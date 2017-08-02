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Газета "Security News" / Дайджест СМИ / Безопасный город

Общественное обсуждение городской системы видеонаблюдения


02.08.2017

В Совет старейшин Сент-Луиса (США) внесён законопроект, который обяжет тех, кто соберётся устанавливать системы видеонаблюдения, согласовывать свои планы с властями. Согласно документу, получившему название «Билль 66», любая компания или организация должна будет предоставлять в совет план, описывающий покупку системы видеонаблюдения, её финансирование и использование.

Билль охватывает достаточно широкий набор технологий — уличные и нательные камеры, распознавание автомобильных номеров и биометрию, в том числе распознавание лиц и голоса. Установка таких систем должна будет до рассмотрения советом проходить общественное обсуждение.

В инициативе, зафиксированной в билле, отразились опасения многих жителей города, которые считают, что видеонаблюдение и сопутствующие ему технологии нарушают их личное пространство и угрожают их праву на частную жизнь. Такие настроения сильны и в других городах США. Противники «излишнего видеонаблюдения» считают, что оно, хотя и полезно в борьбе с преступностью, не даёт того эффекта, на который рассчитано.

В недавнем прошлом в Сент-Луисе использовалась аппаратура для отслеживания мобильников. Упоминают также систему обнаружения выстрелов ShotSpotter, хотя она, по идее, должна причинять беспокойство только злоумышленникам, да и то не всем.

В настоящее время на улицах Сент-Луиса установлено порядка 500 камер, передающих изображение в Центр мониторинга. Полиция сообщает, что с их помощью совершила сотни арестов и нашла десятки единиц незаконно носимого оружия и угнанных автомобилей.

Внёсший «Билль 66» член совета Терри Кеннеди заявляет, что его цель — начать разговор о процедуре одобрения использования видеонаблюдения. Такие органы, как Департамент полиции, Дорожный департамент и даже объединения жителей должны будут объяснять, как долго они хотят хранить записываемое изображение, и почему тот или иной участок надо взять под контроль. Индивидуальные владельцы домов и квартир в законопроекте не упоминаются.

В случае принятия билля тем, кто установил у себя видеонаблюдение ранее, будет предложено предоставить в совет аналогичную информацию о своих системах. На это им дадут 120 дней.

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Передний край

10 ПРОБЛЕМ ОБЛАКОВ

Специалисты провели опрос заказчиков, проявивших интерес к системам облачного видеонаблюдения, и на основе полученных данных сформулировали своеобразный хит-парад проблематики, которая встаёт перед клиентами в ходе эксплуатации таких систем. Это далеко не исчерпывающий список, однако на начальном этапе освоения облачных технологий этого должно хватить. Не ведитесь на рекламу и не оставляйте в своих представлениях «белых пятен». Тот, кто во всём разберётся, первым двинется дальше.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ КАБЕЛЬ

Сетевые кабели категорий 5e и 6 практически неотличимы друг от друга по внешнему виду. Однако в эксплуатации они ведут себя совершенно по-разному. В чём ключевые отличия и чем руководствоваться при выборе кабеля для конкретной системы видеонаблюдения? Основной проблемой при определении требуемой категории кабеля для установки на объекте является необходимость оценить будущее развитие этого объекта. Поверив на слово либо испытав представленный образец, можно с этим основательно «влететь»: от характеристик кабеля зависит главный параметр сетевой инфраструктуры — её пропускная способность.

ЭПОХА СТАРТАПОВ

Крупные корпорации, как известно, в рыночном смысле несколько неповоротливы и инертны. А данные о высокой эффективности операций, почерпнутые из отчётов перед акционерами, зачастую выглядят не слишком правдоподобно. На этапе становления рынка крупным компаниям всегда легче: уже сложилась репутация, установилась клиентская база, выработаны навыки ведения переговоров. Когда рыночный пирог поделен «крупняком», мелким игрокам остаётся лишь подбирать крошки.

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Hanwha Techwin выпускает IP-камеры серии Wisenet X на новом чипсете, с передовым функционалом

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В передовых камерах компании Hanwha Techwin применяется улучшенный механизм детектирования движения. Он позволяет максимально повысить безошибочность обнаружения движущихся объектов и до предела снизить число ложных тревог.

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