Развитие Интернета вещей влияет на коммерческий рынок безопасности

Количество устройств Интернета вещей, а также гигантские массивы данных, которые они производят, в ближайшие годы будет расти во всём мире бурными темпами. По оценке компании Gartner, к 2022 году типичная семья в передовой стране будет иметь, возможно, до 500 умных устройств.

Индустрия безопасности находится в мейнстриме данного процесса. Именно защита жилища — одно из основных назначений Интернета вещей. Данный факт даёт экспертам основания полагать, что под воздействием прихода интеллектуальных функций защиты в каждый дом изменится и сама индустрия коммерческой безопасности.

Появляются принципиально новые продукты, в том числе от производителей, ранее не работавших на рынке безопасности. Заказчики, у которых дома есть системы безопасности, сталкиваясь с возможностью приобрести умное устройство, спрашивают у продавца, интегрируется ли оно с их системой. Подобные запросы подталкивают разработчиков таких устройств заниматься безопасностью. Данное изменение не создаёт для них особых рисков, потому что спрос на безопасность есть и будет всегда.

В итоге на рынке рядом со всем известными ветеранами индустрии безопасности появляются новые компании. Часто обычная CEO-оптимизация позволяет такому новичку рынка быть не менее заметным на нём, чем традиционный, давно и хорошо зарекомендовавший себя производитель.

Многие из технологий, созданных и развитых для Интернета вещей, в ближайшее время перетекут в сферу коммерческой безопасности. При этом изменится форм-фактор оборудования, могут смениться бренды, под которыми оно выпускается, и сами устройства понадобится интегрировать с более крупными системами. От этого системы безопасности станут дешевле и функциональнее.

Развитие Интернета вещей стимулирует разработчиков создавать всё более компактные и производительные чипы, которые затем применяются и в смежных областях, в том числе в безопасности. В результате устройства для систем безопасности выглядят и работают всё в большей степени аналогично тому, как это делают домашние гаджеты. Пример данной тенденции — внедрение технологии Bluetooth в считыватели контроля доступа и другие оконечные устройства.

Одной из особенностей новых игроков рынка является то, что они продают свои изделия потребителям напрямую. Так отрасль безопасности становится ближе к потребителю. Это грозит инсталляторам и дилерам тем, что их роль снизится, и, чтобы этого не случилось, их бизнес должен эволюционировать.

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