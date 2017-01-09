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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Industrial News

Безопасность — основное назначение умных городов


09.01.2017

Быстрое развитие систем умного города призвано позитивно повлиять сразу на многие стороны жизни современных горожан. Однако, как отмечают эксперты, наибольший эффект умный город даст в вопросах безопасности. Речь идёт, в первую очередь, о поддержании порядка на улицах и о безопасности на транспорте, хотя постепенно, по мере развития, к умному городу начнут подключаться и коммерческие заказчики.

По большому счёту, умный город начинается там, где различные городские системы переводятся на единую платформу или на общий интерфейс, через который с ними взаимодействуют операторы и специалисты. При этом создаётся единая инфраструктура для различных систем на общей муниципальной сети, которой пользуются разные службы. Далее на этой основе производится интеграция технологий в единый комплекс, назначение которого — эффективное управление и безопасность.

Мониторинг городских улиц в наши дни хорошо обеспечен с технической точки зрения. Камер видеонаблюдения повсюду множество — и на улицах, и на зданиях, в которых работают коммерческие фирмы, и на дорогах, и в транспортных узлах. Полицейские патрулируют городские кварталы на хороших автомобилях, имея при этом надёжные средства связи. В департаментах полиции работают современные диспетчерские центры.

Высокий уровень технической оснащённости систем мониторинга сильно контрастирует с низкой эффективностью управления ими и их операционного взаимодействия. Массивы информации, циркулирующей как в системах видеонаблюдения и охранной сигнализации, так и в полицейских сводках, не подвергаются должному анализу и сопоставлению. Этот недостаток и призваны устранить умные города, и потому можно говорить об их важной роли именно для укрепления городской безопасности, в то время, как в вопросах управления городским хозяйством или повышения комфорта для обитателей городов корреляция данных не столь актуальна.

Сейчас говорить об умном городе в настоящем времени — рановато. Здесь подошло бы будущее время. Более того, исследование показало: 40% инсталляторов систем безопасности считают, что индустрия безопасности не готова к развитию умных городов. Тем не менее, инсталляторы должны изучать возможности умных городов и учиться извлекать прибыль из участия в таких проектах.

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БИТРЕЙТ И НИЗКАЯ ОСВЕЩЁННОСТЬ

Несмотря на то, что при проектировании систем битрейт потока принимают за постоянную во времени величину, в реальности он существенно варьируется в зависимости от условий съёмки. А при низкой освещённости он значительно вырастает. Проведённые недавно сравнительные испытания одиннадцати образцов телевизионных камер наблюдения различных производителей показали, что средний по выборке битрейт при ночной съёмке составляет 498% от дневного.

H.265 — МАРКЕТИНГОВЫЙ ТРЮК?

За прошедшие годы доминирующим видеокодеком в отрасли безопасности стал Н.264, но в последнее время ряд производителей и экспертов принялись весьма интенсивно «продавливать» Н.265. В связи с приходом нового кодека возникает ряд вопросов. Прежде всего общественность интересуется двумя: когда HEVC станет общеупотребительным и надолго ли всё это. Однако редакцию интересуют чуть более глубоко зарытые вещи: например, кто получит основные выгоды от перехода на новый стандарт кодирования, и не является ли это очередным маркетинговым трюком, позволяющим сдвинуть рыночный баланс в сторону определённых игроков.

ЭПОХА СТАРТАПОВ

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