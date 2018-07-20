Суд постановил, что город должен раскрыть информацию о камерах видеонаблюдения

Власти города Лексингтон (США) обязаны раскрыть информацию о городских камерах видеонаблюдения и политике их использования — такое решение принял суд округа Фейетт.

Юридическая борьба за информацию о городской программе видеонаблюдения началась в Лексингтоне прошлым летом. Местный защитник прав людей на частную жизнь Майк Махаррей сделал открытый запрос на получение такой информации. Он попросил предоставить ему заявки на приобретение оборудования и на получение средств для его покупки, платёжные документы к устройствам, контракты с поставщиками, учебные пособия по работе с системой и письменное изложение политики использования видеонаблюдения в городе.

Департамент полиции сообщил в ответ, что использует 29 мобильных телекамер, которые «пригодны для решения широкого спектра задач по видеонаблюдению», но не дал никакой дополнительной информации. Городские власти утверждали, что, согласно «Закону об открытых отчётах» штата, не обязаны раскрывать политику использования камер.

Тогда Махаррей обратился в прокуратуру, и та распорядилась, чтобы город передал ему документы. Местные власти выполнили это указание, но подали на Махаррея в суд, за то, что он начал публиковать полученные материалы. И вот теперь они потерпели поражение в суде по данному вопросу, и судья Джон Рейнольдс решил, что город обязан обнародовать все имеющиеся у него документы, связанные с видеонаблюдением на улицах. До 25 июля власти города могут подать аппеляцию. Пока неизвестно, будут ли они делать это.

Теперь Махаррей, по его словам, будет добиваться от местных властей постановления, определяющего тактику видеонаблюдения на будущее. Он считает, что граждане вправе изучить все «за» и «против» и решить, перевешивают ли преимущества технологий видеонаблюдения то вмешательство в частную жизнь людей, которое с ними связано.

До какой степени закрытой вправе считать полиция свою деятельность по мониторингу городских улиц? Помогает ли злоумышленникам прятаться от камер видеонаблюдения знакомство с детальным описанием политики города в области общественной безопасности? Споры вокруг этих этих и им подобных вопросов продолжаются.