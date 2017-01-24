Три проблемы западных производителей систем видеонаблюдения

Объём продаж на рынке физической безопасности будет расти в среднем на 5,65% в год и к 2021 году достигнет величины $37 млрд, согласно новому исследованию, которое выполнила компания Memoori.

Непрерывный рост мирового рынка видеонаблюдения за последние 10 лет «дал осечку» лишь однажды — в 2009 году. Это — значительное достижение, поскольку финансовый кризис 2007-2008 годов был весьма серьёзным, и ожидалось, что его последствия для отрасли будут более значительными. Оказалось, что в мире имелся существенный скрытый спрос на видеонаблюдение, который проявился и помог рынку расти.

Под действием этого спроса темпы роста рынка за последние пять лет составляли в среднем 8,2% в год, однако в последние два года случилось их значительное замедление. Оно вызвано тем, что производители из США и Европы теряли позиции и уступали Азии, особенно Китаю. Придерживаясь агрессивной ценовой политики, китайские производители завоевали немалую долю рынка и нарастили продажи.

Компании Hikvision и Dahua, которых ещё лет шесть назад никто не рассматривал всерьёз, теперь доминируют на рынке, имея суммарный объём продаж порядка $5 млрд. До недавнего времени они не выпускали продуктов, находящихся на переднем крае развития технологий, но теперь ситуация изменилась.

Перед западными компаниями стоит задача увеличить объём продаж. Для этого им надо на своих рынках противостоять небывалому нашествию китайской продукции, но так, чтобы их прибыль не снизилась до смехотворных величин, иначе будет невозможно вкладываться в передовые технологии.

Возможный выход для западных производителей — в слияниях и поглощениях. Они могут привести к структурным изменениям в индустрии. С другой стороны, эксперты допускают, что такие изменения произойдут и без всяких слияний.

Другим вызовом для производителей систем видеонаблюдения является, по мнению экспертов, «силиконизация» камер. Весь сложный функционал современной камеры сосредотачивается в одном чипе. Роль производителей чипов на рынке видеонаблюдения сильно возрастает.

Ещё одна тенденция — резкое возрастание объёмов данных, которые формируются и передаются в системах видеонаблюдения. Начинающееся развитие умных городов лишь подстёгивает этот процесс. В итоге на новый уровень выходит роль видеоаналитики.

Всё это потребует от вендоров систем видеонаблюдения весьма значительных изменений в стратегии. У тех, кто не найдёт в себе ресурсов для таких изменений, останется совсем немного шансов на выживание.

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