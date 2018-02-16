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Газета "Security News" / События отрасли безопасности / События отрасли безопасности / Выставки

Выставка технологий безопасности UzSecureExpo-2018 пройдёт в Ташкенте


16.02.2018

В Ташкенте с 28 по 30 марта состоится 8-Международная выставка UzSecureExpo. На ней будет демонстрироваться широкий спектр оборудования и новых подходов к обеспечению безопасности. Место проведения мероприятия — Национальный выставочный комплекс АО НВК «Узэкспоцентр», центральный павильон.

В экспозиции участников выставки UzSecureExpo-2018 войдут технические средства обеспечения безопасности на промышленных объектах, системы оповещения при возгорании и задымлении, оборудование по обеспечению комплексной безопасности, пожарные машины, средства связи. Выставка адресована специалистам по проектированию и монтажу систем безопасности, представителям предприятий оптовой и розничной торговли, специалистам по эксплуатации оборудования и систем для обеспечения безопасности и противопожарной защиты.

Официальную поддержку выставке оказывают Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан, Главное управление пожарной безопасности МВД Республики Узбекистан, Хокимият Ташкента, АО «Узкимёсаноат», АК «Узавтойул» при организационном содействии АО НВК «Узэкспоцентр».

В 2017 году в выставке UzSecureExpo приняли участие 69 компаний из России, Казахстана, Украины, Италии, Китая, ОАЭ. На ней побывал 3881 посетитель.

У выставки UzSecureExpo-2018 — три раздела. Раздел «Технологии безопасности» посвящён техническим средствам обеспечения безопасности. В него входят комплексные системы безопасности, системы охранной сигнализации и тревожного оповещения, видеонаблюдения, контроля доступа, связи, пожарной безопасности. Кроме того, в этом разделе — средства химической защиты и личной безопасности, экипировка, антитеррористическое и досмотровое оборудование, системы промышленной безопасности, системы охраны государственной границы, средства спасения.

Ещё один раздел выставки — «Охраны труда». Он охватывает актуальные вопросы производства и реализации средств индивидуальной защиты.

Третий раздел — «IT-безопасность». В нём собрано всё, что относится к вопросам защиты информации и к банковскому оборудованию.

Количество показов: 104
 

Передний край

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

ХВАТИТ СИДЕТЬ ПО СВОИМ НОРАМ!

Cегодняшняя отрасль безопасности представляет собой замысловатую смесь традиционного и новейшего, развиваясь стремительно и порой непредсказуемо, осваивая новые, невиданные прежде возможности. От простой «офисной» компьютеризации буквально на наших глазах был совершён скачок к полноценному сотрудничеству машинного интеллекта с человеческим. Однако типичный представитель конечника — руководитель корпоративной службы охраны — нередко находится в глухой обороне от окружающего мира, отмахиваясь от интересных и удобных для него же самого предложений, как от дьявольских искушений.

БИТРЕЙТ И НИЗКАЯ ОСВЕЩЁННОСТЬ

Несмотря на то, что при проектировании систем битрейт потока принимают за постоянную во времени величину, в реальности он существенно варьируется в зависимости от условий съёмки. А при низкой освещённости он значительно вырастает. Проведённые недавно сравнительные испытания одиннадцати образцов телевизионных камер наблюдения различных производителей показали, что средний по выборке битрейт при ночной съёмке составляет 498% от дневного.

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