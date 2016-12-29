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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Industrial News

Рынок безопасности как услуги растёт на 12,7% в год


29.12.2016

Объём продаж на мировом рынке безопасности как услуги увеличится с $921 млн в 2016 году до $1,49 млрд в 2020 году. Это означает рост на 12,7% в год. Такой прогноз даёт исследовательская компания Technavio.

Данный рынок состоит из сегментов «видеонаблюдение как услуга» (VSaaS) и «контроль доступа как услуга» (ACaaS). Заказчик VSaaS вносит повременную плату за возможность просматривать живое и записанное изображение. Использование ACaaS подразумевает, что заказчик платит за работу сервера, с который производится управление СКУД.

В ближайшее время сохранится преобладающее значение рынка VSaaS по сравнению с рынком ASaaS. Развитие облачных технологий и пропускной способности сети позволяет в больших объёмах передавать изображение от заказчика поставщику услуги VSaaS.

Крупнейший рынок безопасности как услуги — американский. На обоих американских континентах объём продаж в данной сфере составляет $595 млн, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — $142 млн, в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) — $185 млн. До 2020 года американский рынок сохранит своё доминирующее положение в мире и долю в 64%.

Рынок безопасности как услуги состоит из трёх пользовательских сегментов — коммерческого, государственного и частных граждан. Коммерческий сектор — крупнейший из них, он занимает 56% рынка. Значительную роль в нём играют ритейлеры, которые сталкиваются с постоянным ростом потерь, связанных с воровством. В розничной торговле США в 2013-2014 финансовом году такие потери составляли 1,27% от объёмов продаж магазинов, а в следующем — уже 1,95%.

Ритейлеры отвечают усиленным использованием систем безопасности. Для ведения полноценного видеонаблюдения им нужны большие ёмкости хранения, защита систем от выведения из строя и надёжное получение уведомлений, когда оно всё же состоится. Поэтому спрос со стороны розничной торговли — это драйвер развития безопасности как услуги.

Другой тип потребителя этого вида безопасности — финансовые организации. Одна из существенных причин, по которой они будут использовать безопасность как услугу, — постоянный рост числа махинаций с банкоматами.

Немалую роль в развитии безопасности как услуги играет необходимость передавать информацию из систем безопасности в правоохранительные органы.

В то же время, неосведомлённость конечных пользователей тормозит развитие рынка VSaaS, и поставщики услуг должны активнее просвещать их. И при этом быть готовыми к тому, что и их самих, и их заказчиков применение VSaaS подтолкнёт к смене бизнес-модели.

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Передний край

10 ПРОБЛЕМ ОБЛАКОВ

Специалисты провели опрос заказчиков, проявивших интерес к системам облачного видеонаблюдения, и на основе полученных данных сформулировали своеобразный хит-парад проблематики, которая встаёт перед клиентами в ходе эксплуатации таких систем. Это далеко не исчерпывающий список, однако на начальном этапе освоения облачных технологий этого должно хватить. Не ведитесь на рекламу и не оставляйте в своих представлениях «белых пятен». Тот, кто во всём разберётся, первым двинется дальше.

ОПЕРАЦИИ КГБ В БРАЗИЛИИ

Спустя некоторое время Security News возвращается к невероятной истории о том, как безопасник из Якутска организовал успешный бизнес на другом конце земного шара. Сегодня наш герой бегло говорит на бразильской разновидности португальского, прекрасно ориентируется в обстановке — и по-прежнему дико занят, полон энергии и сил. И ему по-прежнему везёт. Впрочем, за этим везением стоит чисто русская смекалка, упорный труд и редкий для соотечественников оптимизм.

H.265 — МАРКЕТИНГОВЫЙ ТРЮК?

За прошедшие годы доминирующим видеокодеком в отрасли безопасности стал Н.264, но в последнее время ряд производителей и экспертов принялись весьма интенсивно «продавливать» Н.265. В связи с приходом нового кодека возникает ряд вопросов. Прежде всего общественность интересуется двумя: когда HEVC станет общеупотребительным и надолго ли всё это. Однако редакцию интересуют чуть более глубоко зарытые вещи: например, кто получит основные выгоды от перехода на новый стандарт кодирования, и не является ли это очередным маркетинговым трюком, позволяющим сдвинуть рыночный баланс в сторону определённых игроков.

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