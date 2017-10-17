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Лекции для «свежепойманных» воров признаны вымогательством


17.10.2017

Борьба с воровством в торговле, которую ведёт компания Correctional Education, — это чистой воды вымогательство. Такое решение принял Верховный суд Калифорнии. За «коррекционное образование» воров, пойманных в магазинах на месте преступления, компания брала плату. Воры вынуждены были отдавать ей деньги, чтобы не угодить в полицию.

Свой бизнес компания Correctional Education Co. (CEC) развивала в сотрудничестве с рядом ритейлеров и охранными фирмами, обеспечивающими их безопасность. Человека, в отношении которого возникало подозрение в том, что он занимается кражами в торговом зале, отводили в «изолированный участок в задней части магазина». Там ему показывали видеофильм от CEC, в котором предлагали нехитрую альтернативу — пройти шестичасовой курс, призванный «перестроить сознание» и «модифицировать поведение» подозреваемого, выложив за это $500, либо отправиться в полицейский участок.

Согласно материалам судебного процесса, 90% из примерно 20 тысяч человек, обвинённых в воровстве и обработанных по такой схеме, соглашались заплатить и пройти курс.

Обвинения против CEC от имени «народа штата Калифорния» выдвинул Деннис Херрера, прокурор Сан-Франциско. Он отметил, что в списке клиентов компании — Walmart и другие известные ритейлеры, которые помогали ей. В ответ представители CEC утверждали, что программа компании снижает нагрузку на правоохранительные органы и даёт правонарушителям возможность избежать тюрьмы и узнать, как сделать свою жизнь лучше.

Суд установил, что время, которое подозреваемые в воровстве проводили, будучи задержанными, — это «ложное заключение». И хотя «теоретически возможно», чтобы программу по замене ареста мерами воспитательного характера вела частная фирма, ей не позволено самой задерживать подозреваемых.

«Это печальный день для калифорнийцев, — заявила компания после оглашения решения суда. — Полицию в результате захлестнут звонки от ритейлеров. Мы уверены, что этот вердикт направлен против ценностей, которым следуют калифорнийцы. Мы считаем, что каждый заслуживает второго шанса».

Последствия суда для CEC неясны. Компания работает в 25 штатах, и непонятно, позволят ли ей продолжить в них свою работу. Суд поручил прокуратуре обсудить с адвокатами CEC, как она должна изменить свой бизнес, чтобы соответствовать законам Калифорнии. Если стороны не договорятся, то суд будет решать «судьбу компании в штате».

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Передний край

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Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

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В последние несколько лет активность вокруг беспилотников усилилась: цена, наконец, встала на одну доску с возможностями. В госструктурах появились консультанты с достаточно широким кругозором, и взоры начальства устремились в небо. Чтобы не нести громадные убытки от лесных пожаров, может быть, следует запустить по продуманному маршруту дрон с тепловизионной камерой? Собственно говоря, почему бы нет, если финансирование позволяет. Появились перспективы окупаемости беспилотников и в качестве бизнес-вложений.

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extraLUX - экстра высокая чувствительность в темноте

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Поиск в видеоархиве может быть быстрым и точным, если он выполняется с помощью технологии «Суммированное изображение». Она позволяет на многодневной, многоканальной видеозаписи практически мгновенно находить объекты по их словесному описанию.

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Defocus Detection
Функция Defocus Detection позволяет автоматически обнаружить расфокусировку камеры видеонаблюдения. При использовании этой функции оператор сразу получает уведомление в случае, если у телекамеры сбивается фокус.

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Автосопровождение объекта - свойство камеры видеонаблюдения формата 4K
Одна из возможностей, которую даёт своему владельцу камера очень высокого разрешения — автосопровождение подвижного объекта в пределах кадра.

Hallway View — видеонаблюдение для коридоров и вертикально вытянутых сцен
Hallway View
Оптимальный охват вертикально вытянутых сцен достигается в камерах торговой марки Samsung линеек Wisenet Q и Wisenet P от компании Hanwha Techwin с помощью функции Hallway View. При организации видеонаблюдения в коридорах, дверных проёмах и во многих других случаях эта функция позволяет не загружать кадр участками, не несущими информации.


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