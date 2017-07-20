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Газета "Security News" / События отрасли безопасности / События отрасли безопасности / Форумы и конференции

Конференция по безопасности «СКУД 2018. Технологии и инновации» состоится в октябре в Москве


20.07.2017

Международная конференция по безопасности «СКУД 2018. Технологии и инновации» пройдет 25 октября 2017 года в Москве. Организатор мероприятия: Sigur — Управление доступом.

На одной площадке соберутся ведущие российские и зарубежные производители и разработчики систем контроля и управления доступом. Эксперты представят более десяти докладов, раскрывающих суть и тенденции развития технологий рынка безопасности.

В этом году акцент будет сделан на прикладных знаниях — спикеры расскажут о конкретных внедрениях и опыте использования новейших решений в СКУД. Также будет работать зона для демонстрации оборудования.

Программа конференции и состав спикеров пока уточняются, но уже сейчас известно, что главная задач мероприятия — максимально объективно раскрыть самые актуальные вопросы использования технологий в области контроля доступа без привязки к конкретным брендам.

«Мы составляем такую программу докладов, которую гости не услышат на других выставках и прочих мероприятиях по системам безопасности. Эксперты раскроют актуальные вопросы современных СКУД и расскажут об их нестандартном применении. В центре внимания окажутся именно технологии, а не реклама и маркетинг, как это часто бывает на мероприятиях такого рода», — подчеркивают организаторы конференции — компания Sigur.

Конференция состоится 25 октября в Москве в event-холле «Инфопространство» по адресу: 1-й Зачатьевский переулок, 4. Регистрация откроется в середине августа.

Напомним, что СКУД 2018 — вторая по счету специализированная конференция по технологиям безопасности, созданная профессионалами для профессионалов. В прошлом году на нее собралось более 300 специалистов по безопасности. Среди докладчиков — представители крупнейших российских и зарубежных вендоров, так или иначе связанных со СКУД: Mastercard, HID, Assa Abloy, Safran, Eyelock, Parsec, Ланит, Техносерв и другие.

Следить за новостями конференции можно во Вконтакте или Facebook, а также на сайте СКУД 2018.

Количество показов: 47
 
Компания:  СКУД, Конференция / SIGUR

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