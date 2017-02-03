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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Industrial News

Умные устройства всё чаще включаются в состав домашних систем безопасности


03.02.2017

Итоги исследования рынка домашней безопасности США подвели компания Parks Associates и отраслевой Интернет-портал Security Sales & Integration. Исследование является ежегодным и основано на опросе дилеров и инсталляторов систем безопасности. В 2016 году оно проводилось в четвёртый раз.

Как и раньше, на рынке безопасности США преобладают мелкие фирмы. Около половины опрошенных сообщают, что их годовой доход — менее $1 млн. Лишь у одной четверти он превышает $5 млн. Исследователи отмечают, что мелкие фирмы могут действовать гибче и мобильнее, но инвестиции в освоение новых технологий являются для них более рискованными. Общее число дилеров систем безопасности в США эксперты оценивают в 14-15 тысяч.

Более четверти опрошенных сами обеспечивают своим клиентам мониторинг домов. Ещё 62% делают это через субподрядчика. Остальные 10% не занимаются мониторингом.

За год выросло число тех, кто работает с умным домом и с IP-камерами. Интерес к остальным видам продукции, включённым в график, снижается. Из не вошедших в график категорий большое снижение дали аудиосистемы: в 2013 году ими занимались 40% опрошенных, а в 2016 — только 30%.

Доля опрошенных, продающих и устанавливающих различные виды домашних систем (только шесть основных видов)

Среди причин, побуждающих дилеров заниматься системами удалённого мониторинга и умного дома, на первое место вышел рост запроса на эти технологии со стороны заказчиков. Доля респондентов, указывающих данный фактор, выросла за год на 8%. Это говорит о повышении осведомлённости потребителя о наличии и полезности умного дома. Второй важной движущей силой для выхода на рынок умного дома фирм, занимающихся домашней безопасностью, остаётся желание получать больше доходов.

Три основных причины того, что дилер систем безопасности занимается удалённым мониторингом и умным домом

Около 70% респондентов в дополнение к традиционным системам безопасности предлагают своим клиентам технологии умного дома и удалённое подключение. Выше всего доля тех (Рис. 3), в чьём ассортименте в качестве устройств с удалённым контролем присутствуют IP-камеры. Значительное место на рынке успели занять также умные осветительные системы. Слегка отстают от них термостаты и умные замки, причём доля тех, кто предлагает эти два вида устройств, за год почти не изменилась.

Доля опрошенных, включающих в устанавливаемые ими системы безопасности различные виды домашних систем

Исследователи отмечают, что в период бурного развития сферы умного дома дилеры домашних систем безопасности должны постоянно совершать сложный, но необходимый выбор — какие устройства и технологии включать в свой пакет предложений, а какие — нет. Они прогнозируют, что в самое ближайшее время будет наблюдаться повсеместное внедрение в домашние системы распознавания голоса.

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Передний край

ОПЕРАЦИИ КГБ В БРАЗИЛИИ

Спустя некоторое время Security News возвращается к невероятной истории о том, как безопасник из Якутска организовал успешный бизнес на другом конце земного шара. Сегодня наш герой бегло говорит на бразильской разновидности португальского, прекрасно ориентируется в обстановке — и по-прежнему дико занят, полон энергии и сил. И ему по-прежнему везёт. Впрочем, за этим везением стоит чисто русская смекалка, упорный труд и редкий для соотечественников оптимизм.

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

ВРЕМЯ УЯЗВИМОСТЕЙ

Обновление возможностей технических продуктов, подпитывающее рынок безопасности, почти на сто процентов зависит от развития технологий. Однако прогресс рождает и новые возможности для злоупотреблений. Поэтому в солидных компаниях, прежде чем выпускать на рынок заведомо инновационный продукт, на всякий случай принято проводить экспертизу на предмет того, каким образом можно употребить новинку во зло. Если этого не сделать, разыгравшаяся пользовательская фантазия рано или поздно приведёт к появлению новых угроз и опасностей, непосредственно вызванных этим продуктом...

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