Движение зрачков подскажет, когда человек говорит неправду

Движение зрачков человека позволяет узнать, правду ли он говорит, утверждая, что не знаком с другим человеком, фото которого ему в данный момент показывают. Такой результат получили учёные из Международного центра исследований по судебной психологии Портсмутского университета.

Исследователи показывали испытуемому фотографию человека и спрашивали, знает ли он его. При этом они фиксировали траекторию, по которой движутся зрачки испытуемого. В этом движении есть определённые закономерности. Помимо этого, имеются точки, в которых данное движение на доли секунды останавливается.

Характер движения зрачков будет разным, в зависимости от того, лжёт человек или говорит правду. В частности, в последнем случае точек фиксации будет меньше. Сам «допрашиваемый» не может повлиять на этот результат. Он не только не управляет движением зрачков, но и не знает, каково оно. По мнению учёных, человек не может приспособиться к этому либо как-то натренироваться перед допросом или беседой.

В ходе экспериментов каждому из 59 испытуемых показывали по 200 цветных цифровых фотографий. На них были изображены как знакомые, так и незнакомые ему люди. Это могли быть те, кого участник исследования знал из повседневной жизни, какие-то знаменитости или кто-то, кого он впервые увидел перед самым экспериментом. Испытуемый должен был иногда говорить правду о том, знает ли он того, кто изображён на картинке, а иногда лгать.

Чтобы выполнить свою работу, учёные модифицировали методику, известную как «Тест на скрываемую информацию» (Concealed Information Test — CIT). Она построена на том, что виновный в чём-либо человек ярче реагирует на важные для дела вопросы, чем на неважные, в то время, как у невиновного реакция на всё одинакова.

Специалист по психологии Алиса Милен, возглавляющая работу учёных, отмечает, что ситуация, в которой злоумышленник отрицает, что знает своих подельников, типична для криминальной сферы. Если результаты нового исследования будут взяты полицией на вооружение, то многие преступления будут раскрываться быстрее и легче.