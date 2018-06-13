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Газета "Security News" / События отрасли безопасности / События отрасли безопасности / Семинары

В Латвии прошел первый международный практический семинар «Инновации в сфере охранных технологий и современные решения в области безопасности»


13.06.2018

В конце мая в Латвии состоялось событие, посвященное новейшим разработкам в сфере безопасности — первый международный практический семинар «Инновации в сфере охранных технологий и современные решения в области безопасности». В рамках мероприятия, приуроченного к празднованию 100-летия Латвийской Республики, организаторы мероприятия — латвийская компания STG GRUPA совместно с Defenguard Systems s.r.o. (Словакия) и EVPU DEFENCE a.s. (Чехия) представили инновационные решения в области безопасности не только Латвии, как государства, но и отдельных регионов страны, периметров и объектов.

«Я хотел бы поздравить Латвию с прекрасным юбилеем и призвать все страны к практическому сотрудничеству с латвийскими и словацкими специалистами над совместными разработками новых технических решений и перспективными способами обеспечения безопасности», — заявил во время открытия семинара один из организаторов мероприятия, исполнительный директор компании Defenguard Systems s.r.o. инженер Йозеф Панчак.

В свою очередь, соорганизатор семинара, эксперт технического направления и член правления Ассоциации Независимых Экспертов Латвии, генеральный директор компании STG GRUPA Кристина Калинина сообщила, что «одной из целей мероприятия является позиционирование Латвии, как государства, уделяющего особое внимание вопросам безопасности и применяющего все самые современные технические решения. Латвия уже является одной из самых безопасных стран в Европе, и нам важно, чтобы этот статус сохранился».

Участники семинара приняли участие в ряде дискуссий и круглых столов с участием латвийских и международных экспертов и производителей охранной техники, обсудили актуальные вопросы на темы, как глобальных аспектов безопасности, так и конкретных технических возможностей охраны, а также смогли практически оценить новинки оборудования во время практической презентации.

Так, оптика инновационного оборудования позволяет рассмотреть мельчайшие детали объекта, находящегося в более, чем 20 километрах от детектирующей камеры, а абсолютно незаметные сейсмические сенсоры, расположенные под землей, моментально реагируют на малейшее движение нарушителя, рисуя его точную траекторию. Многие представители государственных инстанций и частного сектора, присутствующие на мероприятии, были приятно удивлены продемонстрированными новыми техническими возможностями.

С учетом повышенного интереса участников семинара к оборудованию, представленному европейскими разработчиками — компаниями Defenguard Systems и EVPU DEFENCE, их представители предложили возможность бесплатной апробации на любых стратегически важных участках или объектах Латвии на определенный период.

«Оборудование, представленное на нашем мероприятии, направлено на охрану и безопасность любого периметра, будь это граница страны, частная территория или стратегически важный объект, — говорит Кристина Калинина. — Наши семинары бесплатны и мы приглашаем к участию заинтересованных представителей организаций, как государственного, так и частного сектора. Следующее мероприятие мы планируем провести уже осенью 2018 года».

Организаторы: Defenguard Systems s.r.o и STGGRUPA, в сотрудничестве с EVPU DEFENCE a.s.

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Передний край

ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА IP-КАМЕР

Информация о взломах компьютерных систем давно уже перестала считаться фантастикой. Переход на сетевое видеонаблюдение поставил безопасность IP-камер под закономерный вопрос: можно ли при желании обойти защиту, и есть ли она как таковая? Парольная защита предусмотрена во всех без исключения моделях камер видеонаблюдения. Однако уровень её исполнения у разных производителей может оказаться разным. Не секрет, что во многих системах пароли по умолчанию остаются на долгие годы — по сути, до первого прецедента взлома.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ КАБЕЛЬ

Сетевые кабели категорий 5e и 6 практически неотличимы друг от друга по внешнему виду. Однако в эксплуатации они ведут себя совершенно по-разному. В чём ключевые отличия и чем руководствоваться при выборе кабеля для конкретной системы видеонаблюдения? Основной проблемой при определении требуемой категории кабеля для установки на объекте является необходимость оценить будущее развитие этого объекта. Поверив на слово либо испытав представленный образец, можно с этим основательно «влететь»: от характеристик кабеля зависит главный параметр сетевой инфраструктуры — её пропускная способность.

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛАЗЕРОВ

Самый высокотехнологичный из способов борьбы с охранными камерами — интенсивный пучок света, направленный в объектив, вызывает избыточную засветку чувствительного элемента — яркость достигает предельного значения, и изображение оказывается полностью либо частично «залито» однородным пятном. Даже при весьма широком динамическом диапазоне с попавшим в кадр прожектором справятся далеко не все камеры. Сам прожектор, скорее всего, будет виден неплохо. А вот разглядеть под ним фигуру человека с автоматом «узи», связкой гранат, украденным из офиса ноутбуком и чертами лица недавно сбежавшего из психушки маньяка — весьма затруднительно.

Книжная полка


Отбор и прием на работу операторов видеонаблюдения

Отбор и приём на работу операторов видеонаблюдения



Книга "Проектирование и оценка систем физической защиты", М. Гарсиа

Бестселлер "Проектирование и оценка систем физической защиты"



Руководство по составлению эксплуатационных требований к системам видеонаблюдения

Руководство по составлению эксплуатационных требований к системам видеонаблюдения



Практическое руководство по обучению операторов систем видеонаблюдения

Эргономика поста видеонаблюдения


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