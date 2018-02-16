Выставка технологий безопасности UzSecureExpo-2018 пройдёт в Ташкенте

В Ташкенте с 28 по 30 марта состоится 8-Международная выставка UzSecureExpo. На ней будет демонстрироваться широкий спектр оборудования и новых подходов к обеспечению безопасности. Место проведения мероприятия — Национальный выставочный комплекс АО НВК «Узэкспоцентр», центральный павильон.

В экспозиции участников выставки UzSecureExpo-2018 войдут технические средства обеспечения безопасности на промышленных объектах, системы оповещения при возгорании и задымлении, оборудование по обеспечению комплексной безопасности, пожарные машины, средства связи. Выставка адресована специалистам по проектированию и монтажу систем безопасности, представителям предприятий оптовой и розничной торговли, специалистам по эксплуатации оборудования и систем для обеспечения безопасности и противопожарной защиты.

Официальную поддержку выставке оказывают Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан, Главное управление пожарной безопасности МВД Республики Узбекистан, Хокимият Ташкента, АО «Узкимёсаноат», АК «Узавтойул» при организационном содействии АО НВК «Узэкспоцентр».

В 2017 году в выставке UzSecureExpo приняли участие 69 компаний из России, Казахстана, Украины, Италии, Китая, ОАЭ. На ней побывал 3881 посетитель.

У выставки UzSecureExpo-2018 — три раздела. Раздел «Технологии безопасности» посвящён техническим средствам обеспечения безопасности. В него входят комплексные системы безопасности, системы охранной сигнализации и тревожного оповещения, видеонаблюдения, контроля доступа, связи, пожарной безопасности. Кроме того, в этом разделе — средства химической защиты и личной безопасности, экипировка, антитеррористическое и досмотровое оборудование, системы промышленной безопасности, системы охраны государственной границы, средства спасения.

Ещё один раздел выставки — «Охраны труда». Он охватывает актуальные вопросы производства и реализации средств индивидуальной защиты.

Третий раздел — «IT-безопасность». В нём собрано всё, что относится к вопросам защиты информации и к банковскому оборудованию.

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