований, которые закон предъявляет к системам пожарной сигнализации и оповещения о чрезвычайных ситуациях. Сами эксперты объясняют это успехами той разъяснительной и образовательной работы среди конечников, которая ведётся на европейских рынках.

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Передний край

ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА IP-КАМЕР

Информация о взломах компьютерных систем давно уже перестала считаться фантастикой. Переход на сетевое видеонаблюдение поставил безопасность IP-камер под закономерный вопрос: можно ли при желании обойти защиту, и есть ли она как таковая? Парольная защита предусмотрена во всех без исключения моделях камер видеонаблюдения. Однако уровень её исполнения у разных производителей может оказаться разным. Не секрет, что во многих системах пароли по умолчанию остаются на долгие годы — по сути, до первого прецедента взлома.

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ХАКЕРОВ

Сетевые устройства наступают. Сопротивление бесполезно? Пожалуй, да. Однако, по мнению ряда бывалых экспертов, IP-технике предстоит пройти еще немалый путь, чтобы сравниться с традиционным аналоговым «железом» по самому критичному показателю — надежности. Самое важное на этом пути — накопление опыта эксплуатации, что в охранной технике неотделимо от оперативной работы. Но уже полученные результаты говорят о том, что вместе с сетевыми устройствами линию обороны систем физической охраны теснит и принципиально новый враг — хакер.

БИТРЕЙТ И НИЗКАЯ ОСВЕЩЁННОСТЬ

Несмотря на то, что при проектировании систем битрейт потока принимают за постоянную во времени величину, в реальности он существенно варьируется в зависимости от условий съёмки. А при низкой освещённости он значительно вырастает. Проведённые недавно сравнительные испытания одиннадцати образцов телевизионных камер наблюдения различных производителей показали, что средний по выборке битрейт при ночной съёмке составляет 498% от дневного.

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Hanwha Techwin выпускает IP-камеры серии Wisenet X на новом чипсете, с передовым функционалом

Открытая платформа — основа для создания приложений для систем видеонаблюдения
Открытая платформа - основа для создания приложений для систем видеонаблюдения
Камеры Hanwha Techwin обеспечивают открытую платформу, на которой разработчики ПО могут создавать приложения, расширяющие функционал системы видеонаблюдения видеоаналитикой.

Интеллектуальный поиск в архиве — мгновенное обнаружение объекта по его признакам
Интеллектуальный поиск в архиве - мгновенное обнаружение объекта по его признакам
Поиск в видеоархиве может быть быстрым и точным, если он выполняется с помощью технологии «Суммированное изображение». Она позволяет на многодневной, многоканальной видеозаписи практически мгновенно находить объекты по их словесному описанию.

Multi-crop — трансляция частей изображения с высоким разрешением и фреймрейтом
Multi-crop - трансляция частей изображения с высоким разрешением и фреймрейтом
Избавится от лишней информации, которую может передавать камера видеонаблюдения, позволяет функция Multi-crop: в кадре можно задать прямоугольные участки, изображение которых будет транслироваться и записываться с повышенным разрешением и частотой.

Анализ потоков покупателей в ритейле

Две новых IP-камеры для ритейла выпустила компания Hanwha Techwin в сотрудничестве с компанией Facit, разработчиком ПО. Одна новинка строит тепловую карту присутствия покупателей в торговом зале, другая — подсчитывает людей, пересекающих линию.

Face Detection — технология обнаружения лица человека
Face Detection - технология обнаружения лица человека
При настройке системы видеонаблюдения на автоматическую реакцию на тревожные события одним из наиболее эффективных инструментов может стать обнаружение лица человека в кадре. Компания Hanwha Techwin встраивает функцию Face Detection в выпускаемые ею камеры.



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