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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Industrial News

Видеоаналитика для ритейла поможет обычным магазинам конкурировать с онлайновыми


01.02.2017

Давление со стороны онлайновых магазинов заставляет ритейлеров классического образца находить новые способы совершенствования бизнеса. Один из них — видеоаналитика. В обычном магазине она выводит управление данными о покупателях примерно на тот же уровень, на котором оно находится в магазине онлайновом.

Администратору Интернет-магазина видны не только покупки, совершённые через сайт, но и все запросы посетителя, процедура изучения и сравнения товаров, а также данные о нём самом. Владельцу традиционного магазина тоже надо знать своих клиентов, и видеоаналитика поможет ему в этом.

Первый шаг — внедрение подсчёта числа посетителей, входящих в магазин. Для этого сверху, прямо над входом, размещается камера с функцией подсчёта количества объектов, пересекающих линию.

Более сложный вид информации — статистика распределения покупателей по торговому залу. Её собирает панорамная камера с объективом «рыбий глаз» и с функцией построения тепловой карты.

Лучше проконтролировать работу собственного предприятия ритейлеру помогает анализ очередей. Специальное ПО различает на изображении каждую фигуру и отслеживает её движение к заветной кассе. В результате про каждого человека можно сказать, сколько времени он провёл в очереди. Задав для такого времени норматив, ритейлер может автоматически получать уведомления о том, что он превышен, и открывать новые кассы, а также собирать информацию о том, что привело к появлению очереди.

В некоторых системах, предназначенных для ритейла, используются тепловизоры, которые располагаются сверху над торговым залом. Это позволяет добиваться высокой точности распознавания фигур отдельных людей.

Ещё более высокого уровня понимания особенностей поведения покупателей может достичь тот владелец магазина, которому будет видно, как перемещаются по торговому залу отдельные покупатели. Делается это анонимно, и смысл данной процедуры — не в том, чтобы следить за конкретными личностями, а в том, чтобы изучать закономерности движения людей между отделами и полками.

Производители предлагают разные способы такого отслеживания. В одних системах с помощью двух камер строится 3D-картина зала. В других покупатели «помечаются» по их смартфонам. В последнем случае нужно, по большому счёту, в каком-то виде получать на это согласие людей, что может быть слишком сложно.

Наконец, на основе распознавания лиц можно ввести автоматическое «узнавание» на входе тех клиентов, которые предоставили данные о себе. Это ещё сильнее сблизит офлайновый магазин с онлайновым.

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