Компания «Смартек Секьюрити» приглашает профессионалов рынка систем видеонаблюдения на вебинар «Виртуальная матрица и новые системные решения SMARTEC для многоканальной записи камер разных форматов». Вебинары Smartec направлены на повышение уровня квалификации сотрудников проектных, монтажных и эксплуатационных организаций. Докладчик — Алексей Виталисов, заместитель генерального директора ООО «Смартек Секьюрити».

Программа вебинара:

Линейка новых гибридных видеорегистраторов Delta-серии с поддержкой форматов HD-TVI/AHD/960H/IP.

Экономичные решения Delta-серии — сетевые видеорегистраторы с поддержкой компрессии H.264.

Производительные решения Delta-серии — многоканальные сетевые видеорегистраторы с поддержкой компрессии H.265/H.264 и особо высокого разрешения 4K.

Функция WARP — взаимодействие регистраторов Delta-серии на уровне 1 к 1.

Виртуальная матрица — объединение до 32 видеорегистраторов Delta-серии в общую систему без использования ПК.

Начало: 15.12.2016 12:00. Длительность вебинара 1 час.

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Компания: Смартек Секьюрити / Smartec

