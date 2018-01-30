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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Дайджест СМИ

Полёт беспилотников возле тюрем запрещён


30.01.2018

В штате Северная Каролина с конца прошлого года действует закон, по которому полёты беспилотников возле тюрем запрещены. Аппарат не может подходить к исправительному учреждению ближе, чем на 75 метров по высоте и на 150 метров по горизонтали.

Заключённым в тюрьмах во все времена и во всех странах передают запрещённые предметы, например наркотики. В нашем веке к ним прибавились мобильные телефоны. Теперь появился новый способ незаконной доставки всего этого — беспилотные летательные аппараты. Им сразу стали активно пользоваться обитатели «мест не столь отдалённых» и их сообщники на воле.

Доставка контрабанды в тюрьму считается тяжким уголовным преступлением в большинстве штатов США и стран мира, и использование для этого дрона ничего принципиально не меняет. Однако в Северной Каролине теперь тот, кто просто, без всякой задней мысли, вводит свой беспилотник в запретную зону, может быть оштрафован на $500. При этом сам аппарат будет у него конфискован.

В штате известны, по меньшей мере, два случая, в которых дроны пытались доставить груз заключённым, но врезались в тюремную ограду. Оба имели место в 2015 году, и в обоих случаях охрана тюрьмы добралась до переносившихся аппаратами грузов раньше адресатов.

В других штатах случались инциденты, в ходе которых дроны успешно доставляли контрабанду осуждённым. Наиболее опасной может стать ситуация, в которой таким способом в руки к заключённым попадёт оружие. Это — прямая угроза для жизни сотрудников тюрем.

В тюрьмах Северной Каролины нет таких систем подавления связи беспилотника с оператором, которые применяются в тюрьме на острове Гернси. Не оборудованы они средствами обнаружения беспилотников. Однако по периметру у них располагаются вышки, на которых размещены камеры видеонаблюдения.

Вокруг запретных зон будут вывешены таблички с предупреждающими надписями. Власти также рассчитывают, что любители, запускающие дроны, будут сами повышать собственную осведомлённость о новых требованиях закона.

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Передний край

ДРОНЫ: НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ

Обзор технологий обнаружения и обезвреживания БПЛА. Бум беспилотных летательных аппаратов затронул и индустрию безопасности. Вполне возможно, что вскоре появится спрос на решения по организации «малой противовоздушной обороны» объектов.

БИТРЕЙТ И НИЗКАЯ ОСВЕЩЁННОСТЬ

Несмотря на то, что при проектировании систем битрейт потока принимают за постоянную во времени величину, в реальности он существенно варьируется в зависимости от условий съёмки. А при низкой освещённости он значительно вырастает. Проведённые недавно сравнительные испытания одиннадцати образцов телевизионных камер наблюдения различных производителей показали, что средний по выборке битрейт при ночной съёмке составляет 498% от дневного.

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

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