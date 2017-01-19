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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Industrial News

Объём мирового рынка безопасности жилых домов к 2020 году превысит $30 млрд


19.01.2017

Объём продаж на мировом рынке домашней безопасности в 2016 году составил $21,93 млрд. К 2020 году он увеличится до $31,25 млрд, что означает рост в среднем на 7,34% в год. Такие данные приводит компания Technavio, которая выполнила исследование данного рынка.

Большая часть продаж в сфере безопасности жилых домов — 55% — приходится на Северную Америку. При этом США занимают 49% данного рынка. В ближайшие годы рост североамериканского рынка домашней безопасности будет идти медленнее, чем в мире в целом: с $12,51 млрд в 2016 году до $15 млрд в 2020 году, то есть в среднем на 4,56% в год. При этом данный регион сохранит своё лидерство, но его доля сократится до 48%. Регион «Европа, Ближний Восток и Африка» занимает сейчас 23% мирового рынка, а Азиатско-Тихоокеанский регион — 22%.

Важным фактором роста рынка домашней безопасности является развитие Интернета вещей. Соединённые между собой интеллектуальные устройства позволяют людям контролировать свои дома в реальном времени. В целом же в качестве основной причины роста данного рынка эксперты указывают дальнейшие нарастание различных угроз.

В числе сложностей, которые тормозят развитие рынка домашней безопасности, выделяется тот факт, что её укрепление напрямую связано с ограничением прав граждан на частную жизнь. Немалую роль играет также отсутствие стандартов в данной сфере. Кроме того, развитие умного дома, основанного на подключаемых к Интернету устройствах, многократно повышает риск взлома домашней сети злоумышленниками. Рост рынка безопасности жилых домов тормозится также из-за того, что сложности внедрения продуктов и требования по их сертификации сдерживают экспансию производителей в другие страны.

Для рынка домашней безопасности характерна ограниченность числа основных производителей. Основную его долю занимают шесть крупнейших вендоров — ADT Security Services, Assa Abloy, Bosch Security Systems, Honeywell, Tyco Security Products и Nortek Security and Control. Каждый из них продаёт свою продукцию по всему и имеет широкий продуктовый ассортимент.

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ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

ВРЕМЯ УЯЗВИМОСТЕЙ

Обновление возможностей технических продуктов, подпитывающее рынок безопасности, почти на сто процентов зависит от развития технологий. Однако прогресс рождает и новые возможности для злоупотреблений. Поэтому в солидных компаниях, прежде чем выпускать на рынок заведомо инновационный продукт, на всякий случай принято проводить экспертизу на предмет того, каким образом можно употребить новинку во зло. Если этого не сделать, разыгравшаяся пользовательская фантазия рано или поздно приведёт к появлению новых угроз и опасностей, непосредственно вызванных этим продуктом...

ХВАТИТ СИДЕТЬ ПО СВОИМ НОРАМ!

Cегодняшняя отрасль безопасности представляет собой замысловатую смесь традиционного и новейшего, развиваясь стремительно и порой непредсказуемо, осваивая новые, невиданные прежде возможности. От простой «офисной» компьютеризации буквально на наших глазах был совершён скачок к полноценному сотрудничеству машинного интеллекта с человеческим. Однако типичный представитель конечника — руководитель корпоративной службы охраны — нередко находится в глухой обороне от окружающего мира, отмахиваясь от интересных и удобных для него же самого предложений, как от дьявольских искушений.

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