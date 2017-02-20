Осведомлённость конечников по вопросам пожарной сигнализации и систем оповещения возрастает

Более чем вдвое сократилось за последнее время число владельцев зданий и менеджеров, которые не знакомы с требованиями законодательства о применении на их объектах систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией. Такой вывод делают специалисты компании Hochiki Europe, которые провели исследование на эту тему. Они опросили лиц, принимающих решения, по всей Европе. Выяснилось, что 22% респондентов не имеют должных знаний по данному вопросу. Предыдущее исследование, проведённое за 12 месяцев до этого, давало гораздо более высокую цифру — 46%.

Проблемы с ложными тревогами стали немного меньше тревожить респондентов. Раньше на них жаловались 29% опрошенных, а сейчас — 28%. Исследователи выделяют пять наиболее заметных проблем, связанных с пожарной сигнализацией.

Изменения в интерьере зданий и комнат без соответствующей модификации системы пожарной сигнализации производились у 50% респондентов. В неправильном ведении журнала учёта срабатываний системы пожарной сигнализации признаются 44%. При этом отмечается, что последний показатель заметно вырос — год назад таких было 30%. На то, что инсталлятор при проектировании системы не предложил наилучший вариант, жалуются 40% респондентов. У 33% извещатели нуждаются в чистке, у 27% — в замене.

Аналогичным образом, составлен по итогам опроса и список пяти наиболее существенных проблем в системах оповещения о чрезвычайных ситуациях. Разбитые и сгоревшие лампы имеются на объекте у 44% респондентов. Неправильное ведение журнала учёта отмечается у 42% (годом ранее таких было 67%). Наличие неправильных знаков в системе оповещения подтвердили 39%. Разряженные аккумуляторы наблюдаются у 35%, лампы не той мощности, которая нужна, — у 25%.

По мнению исследователей, опрос показал, что улучшается понимание собственниками и менеджерами тех требований, которые закон предъявляет к системам пожарной сигнализации и оповещения о чрезвычайных ситуациях. Сами эксперты объясняют это успехами той разъяснительной и образовательной работы среди конечников, которая ведётся на европейских рынках.

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