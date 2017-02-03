Умные устройства всё чаще включаются в состав домашних систем безопасности

Итоги исследования рынка домашней безопасности США подвели компания Parks Associates и отраслевой Интернет-портал Security Sales & Integration. Исследование является ежегодным и основано на опросе дилеров и инсталляторов систем безопасности. В 2016 году оно проводилось в четвёртый раз.

Как и раньше, на рынке безопасности США преобладают мелкие фирмы. Около половины опрошенных сообщают, что их годовой доход — менее $1 млн. Лишь у одной четверти он превышает $5 млн. Исследователи отмечают, что мелкие фирмы могут действовать гибче и мобильнее, но инвестиции в освоение новых технологий являются для них более рискованными. Общее число дилеров систем безопасности в США эксперты оценивают в 14-15 тысяч.

Более четверти опрошенных сами обеспечивают своим клиентам мониторинг домов. Ещё 62% делают это через субподрядчика. Остальные 10% не занимаются мониторингом.

За год выросло число тех, кто работает с умным домом и с IP-камерами. Интерес к остальным видам продукции, включённым в график, снижается. Из не вошедших в график категорий большое снижение дали аудиосистемы: в 2013 году ими занимались 40% опрошенных, а в 2016 — только 30%.

Среди причин, побуждающих дилеров заниматься системами удалённого мониторинга и умного дома, на первое место вышел рост запроса на эти технологии со стороны заказчиков. Доля респондентов, указывающих данный фактор, выросла за год на 8%. Это говорит о повышении осведомлённости потребителя о наличии и полезности умного дома. Второй важной движущей силой для выхода на рынок умного дома фирм, занимающихся домашней безопасностью, остаётся желание получать больше доходов.

Около 70% респондентов в дополнение к традиционным системам безопасности предлагают своим клиентам технологии умного дома и удалённое подключение. Выше всего доля тех (Рис. 3), в чьём ассортименте в качестве устройств с удалённым контролем присутствуют IP-камеры. Значительное место на рынке успели занять также умные осветительные системы. Слегка отстают от них термостаты и умные замки, причём доля тех, кто предлагает эти два вида устройств, за год почти не изменилась.

Исследователи отмечают, что в период бурного развития сферы умного дома дилеры домашних систем безопасности должны постоянно совершать сложный, но необходимый выбор — какие устройства и технологии включать в свой пакет предложений, а какие — нет. Они прогнозируют, что в самое ближайшее время будет наблюдаться повсеместное внедрение в домашние системы распознавания голоса.

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