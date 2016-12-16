Британские компании по безопасности развивают свой бизнес быстрее, чем французские, итальянские и испанские

Компании из Великобритании, работающие в сфере безопасности, по темпам роста объёмов продаж обгоняют своих коллег из Франции, Италии и Испании. Такой результат получен в ходе исследования, выполненного компанией Plimsoll Publishing, которая специализируется на анализе финансового положения компаний из различных отраслей. По её данным, объём продаж средней компании из Великобритании, работающей на рынке безопасности, вырос за год на 4,7%, компании из Испании — на 3,2%, из Италии — на 2,2%, из Франции — всего лишь на 0,8%. В каждой из стран исследователи взяли для своего анализа наиболее крупные и влиятельные компании из сферы безопасности.

В то же время, по средней удельной прибыли до уплаты налогов французские компании, наоборот, опережают представителей остальных трёх стран. Во Франции в сфере безопасности этот показатель составляет 3,8%, а в Великобритании — только 2,1%. Эксперты отмечают, что средняя прибыль британских фирм в последние годы возросла.

Французский рынок эксперты считают весьма интересным. Компании по безопасности из Франции зарабатывают больше прибыли, чем их коллеги из других европейских стран. Способность компаний максимально использовать свои ресурсы для успешного ведения бизнеса — ключевой фактор конкурентоспособности.

Отдельно специалисты компании Plimsoll Publishing изучили сегмент услуг в сфере безопасности Великобритании. Они рассмотрели финансовые показатели 1329 компаний, работающих в этом сегменте. Их средняя удельная прибыль составила 3%. Таким образом, в сегменте услуг прибыль выше, чем в среднем во всей британской сфере безопасности.

При этом 393 компании из числа опрошенных понесли в прошлом году убытки. Для 171 из них это был второй убыточный год подряд. Финансовое состояние 252 компаний оценивается как опасное для их бизнеса.

В то же время, положение 638 компаний — «исключительно хорошее». Эти компании, несмотря на давление, которое оказывает на них рынок, добились значительного роста объёма продаж и прибыли. Исследователи указывают их как образец того, как можно достигать отличных результатов даже на зрелом, насыщенном рынке.

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