Объём мирового рынка безопасности жилых домов к 2020 году превысит $30 млрд

Объём продаж на мировом рынке домашней безопасности в 2016 году составил $21,93 млрд. К 2020 году он увеличится до $31,25 млрд, что означает рост в среднем на 7,34% в год. Такие данные приводит компания Technavio, которая выполнила исследование данного рынка.

Большая часть продаж в сфере безопасности жилых домов — 55% — приходится на Северную Америку. При этом США занимают 49% данного рынка. В ближайшие годы рост североамериканского рынка домашней безопасности будет идти медленнее, чем в мире в целом: с $12,51 млрд в 2016 году до $15 млрд в 2020 году, то есть в среднем на 4,56% в год. При этом данный регион сохранит своё лидерство, но его доля сократится до 48%. Регион «Европа, Ближний Восток и Африка» занимает сейчас 23% мирового рынка, а Азиатско-Тихоокеанский регион — 22%.

Важным фактором роста рынка домашней безопасности является развитие Интернета вещей. Соединённые между собой интеллектуальные устройства позволяют людям контролировать свои дома в реальном времени. В целом же в качестве основной причины роста данного рынка эксперты указывают дальнейшие нарастание различных угроз.

В числе сложностей, которые тормозят развитие рынка домашней безопасности, выделяется тот факт, что её укрепление напрямую связано с ограничением прав граждан на частную жизнь. Немалую роль играет также отсутствие стандартов в данной сфере. Кроме того, развитие умного дома, основанного на подключаемых к Интернету устройствах, многократно повышает риск взлома домашней сети злоумышленниками. Рост рынка безопасности жилых домов тормозится также из-за того, что сложности внедрения продуктов и требования по их сертификации сдерживают экспансию производителей в другие страны.

Для рынка домашней безопасности характерна ограниченность числа основных производителей. Основную его долю занимают шесть крупнейших вендоров — ADT Security Services, Assa Abloy, Bosch Security Systems, Honeywell, Tyco Security Products и Nortek Security and Control. Каждый из них продаёт свою продукцию по всему и имеет широкий продуктовый ассортимент.

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