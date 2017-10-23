Умный жилет сообщит, что полицейский ранен

Умный жилет, который защищает полицейского, испытывается в округе Монтгомери, штат Вирджиния. Если полицейский получит ранение, умный жилет автоматически сообщит об этом в центр мониторинга.

На внешнюю сторону бронежилета помещается сенсор. Он представляет собой тонкую плёнку, на которую проводящими чернилами нанесены линии. Если сенсор проткнут пулей, осколком или ножом, то линии разрываются, и в центр начинает поступать постоянный тревожный сигнал. В нём содержится информация о координатах в системе GPS, имени полицейского и его персональных медицинских параметрах, в том числе о группе крови и о наличии разных видов аллергии.

Сенсор состоит из передней и задней панели. В каждой из них имеется верхняя и нижняя зона. Таким образом, при обнаружении ранения детектируется участок, в котором оно нанесено — спереди сверху, спереди снизу, сзади сверху или сзади снизу.

Тревожный сигнал транслируется из сенсора по протоколу Bluetooth на смартфон, работающий на ОС Android, если таковой имеется у полицейского, либо на радиостанцию, которой он оснащён. Далее сигнал передаётся в центр. Вся система называется Automatic Injury Detection (AID) — «Автоматическое обнаружение ранения». Она разработана компаниями Select Engineering Services и DataSoft Corp.

«Когда вас атакуют, вы хватаетесь за оружие, а не за радиостанцию и не за мобильник», — отмечают разработчики системы. Поэтому во многих случаях умный жилет станет для полицейского единственным способом получить помощь при ранении. Весь департамент через умный жилет будет в считанные секунды извещён о случившемся. Кроме того, сообщение перенаправляется и в службу 911.

Как отмечают сами полицейские, они чувствуют себя более уверенно, когда знают, что сообщение о ранении с указанием местоположения будут автоматически передаваться их коллегам.

Разработчики системы собирают данные о результатах её тестового использования. Перед началом серийного выпуска системы производитель по итогам тестового использования внесёт в неё необходимые изменения. Однако уже сейчас обзавестись умными жилетами собирается полиция ещё четырёх округов Техаса.