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Распознавание лиц и голоса — бюджетный вид биометрии


13.02.2017

Идентификация по лицу и голосу в ближайшие годы будет быстро внедряться повсеместно, вытесняя биометрию, основанную на отпечатках пальцев. Об этом заявляют специалисты компании Juniper Research, которые провели соответствующее исследование.

Причина предстоящего изменения — в том, что идентификация по лицу и голосу дешевле, чем по отпечаткам пальцев. Кроме того, она проще внедряется. Для распознавания лиц и голоса требуется более сложное ПО, однако не нужно никакого оборудования, кроме общепринятых камер и микрофонов. Изначально отпечатки пальцев побеждали по надёжности и точности, однако программные алгоритмы для распознавания лица и голоса развиваются, преодолевая отставание.

Технологии идентификация по лицу и голосу использовались в 2016 году на 190 млн устройств, включая смартфоны и иные мобильные гаджеты. К 2021 году они будут работать, по подсчётам исследователей, на 600 млн устройств. С их распространением биометрия выйдет на новые рынки, например на контингент потребителей с более дешёвыми смартфонами. Отпечатки пальцев останутся широко употребимыми в более богатых регионах.

Авторы исследования не забывают отметить, что интрига в сфере биометрии не сводится к конкуренции между вышеупомянутыми методами. Доступными для потребителей становится сейчас довольно много биометрических технологий. Исследователи прогнозируют, что сразу несколько из них хорошо утвердятся на рынке, в частности, в сегменте мобильных устройств.

Важное условие, которое должно соблюдаться, чтобы пользователь принимал биометрию, — безопасность её самой. Данные, которые хранятся и используются в биометрических системах, должны быть надёжно защищены. Для них необходим более высокий уровень защиты, чем для идентификаторов, традиционно применяемых в сфере контроля доступа.

Именно поэтому в биометрии будет происходить сдвиг к локальному хранению данных. Образцы для сравнения будут храниться в самих устройствах, поблизости от точек доступа, а в облачные сервисы будут передаваться только результаты этого сравнения. Ключевой момент здесь — применение к биометрии наилучших практик защищённого хранения и передачи данных.

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Передний край

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