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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Industrial News

Три проблемы западных производителей систем видеонаблюдения


24.01.2017

Объём продаж на рынке физической безопасности будет расти в среднем на 5,65% в год и к 2021 году достигнет величины $37 млрд, согласно новому исследованию, которое выполнила компания Memoori.

Непрерывный рост мирового рынка видеонаблюдения за последние 10 лет «дал осечку» лишь однажды — в 2009 году. Это — значительное достижение, поскольку финансовый кризис 2007-2008 годов был весьма серьёзным, и ожидалось, что его последствия для отрасли будут более значительными. Оказалось, что в мире имелся существенный скрытый спрос на видеонаблюдение, который проявился и помог рынку расти.

Под действием этого спроса темпы роста рынка за последние пять лет составляли в среднем 8,2% в год, однако в последние два года случилось их значительное замедление. Оно вызвано тем, что производители из США и Европы теряли позиции и уступали Азии, особенно Китаю. Придерживаясь агрессивной ценовой политики, китайские производители завоевали немалую долю рынка и нарастили продажи.

Компании Hikvision и Dahua, которых ещё лет шесть назад никто не рассматривал всерьёз, теперь доминируют на рынке, имея суммарный объём продаж порядка $5 млрд. До недавнего времени они не выпускали продуктов, находящихся на переднем крае развития технологий, но теперь ситуация изменилась.

Перед западными компаниями стоит задача увеличить объём продаж. Для этого им надо на своих рынках противостоять небывалому нашествию китайской продукции, но так, чтобы их прибыль не снизилась до смехотворных величин, иначе будет невозможно вкладываться в передовые технологии.

Возможный выход для западных производителей — в слияниях и поглощениях. Они могут привести к структурным изменениям в индустрии. С другой стороны, эксперты допускают, что такие изменения произойдут и без всяких слияний.

Другим вызовом для производителей систем видеонаблюдения является, по мнению экспертов, «силиконизация» камер. Весь сложный функционал современной камеры сосредотачивается в одном чипе. Роль производителей чипов на рынке видеонаблюдения сильно возрастает.

Ещё одна тенденция — резкое возрастание объёмов данных, которые формируются и передаются в системах видеонаблюдения. Начинающееся развитие умных городов лишь подстёгивает этот процесс. В итоге на новый уровень выходит роль видеоаналитики.

Всё это потребует от вендоров систем видеонаблюдения весьма значительных изменений в стратегии. У тех, кто не найдёт в себе ресурсов для таких изменений, останется совсем немного шансов на выживание.

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Передний край

10 СОВЕТОВ УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВОК

Выставка — это серьёзные инвестиции, организационное напряжение и большие надежды. Чтобы всё это оправдалось, следует избегать и «лотерейного» подхода (авось, кто-нибудь да забредёт), и жёсткой программы (только встречи по списку). Как выжать всё возможное из присутствия на очередном мероприятии? Оставим в стороне вопрос целесообразности участия и выбор самой выставки и приведём несколько практических советов. Несмотря на то, что часть из них выглядят вполне очевидными, постарайтесь уделить внимание каждому пункту. Что необходимо предусмотреть, готовясь к экспозиции своих продуктов и услуг?

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛАЗЕРОВ

Самый высокотехнологичный из способов борьбы с охранными камерами — интенсивный пучок света, направленный в объектив, вызывает избыточную засветку чувствительного элемента — яркость достигает предельного значения, и изображение оказывается полностью либо частично «залито» однородным пятном. Даже при весьма широком динамическом диапазоне с попавшим в кадр прожектором справятся далеко не все камеры. Сам прожектор, скорее всего, будет виден неплохо. А вот разглядеть под ним фигуру человека с автоматом «узи», связкой гранат, украденным из офиса ноутбуком и чертами лица недавно сбежавшего из психушки маньяка — весьма затруднительно.

10 ПРОБЛЕМ ОБЛАКОВ

Специалисты провели опрос заказчиков, проявивших интерес к системам облачного видеонаблюдения, и на основе полученных данных сформулировали своеобразный хит-парад проблематики, которая встаёт перед клиентами в ходе эксплуатации таких систем. Это далеко не исчерпывающий список, однако на начальном этапе освоения облачных технологий этого должно хватить. Не ведитесь на рекламу и не оставляйте в своих представлениях «белых пятен». Тот, кто во всём разберётся, первым двинется дальше.

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Процедура работы с цифровыми изображениями в системах видеонаблюдения

Процедура работы с цифровыми изображениями в системах видеонаблюдения



Практическое руководство по обучению операторов систем видеонаблюдения

Эргономика поста видеонаблюдения



Руководство по составлению спецификаций на системы контроля доступа (СКУД)

Руководство по составлению спецификаций на системы контроля доступа (СКУД)



Британская национальная стратегия видеонаблюдения

Британская национальная стратегия видеонаблюдения


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