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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Дайджест СМИ / Безопасный город

Вместо полиции частная охрана


22.12.2017

Чтобы реже обращаться в полицию, сообщества домовладельцев в США начинают нанимать частные охранные компании. Они делают это, когда их собственные камеры видеонаблюдения перестают оказывать на злоумышленников сдерживающее воздействие, а полиция слишком занята, чтобы всегда приходить на помощь.

Жители нескольких кварталов в южной части района Ленд-Парк в городе Сакраменто недавно наняли охранную компанию Paladin Private Security. Её сотрудники патрулируют территорию этих кварталов.

У местной полиции нет времени искать украденное украшение подъезда и гоняться за теми, кто взламывает автомобили. Однако жители квартала не в обиде — они уверены, что полицейские в это время «ловят более крупную рыбу». Было бы некорректно требовать от них заниматься мелкими проблемами жителей, однако обезопасить себя тоже нужно, и возникла идея обратиться в охранную фирму.

Вооружённый патруль компании Paladin в автомобилях с фирменной раскраской четыре раза в день за 15 минут объезжает прямоугольник между 11-й и 13-й авеню, улицей Ленд-Парк и бульваром Фрипорт. Кроме того, сотрудники фирмы круглосуточно принимают вызовы и приезжают на место. Если житель района видит что-то подозрительное, то просто набирает известный ему номер.

Всего компания Paladin Private Security обслуживает в городе четыре сообщества домовладельцев общей численностью в 1500 семей. Разумеется, домовладельцы нанимают частные охранные фирмы не только в Сакраменто. Несколько жилищных сообществ в Сиэтле, настрадавшись от вопиющего уличного беззакония, также обратились к услугам таких специалистов. В Чикаго, Далласе и Милуоки многие жители либо уже сделали то же самое, либо рассматривают подобную идею.

Эксперты пока не решили, насколько распространённой станет данная тенденция. Ситуация, когда несколько сотен человек сообща оплачивают одну на всех услугу, ненадёжна. У многих может периодически пропадать желание платить дальше. Далее это чувство способно превращаться в принципиальную позицию, например в случае, если человек пострадал от злоумышленников, а охранная фирма не смогла ему вовремя помочь.

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