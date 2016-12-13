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Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
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Газета "Security News" / События отрасли безопасности / События отрасли безопасности / Семинары

Виртуальная матрица и новые системные решения SMARTEC для многоканальной записи камер разных форматов


13.12.2016

Компания «Смартек Секьюрити» приглашает профессионалов рынка систем видеонаблюдения на вебинар «Виртуальная матрица и новые системные решения SMARTEC для многоканальной записи камер разных форматов». Вебинары Smartec направлены на повышение уровня квалификации сотрудников проектных, монтажных и эксплуатационных организаций. Докладчик — Алексей Виталисов, заместитель генерального директора ООО «Смартек Секьюрити».

Программа вебинара:

  • Линейка новых гибридных видеорегистраторов Delta-серии с поддержкой форматов HD-TVI/AHD/960H/IP.
  • Экономичные решения Delta-серии — сетевые видеорегистраторы с поддержкой компрессии H.264.
  • Производительные решения Delta-серии — многоканальные сетевые видеорегистраторы с поддержкой компрессии H.265/H.264 и особо высокого разрешения 4K.
  • Функция WARP — взаимодействие регистраторов Delta-серии на уровне 1 к 1.
  • Виртуальная матрица — объединение до 32 видеорегистраторов Delta-серии в общую систему без использования ПК.

Начало: 15.12.2016 12:00. Длительность вебинара 1 час.

Зарегистрироваться на вебинар >>

Количество показов: 420
 
Компания:  Смартек Секьюрити / Smartec

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Новости

Передний край

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ХАКЕРОВ

Сетевые устройства наступают. Сопротивление бесполезно? Пожалуй, да. Однако, по мнению ряда бывалых экспертов, IP-технике предстоит пройти еще немалый путь, чтобы сравниться с традиционным аналоговым «железом» по самому критичному показателю — надежности. Самое важное на этом пути — накопление опыта эксплуатации, что в охранной технике неотделимо от оперативной работы. Но уже полученные результаты говорят о том, что вместе с сетевыми устройствами линию обороны систем физической охраны теснит и принципиально новый враг — хакер.

H.265 — МАРКЕТИНГОВЫЙ ТРЮК?

За прошедшие годы доминирующим видеокодеком в отрасли безопасности стал Н.264, но в последнее время ряд производителей и экспертов принялись весьма интенсивно «продавливать» Н.265. В связи с приходом нового кодека возникает ряд вопросов. Прежде всего общественность интересуется двумя: когда HEVC станет общеупотребительным и надолго ли всё это. Однако редакцию интересуют чуть более глубоко зарытые вещи: например, кто получит основные выгоды от перехода на новый стандарт кодирования, и не является ли это очередным маркетинговым трюком, позволяющим сдвинуть рыночный баланс в сторону определённых игроков.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ КАБЕЛЬ

Сетевые кабели категорий 5e и 6 практически неотличимы друг от друга по внешнему виду. Однако в эксплуатации они ведут себя совершенно по-разному. В чём ключевые отличия и чем руководствоваться при выборе кабеля для конкретной системы видеонаблюдения? Основной проблемой при определении требуемой категории кабеля для установки на объекте является необходимость оценить будущее развитие этого объекта. Поверив на слово либо испытав представленный образец, можно с этим основательно «влететь»: от характеристик кабеля зависит главный параметр сетевой инфраструктуры — её пропускная способность.

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Руководящие указания для заказчиков по обеспечению футбольных стадионов системами видеонаблюдения



IP-видеонаблюдение: наглядное пособие

IP-видеонаблюдение: наглядное пособие



Руководство по составлению эксплуатационных требований к системам видеонаблюдения

Руководство по составлению эксплуатационных требований к системам видеонаблюдения



Толковый словарь терминов по системам физической защиты

Толковый словарь терминов по системам физической защиты


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