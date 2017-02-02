 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





Книжная полка профессионала в безопасности
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Industrial News

Развитие Интернета вещей влияет на коммерческий рынок безопасности


02.02.2017

Количество устройств Интернета вещей, а также гигантские массивы данных, которые они производят, в ближайшие годы будет расти во всём мире бурными темпами. По оценке компании Gartner, к 2022 году типичная семья в передовой стране будет иметь, возможно, до 500 умных устройств.

Индустрия безопасности находится в мейнстриме данного процесса. Именно защита жилища — одно из основных назначений Интернета вещей. Данный факт даёт экспертам основания полагать, что под воздействием прихода интеллектуальных функций защиты в каждый дом изменится и сама индустрия коммерческой безопасности.

Появляются принципиально новые продукты, в том числе от производителей, ранее не работавших на рынке безопасности. Заказчики, у которых дома есть системы безопасности, сталкиваясь с возможностью приобрести умное устройство, спрашивают у продавца, интегрируется ли оно с их системой. Подобные запросы подталкивают разработчиков таких устройств заниматься безопасностью. Данное изменение не создаёт для них особых рисков, потому что спрос на безопасность есть и будет всегда.

В итоге на рынке рядом со всем известными ветеранами индустрии безопасности появляются новые компании. Часто обычная CEO-оптимизация позволяет такому новичку рынка быть не менее заметным на нём, чем традиционный, давно и хорошо зарекомендовавший себя производитель.

Многие из технологий, созданных и развитых для Интернета вещей, в ближайшее время перетекут в сферу коммерческой безопасности. При этом изменится форм-фактор оборудования, могут смениться бренды, под которыми оно выпускается, и сами устройства понадобится интегрировать с более крупными системами. От этого системы безопасности станут дешевле и функциональнее.

Развитие Интернета вещей стимулирует разработчиков создавать всё более компактные и производительные чипы, которые затем применяются и в смежных областях, в том числе в безопасности. В результате устройства для систем безопасности выглядят и работают всё в большей степени аналогично тому, как это делают домашние гаджеты. Пример данной тенденции — внедрение технологии Bluetooth в считыватели контроля доступа и другие оконечные устройства.

Одной из особенностей новых игроков рынка является то, что они продают свои изделия потребителям напрямую. Так отрасль безопасности становится ближе к потребителю. Это грозит инсталляторам и дилерам тем, что их роль снизится, и, чтобы этого не случилось, их бизнес должен эволюционировать.

Количество показов: 198

Возврат к списку

Передний край

ЭПОХА СТАРТАПОВ

Крупные корпорации, как известно, в рыночном смысле несколько неповоротливы и инертны. А данные о высокой эффективности операций, почерпнутые из отчётов перед акционерами, зачастую выглядят не слишком правдоподобно. На этапе становления рынка крупным компаниям всегда легче: уже сложилась репутация, установилась клиентская база, выработаны навыки ведения переговоров. Когда рыночный пирог поделен «крупняком», мелким игрокам остаётся лишь подбирать крошки.

ХВАТИТ СИДЕТЬ ПО СВОИМ НОРАМ!

Cегодняшняя отрасль безопасности представляет собой замысловатую смесь традиционного и новейшего, развиваясь стремительно и порой непредсказуемо, осваивая новые, невиданные прежде возможности. От простой «офисной» компьютеризации буквально на наших глазах был совершён скачок к полноценному сотрудничеству машинного интеллекта с человеческим. Однако типичный представитель конечника — руководитель корпоративной службы охраны — нередко находится в глухой обороне от окружающего мира, отмахиваясь от интересных и удобных для него же самого предложений, как от дьявольских искушений.

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal


Hanwha Techwin выпускает IP-камеры серии Wisenet X на новом чипсете, с передовым функционалом

Анализ потоков покупателей в ритейле

Две новых IP-камеры для ритейла выпустила компания Hanwha Techwin в сотрудничестве с компанией Facit, разработчиком ПО. Одна новинка строит тепловую карту присутствия покупателей в торговом зале, другая — подсчитывает людей, пересекающих линию.

WiseStream — повышение эффективности сжатия по алгоритму H.264 и H.265
WiseStream - повышение эффективности сжатия по алгоритму H.264 и H.265
Фирменная технология WiseStream от компании Hanwha Techwin применяется совместно с кодеком H.264 или H.265. Она обеспечивает более высокую степень сжатия изображения. Когда в кадре возникает движение, WiseStream сохраняет высокое качество изображения, а когда движение исчезает, — понижает битрейт.

Автосопровождение объекта — свойство камеры видеонаблюдения формата 4K
Автосопровождение объекта - свойство камеры видеонаблюдения формата 4K
Одна из возможностей, которую даёт своему владельцу камера очень высокого разрешения — автосопровождение подвижного объекта в пределах кадра.

Улучшенный детектор движения — возможность исключить ложные тревоги
Улучшенный детектор движения - возможность исключить ложные тревоги
В передовых камерах компании Hanwha Techwin применяется улучшенный механизм детектирования движения. Он позволяет максимально повысить безошибочность обнаружения движущихся объектов и до предела снизить число ложных тревог.

Открытая платформа — основа для создания приложений для систем видеонаблюдения
Открытая платформа - основа для создания приложений для систем видеонаблюдения
Камеры Hanwha Techwin обеспечивают открытую платформу, на которой разработчики ПО могут создавать приложения, расширяющие функционал системы видеонаблюдения видеоаналитикой.


Hits 45224722
12335
Hosts 4232359
1070
Visitors 7731997
2381

39

© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582