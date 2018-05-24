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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Дайджест СМИ

Полиции разрешат видеонаблюдение с беспилотников на массовых мероприятиях


24.05.2018

Местные власти собираются дать полиции Чикаго возможность, которой она сейчас лишена, — вести видеонаблюдение с беспилотников во время массовых мероприятий. Для этого необходимо внести поправку в действующий в штате Иллинойс, США, «Акт о свободе от видеонаблюдения с дронов» (Freedom from Drone Surveillance Act).

Акт гласит, что наблюдение с беспилотников во всём штате и, в частности, в Чикаго запрещено. Вследствие этого ограничения местные правоохранители отстают в техническом плане от своих коллег во многих других городах и странах, поскольку лишены возможности использовать в работе современные беспилотные летательные аппараты.

Поправка, которая находится на рассмотрении законодателей штата, даст полиции право запускать беспилотники во время массовых мероприятий, проходящих в Чикаго, и вести с них видеонаблюдение. Предложил поправку мэр Чикаго Рам Эмануэль. Она прошла рассмотрение в профильных комитетах в Палате представителей и Сенате штата и должна быть вынесена в них на голосование.

В поправке в качестве мероприятий, на которых можно вести видеонаблюдение сверху упомянуты только фестивали и концерты. Однако защитники гражданских свобод опасаются, что правоохранители будут слишком широко подходить к вопросу о том, в каких случаях можно применять летательные аппараты. Они предложили законодателям чётко прописать, что дроны не должны использоваться в ходе политических манифестаций и акций протеста, но получили отказ.

При видеонаблюдении с беспилотника предполагается также выполнять распознавание лиц. Противники этой процедуры ссылаются на закон, с которым штат Иллинойс опережает практически весь мир, — здесь частным компаниям, в том числе таким, как Google и Faсеbook, запрещено собирать отпечатки пальцев людей и распознавать их лица без их письменного согласия. Возражая им, авторы поправки поясняют, что данный запрет относится только к частным компаниям.

Тревожит защитников прав граждан и тот факт, что в предлагаемой в Чикаго поправке от полиции не требуется для запуска дрона с камерой иметь ордер на пресечение преступной деятельности или хотя бы подозрения о её наличии.

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