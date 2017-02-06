Наибольшее влияние на индустрию безопасности будет оказывать видеонаблюдение

Более половины профессионалов индустрии безопасности считают, что наибольшее влияние на её развитие будет оказывать сфера видеонаблюдения. Таковы результаты опроса, проведённого исследовательской компанией Capital One среди американских дилеров и интеграторов систем безопасности. Мнение о том, что именно видеонаблюдение будет наиболее важным для их бизнеса в 2017 году, высказали 52% респондентов. Этот показатель существенно вырос по сравнению с данными аналогичного опроса, проведённого годом ранее, когда такой ответ дали 23% респондентов.

Следующая по важности тенденция, зафиксированная в ходе исследования, — развитие Интернета вещей и рост числа подключённых к сети устройств. Её отметили как самую важную для себя 28% опрошенных.

Эксперты, проводившие исследование, отмечают, что в 2016 году на рынке безопасности наблюдались значительные изменения. На нём внедрялись важные технологические новшества и происходила вызванная ими смена бизнес-моделей. В видеонаблюдении утверждается интеллектуальная обработка данных и видеоаналитика, а переход на системы умного дома вполне сочетается с этими изменениями и ускоряет их. Развиваются сервисы, которые позволяют предоставляющим их компаниям не только зарабатывать на контрактах по установке оборудования, но и получать постоянный доход на повременной основе.

Как и во время опроса годичной давности, респонденты сейчас испытывают оптимизм относительно финансового благополучия индустрии безопасности. Улучшения финансовых показателей в течение 2017 года ожидают 87% из них. На фоне произошедших в 2016 году слияний и поглощений на рынке безопасности 69% опрошенных профессионалов ожидает, что их компания совершит в 2017 году по меньшей мере одну покупку другой компании. Более того, 23% сообщили, что рассматривают возможность совершить за год не менее трёх приобретений других фирм. Последний показатель немного превосходит аналогичный прошлогодний.

Наиболее важным способом финансирования роста индустрии в следующие 12 месяцев станут, по мнению 42% опрошенных, новые кредитные линии.

Исследователи отмечают, что в целом индустрия безопасности продолжает свой рост, и проведённый опрос подтвердил, что у неё — хорошие перспективы.

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