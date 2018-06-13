В Латвии прошел первый международный практический семинар «Инновации в сфере охранных технологий и современные решения в области безопасности»

В конце мая в Латвии состоялось событие, посвященное новейшим разработкам в сфере безопасности — первый международный практический семинар «Инновации в сфере охранных технологий и современные решения в области безопасности». В рамках мероприятия, приуроченного к празднованию 100-летия Латвийской Республики, организаторы мероприятия — латвийская компания STG GRUPA совместно с Defenguard Systems s.r.o. (Словакия) и EVPU DEFENCE a.s. (Чехия) представили инновационные решения в области безопасности не только Латвии, как государства, но и отдельных регионов страны, периметров и объектов.

«Я хотел бы поздравить Латвию с прекрасным юбилеем и призвать все страны к практическому сотрудничеству с латвийскими и словацкими специалистами над совместными разработками новых технических решений и перспективными способами обеспечения безопасности», — заявил во время открытия семинара один из организаторов мероприятия, исполнительный директор компании Defenguard Systems s.r.o. инженер Йозеф Панчак.

В свою очередь, соорганизатор семинара, эксперт технического направления и член правления Ассоциации Независимых Экспертов Латвии, генеральный директор компании STG GRUPA Кристина Калинина сообщила, что «одной из целей мероприятия является позиционирование Латвии, как государства, уделяющего особое внимание вопросам безопасности и применяющего все самые современные технические решения. Латвия уже является одной из самых безопасных стран в Европе, и нам важно, чтобы этот статус сохранился».

Участники семинара приняли участие в ряде дискуссий и круглых столов с участием латвийских и международных экспертов и производителей охранной техники, обсудили актуальные вопросы на темы, как глобальных аспектов безопасности, так и конкретных технических возможностей охраны, а также смогли практически оценить новинки оборудования во время практической презентации.

Так, оптика инновационного оборудования позволяет рассмотреть мельчайшие детали объекта, находящегося в более, чем 20 километрах от детектирующей камеры, а абсолютно незаметные сейсмические сенсоры, расположенные под землей, моментально реагируют на малейшее движение нарушителя, рисуя его точную траекторию. Многие представители государственных инстанций и частного сектора, присутствующие на мероприятии, были приятно удивлены продемонстрированными новыми техническими возможностями.

С учетом повышенного интереса участников семинара к оборудованию, представленному европейскими разработчиками — компаниями Defenguard Systems и EVPU DEFENCE, их представители предложили возможность бесплатной апробации на любых стратегически важных участках или объектах Латвии на определенный период.

«Оборудование, представленное на нашем мероприятии, направлено на охрану и безопасность любого периметра, будь это граница страны, частная территория или стратегически важный объект, — говорит Кристина Калинина. — Наши семинары бесплатны и мы приглашаем к участию заинтересованных представителей организаций, как государственного, так и частного сектора. Следующее мероприятие мы планируем провести уже осенью 2018 года».

Организаторы: Defenguard Systems s.r.o и STGGRUPA, в сотрудничестве с EVPU DEFENCE a.s.

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