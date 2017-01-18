Почтовый ящик с RFID-идентификацией для получения почты, доставляемой беспилотниками

Почтовый ящик, который сможет принимать беспилотники, доставляющие почту, предложили учёные из Государственного университета Колумбуса, расположенного в штате Огайо. Автор проекта, именуемого ADDSMART, — Лидия Рей. На выполнение этой работы её вдохновила реклама компании Amazon, посвящённая доставке почты дронами, а также тот факт, что её собственная почта часто приходит по неверному адресу.

Над доставкой почты с помощью беспилотников работают компании Amazon и Google, а также ряд стартапов. Летательные аппараты ориентируются у них по GPS, однако для точного определения места посадки нужно дополнительное средство.

Один из подходов к созданию такого средства состоит в использовании системы компьютерного зрения. Лидия Рей исходила из того, что такая система не даст требуемой точности. Даже зрение человека не всегда позволяет сделать это на должном уровне. Кроме того, визуальное нахождение адреса имеет смысл только в светлое время суток.

В качестве альтернативного способа и была выбрана система на основе RFID. По этой технологии работает прототип почтового ящика, созданный исследовательницей. Метка RFID размещается в почтовом ящике, а считыватель, действующий на частоте 13,56 МГц, — на беспилотнике. Кроме того, в ящике имеются пассивный ИК-детектор движения, USB-камера, соленоидный замок и модуль Wi-Fi. Беспилотник будет находить дорогу к нужному адресу с помощью GPS, а затем подтверждать его правильность путём идентификации RFID-метки, расположенной на ящике.

Смысл использования RFID-технологии состоит ещё и в том, что она хорошо подходит для ситуации, когда один беспилотник обслуживает несколько почтовых ящиков. Каждый ящик снабжён своей меткой, и все они прописаны в RFID-сканере.

Пассивный ИК-датчик реагирует на людей, подходящих к дому, и включает имеющуюся в ящике камеру. Таким образом, почтовый ящик обспечит заодно и безопасность дома. Через Wi-Fi-модуль уведомления о срабатывании датчика будут передаваться в дом, а далее — на смартфон хозяина. Таким же путём пойдут и сообщения о прибытии свежей почты.

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