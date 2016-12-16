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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Industrial News

Британские компании по безопасности развивают свой бизнес быстрее, чем французские, итальянские и испанские


16.12.2016

Компании из Великобритании, работающие в сфере безопасности, по темпам роста объёмов продаж обгоняют своих коллег из Франции, Италии и Испании. Такой результат получен в ходе исследования, выполненного компанией Plimsoll Publishing, которая специализируется на анализе финансового положения компаний из различных отраслей. По её данным, объём продаж средней компании из Великобритании, работающей на рынке безопасности, вырос за год на 4,7%, компании из Испании — на 3,2%, из Италии — на 2,2%, из Франции — всего лишь на 0,8%. В каждой из стран исследователи взяли для своего анализа наиболее крупные и влиятельные компании из сферы безопасности.

В то же время, по средней удельной прибыли до уплаты налогов французские компании, наоборот, опережают представителей остальных трёх стран. Во Франции в сфере безопасности этот показатель составляет 3,8%, а в Великобритании — только 2,1%. Эксперты отмечают, что средняя прибыль британских фирм в последние годы возросла.

Французский рынок эксперты считают весьма интересным. Компании по безопасности из Франции зарабатывают больше прибыли, чем их коллеги из других европейских стран. Способность компаний максимально использовать свои ресурсы для успешного ведения бизнеса — ключевой фактор конкурентоспособности.

Отдельно специалисты компании Plimsoll Publishing изучили сегмент услуг в сфере безопасности Великобритании. Они рассмотрели финансовые показатели 1329 компаний, работающих в этом сегменте. Их средняя удельная прибыль составила 3%. Таким образом, в сегменте услуг прибыль выше, чем в среднем во всей британской сфере безопасности.

При этом 393 компании из числа опрошенных понесли в прошлом году убытки. Для 171 из них это был второй убыточный год подряд. Финансовое состояние 252 компаний оценивается как опасное для их бизнеса.

В то же время, положение 638 компаний — «исключительно хорошее». Эти компании, несмотря на давление, которое оказывает на них рынок, добились значительного роста объёма продаж и прибыли. Исследователи указывают их как образец того, как можно достигать отличных результатов даже на зрелом, насыщенном рынке.

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Передний край

ЭПОХА СТАРТАПОВ

Крупные корпорации, как известно, в рыночном смысле несколько неповоротливы и инертны. А данные о высокой эффективности операций, почерпнутые из отчётов перед акционерами, зачастую выглядят не слишком правдоподобно. На этапе становления рынка крупным компаниям всегда легче: уже сложилась репутация, установилась клиентская база, выработаны навыки ведения переговоров. Когда рыночный пирог поделен «крупняком», мелким игрокам остаётся лишь подбирать крошки.

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛАЗЕРОВ

Самый высокотехнологичный из способов борьбы с охранными камерами — интенсивный пучок света, направленный в объектив, вызывает избыточную засветку чувствительного элемента — яркость достигает предельного значения, и изображение оказывается полностью либо частично «залито» однородным пятном. Даже при весьма широком динамическом диапазоне с попавшим в кадр прожектором справятся далеко не все камеры. Сам прожектор, скорее всего, будет виден неплохо. А вот разглядеть под ним фигуру человека с автоматом «узи», связкой гранат, украденным из офиса ноутбуком и чертами лица недавно сбежавшего из психушки маньяка — весьма затруднительно.

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

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