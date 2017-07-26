На полицию подали в суд за отсутствие информации о системе распознавания лиц

Полиция Нью-Йорка активно использует распознавание лиц, но отказалась предоставить общественности документы, касающиеся данной работы. За это Центр приватности и технологий факультета права Университета Джорджтаун подал на полицию в суд. Дело должно рассматриваться в суде штата Нью-Йорк.

Центр приватности и технологий обратился в Департамент полиции города Нью-Йорк с просьбой раскрыть информацию об использовании распознавания лиц ещё в январе 2016 года. Специалисты центра хотели узнать, как полиция приобретала систему распознавания лиц, и как она её использует.

В ответ полицейские сначала отчитались о своих успехах. Они сообщили, что с помощью системы распознавания лиц проведено расследование 8500 дел. В результате найдено 3 тысячи соответствий между фотографией разыскиваемого человека и записью в базе, на основании чего произведено 2 тысячи арестов.

Окончательный ответ пришёл только через год. Материалы, касающиеся закупки системы, полиция предоставить отказалась. Она сообщила также, что «не нашла» у себя каких-либо других связанных с системой документов, за исключением одного-единственного меморандума. Такой ответ заставил защитников прав граждан на частную жизнь насторожиться: если документов нет, но при этом полиция рапортует о тысячах случаев удачного использования распознавания лиц, значит, оно применяется бесконтрольно.

Теперь сотрудники университетского центра просят суд заставить Департамент полиции передать общественности все документы, относящиеся к распознаванию лиц. В своём иске они отмечают, что в таких документах должны быть описаны политики и процедуры применения распознавания лиц, принятые в департаменте. Общественность вправе также знать, как проходит подготовка офицеров, работающих с системой, и как проводится аудит её использования. Кроме того, полиция не должна скрывать описания и прочие материалы, которые предоставляют компании-поставщики.

Защитники прав жителей города на частную жизнь настаивают на том, что отказ полиции вступает в противоречие с Законом о свободе информации. Они подчёркивают, что любой человек вправе с опаской относиться к системе, которая способна узнавать его на улице и, таким образом, получать детальную информацию о его жизни.