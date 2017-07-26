 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





Книжная полка профессионала в безопасности
Газета "Security News" / Дайджест СМИ / Безопасный город

На полицию подали в суд за отсутствие информации о системе распознавания лиц


26.07.2017

Полиция Нью-Йорка активно использует распознавание лиц, но отказалась предоставить общественности документы, касающиеся данной работы. За это Центр приватности и технологий факультета права Университета Джорджтаун подал на полицию в суд. Дело должно рассматриваться в суде штата Нью-Йорк.

Центр приватности и технологий обратился в Департамент полиции города Нью-Йорк с просьбой раскрыть информацию об использовании распознавания лиц ещё в январе 2016 года. Специалисты центра хотели узнать, как полиция приобретала систему распознавания лиц, и как она её использует.

В ответ полицейские сначала отчитались о своих успехах. Они сообщили, что с помощью системы распознавания лиц проведено расследование 8500 дел. В результате найдено 3 тысячи соответствий между фотографией разыскиваемого человека и записью в базе, на основании чего произведено 2 тысячи арестов.

Окончательный ответ пришёл только через год. Материалы, касающиеся закупки системы, полиция предоставить отказалась. Она сообщила также, что «не нашла» у себя каких-либо других связанных с системой документов, за исключением одного-единственного меморандума. Такой ответ заставил защитников прав граждан на частную жизнь насторожиться: если документов нет, но при этом полиция рапортует о тысячах случаев удачного использования распознавания лиц, значит, оно применяется бесконтрольно.

Теперь сотрудники университетского центра просят суд заставить Департамент полиции передать общественности все документы, относящиеся к распознаванию лиц. В своём иске они отмечают, что в таких документах должны быть описаны политики и процедуры применения распознавания лиц, принятые в департаменте. Общественность вправе также знать, как проходит подготовка офицеров, работающих с системой, и как проводится аудит её использования. Кроме того, полиция не должна скрывать описания и прочие материалы, которые предоставляют компании-поставщики.

Защитники прав жителей города на частную жизнь настаивают на том, что отказ полиции вступает в противоречие с Законом о свободе информации. Они подчёркивают, что любой человек вправе с опаской относиться к системе, которая способна узнавать его на улице и, таким образом, получать детальную информацию о его жизни.

Возврат к списку

Передний край

H.265 — МАРКЕТИНГОВЫЙ ТРЮК?

За прошедшие годы доминирующим видеокодеком в отрасли безопасности стал Н.264, но в последнее время ряд производителей и экспертов принялись весьма интенсивно «продавливать» Н.265. В связи с приходом нового кодека возникает ряд вопросов. Прежде всего общественность интересуется двумя: когда HEVC станет общеупотребительным и надолго ли всё это. Однако редакцию интересуют чуть более глубоко зарытые вещи: например, кто получит основные выгоды от перехода на новый стандарт кодирования, и не является ли это очередным маркетинговым трюком, позволяющим сдвинуть рыночный баланс в сторону определённых игроков.

10 ПРОБЛЕМ ОБЛАКОВ

Специалисты провели опрос заказчиков, проявивших интерес к системам облачного видеонаблюдения, и на основе полученных данных сформулировали своеобразный хит-парад проблематики, которая встаёт перед клиентами в ходе эксплуатации таких систем. Это далеко не исчерпывающий список, однако на начальном этапе освоения облачных технологий этого должно хватить. Не ведитесь на рекламу и не оставляйте в своих представлениях «белых пятен». Тот, кто во всём разберётся, первым двинется дальше.

АТАКА ДРОНОВ

В последние несколько лет активность вокруг беспилотников усилилась: цена, наконец, встала на одну доску с возможностями. В госструктурах появились консультанты с достаточно широким кругозором, и взоры начальства устремились в небо. Чтобы не нести громадные убытки от лесных пожаров, может быть, следует запустить по продуманному маршруту дрон с тепловизионной камерой? Собственно говоря, почему бы нет, если финансирование позволяет. Появились перспективы окупаемости беспилотников и в качестве бизнес-вложений.

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal


Мультиформатные камеры видеонаблюдения серии Wisenet HD+

Две карты памяти в одной камере видеонаблюдения
Две карты памяти в одной камере видеонаблюдения
В системах видеонаблюдения теперь можно устанавливать две карты памяти в одной камере. Поддержка двух карт общей ёмкостью до 512 Гбайт реализована в новых камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin. Это позволяет повысить объём локального архива или сделать запись дублированной для большей надёжности.

Цветное изображение при низкой освещённости
Цветное изображение при низкой освещённости в камерах видеонаблюдения на чипсете Wisenet 5
Новые камеры видеонаблюдения Wisenet X обеспечивают цветное изображение даже при низкой освещённости. Это обусловлено тем, что новый чипсет Wisenet 5, который применяется в данных телекамерах, строится по принципу «система на кристалле» и потому позволяет более эффективно фиксировать свет, падающий на матрицу.

3D-модели для проектирования систем видеонаблюдения
3D-модели для проектирования систем видеонаблюдения
Готовые 3D-модели для проектирования систем видеонаблюдения в концепции BIM разработаны для каждой камеры от компании Hanwha Techwin. Они позволяют подбирать расположение камер, их поворот, угол обзора и другие параметры.

WiseStream II — максимально эффективная технология сжатия в видеонаблюдении
WiseStream II - максимально эффективная технология сжатия в видеонаблюдении
В камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin применяется технология WiseStream II, которая является результатом развития технологии WiseStream. С её помощью можно существенно повысить эффективность сжатия видеоизображения кодеком H.265.

Face Detection — технология обнаружения лица человека
Face Detection - технология обнаружения лица человека
При настройке системы видеонаблюдения на автоматическую реакцию на тревожные события одним из наиболее эффективных инструментов может стать обнаружение лица человека в кадре. Компания Hanwha Techwin встраивает функцию Face Detection в выпускаемые ею камеры.



Hits 49040630
11919
Hosts 4468785
738
Visitors 8276983
1800

29

© ИА «Безопасность Сегодня», 2017.
© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582