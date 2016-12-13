13.12.2016
Компания «Смартек Секьюрити» приглашает профессионалов рынка систем видеонаблюдения на вебинар «Виртуальная матрица и новые системные решения SMARTEC для многоканальной записи камер разных форматов». Вебинары Smartec направлены на повышение уровня квалификации сотрудников проектных, монтажных и эксплуатационных организаций. Докладчик — Алексей Виталисов,
заместитель генерального директора ООО «Смартек Секьюрити».
Программа вебинара:
- Линейка новых гибридных видеорегистраторов Delta-серии с поддержкой форматов HD-TVI/AHD/960H/IP.
- Экономичные решения Delta-серии — сетевые видеорегистраторы с поддержкой компрессии H.264.
- Производительные решения Delta-серии — многоканальные сетевые видеорегистраторы с поддержкой компрессии H.265/H.264 и особо высокого разрешения 4K.
- Функция WARP — взаимодействие регистраторов Delta-серии на уровне 1 к 1.
- Виртуальная матрица — объединение до 32 видеорегистраторов Delta-серии в общую систему без использования ПК.
Начало: 15.12.2016 12:00. Длительность вебинара 1 час.
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Компания:
Смартек Секьюрити / Smartec