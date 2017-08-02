Общественное обсуждение городской системы видеонаблюдения

В Совет старейшин Сент-Луиса (США) внесён законопроект, который обяжет тех, кто соберётся устанавливать системы видеонаблюдения, согласовывать свои планы с властями. Согласно документу, получившему название «Билль 66», любая компания или организация должна будет предоставлять в совет план, описывающий покупку системы видеонаблюдения, её финансирование и использование.

Билль охватывает достаточно широкий набор технологий — уличные и нательные камеры, распознавание автомобильных номеров и биометрию, в том числе распознавание лиц и голоса. Установка таких систем должна будет до рассмотрения советом проходить общественное обсуждение.

В инициативе, зафиксированной в билле, отразились опасения многих жителей города, которые считают, что видеонаблюдение и сопутствующие ему технологии нарушают их личное пространство и угрожают их праву на частную жизнь. Такие настроения сильны и в других городах США. Противники «излишнего видеонаблюдения» считают, что оно, хотя и полезно в борьбе с преступностью, не даёт того эффекта, на который рассчитано.

В недавнем прошлом в Сент-Луисе использовалась аппаратура для отслеживания мобильников. Упоминают также систему обнаружения выстрелов ShotSpotter, хотя она, по идее, должна причинять беспокойство только злоумышленникам, да и то не всем.

В настоящее время на улицах Сент-Луиса установлено порядка 500 камер, передающих изображение в Центр мониторинга. Полиция сообщает, что с их помощью совершила сотни арестов и нашла десятки единиц незаконно носимого оружия и угнанных автомобилей.

Внёсший «Билль 66» член совета Терри Кеннеди заявляет, что его цель — начать разговор о процедуре одобрения использования видеонаблюдения. Такие органы, как Департамент полиции, Дорожный департамент и даже объединения жителей должны будут объяснять, как долго они хотят хранить записываемое изображение, и почему тот или иной участок надо взять под контроль. Индивидуальные владельцы домов и квартир в законопроекте не упоминаются.

В случае принятия билля тем, кто установил у себя видеонаблюдение ранее, будет предложено предоставить в совет аналогичную информацию о своих системах. На это им дадут 120 дней.