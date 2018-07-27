Верховный суд уточнит смысл закона о биометрии

«По сути, суд будет решать, должен ли закон рассматривать сам факт неавторизованного сбора биометрических данных или вступать в действие только тогда, когда предполагаемая жертва злоупотребления докажет, что через сбор таких данных ей действительно причинён ущерб или страдания».

Верховный суд штата Иллинойс (США) рассматривает вопрос о том, как должен применяться закон, который запрещает сбор биометрических данных людей без их согласия. Суду предстоит решить, должен ли закон преследовать тех, кто просто собирает такие данные без разрешения. Альтернативой является вариант, в котором наказание следует лишь в случае, если пострадавший смог доказать, что ему причинён реальный «вред или страдания».

Закон штата Иллинойс о приватности биометрической информации (Illinois Biometric Information Privacy Act — BIPA) был принят в 2008 году. В результате штат оказался «впереди планеты всей» в вопросе защиты граждан от сбора и хранения кем-либо их биометрических данных. В США имеется ещё лишь несколько штатов, в которых законодательно регулируется данный вопрос.

Согласно закону штата Иллинойс, компания, желающая использовать биометрические данные человека, обязана получить от него чётко выраженное письменное согласие на их получение. Кроме того, информация о том, как она собирает, хранит и использует эти данные, должна быть открытой. Немалые проблемы с данным законом имеют такие гиганты, как Facebook и Google.

И вот теперь представился случай уточнить, как надо понимать закон. Под судом оказалась компания Six Flags Entertainment Corporation («Шесть флагов») — крупнейший в мире владелец развлекательных объектов. Выдавая подросткам сезонные билеты в парк развлечений в Герни, штат Иллинойс, компания брала у них отпечатки пальцев без их согласия. Стейси Розенбах, мать одного из подростков, 14-летнего Александра Розенбаха, подала на компанию в суд, жалуясь на отсутствие его согласия на такой сбор, а также той самой открытой информации о бизнес-практике использования взятых отпечатков пальцев.

В своей защите компания Six Flags упирала на тот факт, что мальчику не нанесено никакого ущерба. Из окружного суда дело попало в Аппеляционный суд штата, а оттуда — в Верховный суд штата. Он будет решать, можно ли «ослабить» закон и считать запретным только тот сбор данных, относительно которого пользователи докажут, что пострадали от него.