Об идентификации по рисунку вен ладоней на СКУД 2018 расскажет Дмитрий Пшеннов (Fujitsu)

Менеджер по развитию бизнеса решений Fujitsu для ритэйла и безопасности в России и СНГ, кандидат физико-математических наук, Дмитрий Пшеннов представит на СКУД 2018 доклад на тему: «Биометрия. Идентификация по рисунку вен ладоней».

В докладе будут рассмотрены основные преимущества данной биометрической технологии и последние разработки в этой сфере.

«Для успешного использования технологии биометрической аутентификации нужны уникальные особенности человека, возможность идентификации по ним, а также неизменность на протяжении длительного времени. Этим требованиям, по мнению компании Fujitsu и моему мнению, наилучшим образом отвечает технология идентификации по венам ладони», — говорит Дмитрий

Дмитрий Пшеннов — менеджер по развитию бизнеса решений Fujitsu для ретэйла и безопасности в России и СНГ, кандидат физико-математических наук.

Одним из первых в России занимался компьютеризацией Российского ретэйла, после этого уже более 10 лет работает по продвижению IT-решений для ретэйла и банковской сферы от ведущих международных корпораций.

Компания Fujitsu — японская компания-лидер рынка информационных и коммуникационных технологий (ICT), предлагающая полный спектр технологических продуктов, решений и услуг. Около 155 000 сотрудников Fujitsu обслуживают заказчиков в более чем 100 странах мира. Наш опыт и мощь информационных и коммуникационных технологий помогают строить будущее общества вместе с нашими клиентами.

Напомним, что СКУД 2018 соберет на одной площадке ведущих российских и зарубежных производителей и разработчиков систем контроля и управления доступом. С докладами выступят представители крупнейших технологических брендов: Nvidia, Fujitsu, Salto, Sigur, Parsec и других. Эксперты представят доклады, раскрывающих суть и тенденции развития технологий рынка безопасности.

Инициатор и организатор конференции «СКУД-2018» компания Sigur — разработчик и производитель одноименной системы контроля и управления доступом.

На сайте конференции skud-conf.ru можно зарегистрироваться и оплатить билет по выгодной цене предпродажи.

Вопросы о конференции можно задавать по бесплатному телефону 8 800 700 31 83 или по электронной почте: info@skud-conf.ru.

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