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Газета "Security News" / События отрасли безопасности / События отрасли безопасности / Форумы и конференции

Об идентификации по рисунку вен ладоней на СКУД 2018 расскажет Дмитрий Пшеннов (Fujitsu)


20.09.2017

Менеджер по развитию бизнеса решений Fujitsu для ритэйла и безопасности в России и СНГ, кандидат физико-математических наук, Дмитрий Пшеннов представит на СКУД 2018 доклад на тему: «Биометрия. Идентификация по рисунку вен ладоней».

В докладе будут рассмотрены основные преимущества данной биометрической технологии и последние разработки в этой сфере.

«Для успешного использования технологии биометрической аутентификации нужны уникальные особенности человека, возможность идентификации по ним, а также неизменность на протяжении длительного времени. Этим требованиям, по мнению компании Fujitsu и моему мнению, наилучшим образом отвечает технология идентификации по венам ладони», — говорит Дмитрий

Дмитрий Пшеннов — менеджер по развитию бизнеса решений Fujitsu для ретэйла и безопасности в России и СНГ, кандидат физико-математических наук.

Одним из первых в России занимался компьютеризацией Российского ретэйла, после этого уже более 10 лет работает по продвижению IT-решений для ретэйла и банковской сферы от ведущих международных корпораций.

Компания Fujitsu — японская компания-лидер рынка информационных и коммуникационных технологий (ICT), предлагающая полный спектр технологических продуктов, решений и услуг. Около 155 000 сотрудников Fujitsu обслуживают заказчиков в более чем 100 странах мира. Наш опыт и мощь информационных и коммуникационных технологий помогают строить будущее общества вместе с нашими клиентами.

Напомним, что СКУД 2018 соберет на одной площадке ведущих российских и зарубежных производителей и разработчиков систем контроля и управления доступом. С докладами выступят представители крупнейших технологических брендов: Nvidia, Fujitsu, Salto, Sigur, Parsec и других. Эксперты представят доклады, раскрывающих суть и тенденции развития технологий рынка безопасности.

Инициатор и организатор конференции «СКУД-2018» компания Sigur — разработчик и производитель одноименной системы контроля и управления доступом.

На сайте конференции skud-conf.ru можно зарегистрироваться и оплатить билет по выгодной цене предпродажи.

Вопросы о конференции можно задавать по бесплатному телефону 8 800 700 31 83 или по электронной почте: info@skud-conf.ru.

Количество показов: 291
 
Компания:  СКУД, Конференция / SIGUR

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Самый высокотехнологичный из способов борьбы с охранными камерами — интенсивный пучок света, направленный в объектив, вызывает избыточную засветку чувствительного элемента — яркость достигает предельного значения, и изображение оказывается полностью либо частично «залито» однородным пятном. Даже при весьма широком динамическом диапазоне с попавшим в кадр прожектором справятся далеко не все камеры. Сам прожектор, скорее всего, будет виден неплохо. А вот разглядеть под ним фигуру человека с автоматом «узи», связкой гранат, украденным из офиса ноутбуком и чертами лица недавно сбежавшего из психушки маньяка — весьма затруднительно.

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

ВРЕМЯ УЯЗВИМОСТЕЙ

Обновление возможностей технических продуктов, подпитывающее рынок безопасности, почти на сто процентов зависит от развития технологий. Однако прогресс рождает и новые возможности для злоупотреблений. Поэтому в солидных компаниях, прежде чем выпускать на рынок заведомо инновационный продукт, на всякий случай принято проводить экспертизу на предмет того, каким образом можно употребить новинку во зло. Если этого не сделать, разыгравшаяся пользовательская фантазия рано или поздно приведёт к появлению новых угроз и опасностей, непосредственно вызванных этим продуктом...

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Избавится от лишней информации, которую может передавать камера видеонаблюдения, позволяет функция Multi-crop: в кадре можно задать прямоугольные участки, изображение которых будет транслироваться и записываться с повышенным разрешением и частотой.

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Интеллектуальный поиск в архиве - мгновенное обнаружение объекта по его признакам
Поиск в видеоархиве может быть быстрым и точным, если он выполняется с помощью технологии «Суммированное изображение». Она позволяет на многодневной, многоканальной видеозаписи практически мгновенно находить объекты по их словесному описанию.

WiseStream II — максимально эффективная технология сжатия в видеонаблюдении
WiseStream II - максимально эффективная технология сжатия в видеонаблюдении
В камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin применяется технология WiseStream II, которая является результатом развития технологии WiseStream. С её помощью можно существенно повысить эффективность сжатия видеоизображения кодеком H.265.


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