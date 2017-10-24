Около важных объектов беспилотники будут отслеживать и сбивать

Опасность беспилотников для критически важных объектов уже вполне осознаётся теми, кто отвечает за их безопасность, по крайней мере, в США. В порту Галвестон (штат Техас) рассматривается идея использовать технологию обнаружения дронов, чтобы защитить терминалы для круизных лайнеров. В это же время Министерство обороны сообщило, что командованию военных объектов разрешено сбивать те аппараты, которые будут несанкционированно приближаться к ним.

Беспилотникам в США запрещено подлетать к объектам критически важной инфраструктуры ближе, чем на 400 футов (120 метров). Кроме того, Береговая охрана США ввела для круизных морских лайнеров зону безопасности шириной в 100 ярдов (91,4 метра). Несмотря на это, инциденты с летающими аппаратами происходят в порту Галвестон регулярно. И хотя все они оказывались в целом вполне невинными, угроза того, что однажды случится что-то серьёзное, велика.

В порту будет применяться система от компании TelaForce. Она определяет частоту, на которой беспилотнику передаются команды, и отслеживает и сам аппарат, и управляющего им оператора. По сообщению администрации порта, если тестирование системы защиты на терминале для круизных лайнеров пройдёт успешно, то её действие может быть распространено и на другие секции порта.

Тем временем военные США получили право уничтожать частные и коммерческие беспилотники, залетающие в охранные зоны вокруг 133 военных объектов на территории страны. Запрет на подлёт к этим объектам установило Федеральное управление гражданской авиации.

Представители Пентагона сообщили, что меры, которые могут применяться к дронам, включают в себя их «отслеживание, блокировку или уничтожение», в зависимости от того, насколько серьёзную угрозу представляет собой конкретный аппарат.

В ближайшее время командование военных объектов, входящих в «антидроновый» список, начнёт взаимодействие по данному вопросу с местными властями. Задача — разъяснять жителям, какие ограничения на использование беспилотников накладывает на них соседство с военной инфраструктурой.