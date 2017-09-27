Решение проблем, связанных с мультивендорностью в системах безопасности, предложат на конференции СКУД 2018

Доклад «Решение проблем мультивендорности СКУД на объектах с распределенной филиальной структурой» озвучит на конференции СКУД 2018 заместитель директора по развитию ПСЦ «Электроника» Сергей Талызенков. Конференция состоится 25 октября в Москве.

В докладе будет рассмотрена существующая проблема мультивендорности СКУД как на крупных локальных объектах, так и на объектах с распределенной филиальной структурой. Будет дано описание технологии и ее возможности, приведены конкретные примеры.

Компания «Электроника» — российский разработчик и поставщик высокотехнологичных систем безопасности для предприятий с повышенными требованиями к уровню защищенности. С 1993 года компания успешно выполняет комплексные проекты по созданию систем безопасности промышленных предприятий, объектов транспортного комплекса, коммерческой недвижимости, учреждений банковской сферы и государственного управления. Компания создала продукт нового поколения — систему управления безопасностью предприятий любого масштаба, территориальной протяженности и организационной структуры.

Сергей Талызенков — заместитель директора по развитию. Сфера ответственности — продвижение ПО компании «Электроника» в России, СНГ а также странах Латинской Америки. Руководит внедрением сложных решений, требующих нестандартных подходов при реализации проектов, связанных с обеспечением безопасности на критически важных и стратегических объектах, а также контролем безопасности бизнес-процессов на объектах.

Напомним, что конференция СКУД 2018 соберет на одной площадке ведущих российских и зарубежных производителей и разработчиков систем контроля и управления доступом. С докладами выступят представители крупнейших технологических брендов: Nvidia, Bosch, Fujitsu, Salto, Sigur, Parsec и других. Эксперты представят доклады, раскрывающих суть и тенденции развития технологий рынка безопасности.

Инициатор и организатор конференции СКУД 2018 компания Sigur — разработчик и производитель одноименной системы контроля и управления доступом.

На сайте конференции skud-conf.ru продолжается предварительная регистрация, купить билеты пока можно по самой низкой цене.

Вопросы о конференции можно задавать по бесплатному телефону 8-800-505-34-52 или по электронной почте: info@skud-conf.ru.

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