Лекции для «свежепойманных» воров признаны вымогательством

Борьба с воровством в торговле, которую ведёт компания Correctional Education, — это чистой воды вымогательство. Такое решение принял Верховный суд Калифорнии. За «коррекционное образование» воров, пойманных в магазинах на месте преступления, компания брала плату. Воры вынуждены были отдавать ей деньги, чтобы не угодить в полицию.

Свой бизнес компания Correctional Education Co. (CEC) развивала в сотрудничестве с рядом ритейлеров и охранными фирмами, обеспечивающими их безопасность. Человека, в отношении которого возникало подозрение в том, что он занимается кражами в торговом зале, отводили в «изолированный участок в задней части магазина». Там ему показывали видеофильм от CEC, в котором предлагали нехитрую альтернативу — пройти шестичасовой курс, призванный «перестроить сознание» и «модифицировать поведение» подозреваемого, выложив за это $500, либо отправиться в полицейский участок.

Согласно материалам судебного процесса, 90% из примерно 20 тысяч человек, обвинённых в воровстве и обработанных по такой схеме, соглашались заплатить и пройти курс.

Обвинения против CEC от имени «народа штата Калифорния» выдвинул Деннис Херрера, прокурор Сан-Франциско. Он отметил, что в списке клиентов компании — Walmart и другие известные ритейлеры, которые помогали ей. В ответ представители CEC утверждали, что программа компании снижает нагрузку на правоохранительные органы и даёт правонарушителям возможность избежать тюрьмы и узнать, как сделать свою жизнь лучше.

Суд установил, что время, которое подозреваемые в воровстве проводили, будучи задержанными, — это «ложное заключение». И хотя «теоретически возможно», чтобы программу по замене ареста мерами воспитательного характера вела частная фирма, ей не позволено самой задерживать подозреваемых.

«Это печальный день для калифорнийцев, — заявила компания после оглашения решения суда. — Полицию в результате захлестнут звонки от ритейлеров. Мы уверены, что этот вердикт направлен против ценностей, которым следуют калифорнийцы. Мы считаем, что каждый заслуживает второго шанса».

Последствия суда для CEC неясны. Компания работает в 25 штатах, и непонятно, позволят ли ей продолжить в них свою работу. Суд поручил прокуратуре обсудить с адвокатами CEC, как она должна изменить свой бизнес, чтобы соответствовать законам Калифорнии. Если стороны не договорятся, то суд будет решать «судьбу компании в штате».