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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Events

Почтовый ящик с RFID-идентификацией для получения почты, доставляемой беспилотниками


18.01.2017

Почтовый ящик, который сможет принимать беспилотники, доставляющие почту, предложили учёные из Государственного университета Колумбуса, расположенного в штате Огайо. Автор проекта, именуемого ADDSMART, — Лидия Рей. На выполнение этой работы её вдохновила реклама компании Amazon, посвящённая доставке почты дронами, а также тот факт, что её собственная почта часто приходит по неверному адресу.

Над доставкой почты с помощью беспилотников работают компании Amazon и Google, а также ряд стартапов. Летательные аппараты ориентируются у них по GPS, однако для точного определения места посадки нужно дополнительное средство.

Один из подходов к созданию такого средства состоит в использовании системы компьютерного зрения. Лидия Рей исходила из того, что такая система не даст требуемой точности. Даже зрение человека не всегда позволяет сделать это на должном уровне. Кроме того, визуальное нахождение адреса имеет смысл только в светлое время суток.

В качестве альтернативного способа и была выбрана система на основе RFID. По этой технологии работает прототип почтового ящика, созданный исследовательницей. Метка RFID размещается в почтовом ящике, а считыватель, действующий на частоте 13,56 МГц, — на беспилотнике. Кроме того, в ящике имеются пассивный ИК-детектор движения, USB-камера, соленоидный замок и модуль Wi-Fi. Беспилотник будет находить дорогу к нужному адресу с помощью GPS, а затем подтверждать его правильность путём идентификации RFID-метки, расположенной на ящике.

Смысл использования RFID-технологии состоит ещё и в том, что она хорошо подходит для ситуации, когда один беспилотник обслуживает несколько почтовых ящиков. Каждый ящик снабжён своей меткой, и все они прописаны в RFID-сканере.

Пассивный ИК-датчик реагирует на людей, подходящих к дому, и включает имеющуюся в ящике камеру. Таким образом, почтовый ящик обспечит заодно и безопасность дома. Через Wi-Fi-модуль уведомления о срабатывании датчика будут передаваться в дом, а далее — на смартфон хозяина. Таким же путём пойдут и сообщения о прибытии свежей почты.

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Обновление возможностей технических продуктов, подпитывающее рынок безопасности, почти на сто процентов зависит от развития технологий. Однако прогресс рождает и новые возможности для злоупотреблений. Поэтому в солидных компаниях, прежде чем выпускать на рынок заведомо инновационный продукт, на всякий случай принято проводить экспертизу на предмет того, каким образом можно употребить новинку во зло. Если этого не сделать, разыгравшаяся пользовательская фантазия рано или поздно приведёт к появлению новых угроз и опасностей, непосредственно вызванных этим продуктом...

БИТРЕЙТ И НИЗКАЯ ОСВЕЩЁННОСТЬ

Несмотря на то, что при проектировании систем битрейт потока принимают за постоянную во времени величину, в реальности он существенно варьируется в зависимости от условий съёмки. А при низкой освещённости он значительно вырастает. Проведённые недавно сравнительные испытания одиннадцати образцов телевизионных камер наблюдения различных производителей показали, что средний по выборке битрейт при ночной съёмке составляет 498% от дневного.

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

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