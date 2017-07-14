 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





ДОЗОР77 - персональные видеорегистраторы №1 в России
Газета "Security News" / Дайджест СМИ / Безопасный город

Охранникам в городских парках будут выданы нательные камеры


14.07.2017

Управление городских парков Миннеаполиса (США) приняло решение о внедрении нательных регистраторов в практику охраны объектов. До конца года все парковые патрули получат в своё распоряжение необходимые технические средства.

Чтобы предотвратить возможные протесты со стороны правозащитников, парковые власти организовали открытое общественное обсуждение и онлайн-голосование. Поскольку противников внедрения камер оказалось весьма немного, проект стоимостью 45 тысяч долларов был принят к исполнению. Бюджетное финансирование приобретения 35 нательных камер, устройств групповой подзарядки и системы сбора и обработки видеоданных было предусмотрено заранее. Общий объём вложений составил 45 тысяч долларов.

Помимо того, чтобы способствовать повышению безопасности на вверенных охранной структуре территориях, проект призван решить и ряд задач, специфических для парковой охраны — в документации на проект, в частности, значится: «Повысить степень подконтрольности охранников, обеспечить достоверное документирование обстановки и сбор видеодоказательств и снизить количество жалоб на поведение сотрудников охраны и применение ими силы.»

Интересно, что в схеме примерения нательных камер в городских парковых зонах не предусмотрено обязательное информирование граждан о том, что охранниками ведётся видеозапись. Эта тактика заимствована из практики городского полицейского управления Миннеаполиса: офицеры, несущие вахту на городских улицах, обязаны вести запись всех взаимодействий с водителями транспортных средств, остановленных по требованию, бесед с подозреваемыми в противоправных действиях, а также обысков и арестов. При обычном общении с гражданами запись вестись не должна.

К банку видеоматериалов, который будет формироваться нательными камерами парковой охраны, уже проявляют интерес и другие правоохранительные структуры — в частности, иммиграционная служба. Поскольку правовые основы использования нательных камер в США до сих пор окончательно не сложились, есть определённый риск того, что по этому поводу разразится очередная волна общественных протестов.

Компания: 

Возврат к списку

Последние публикации компании:

Новости
Передний край

БИТРЕЙТ И НИЗКАЯ ОСВЕЩЁННОСТЬ

Несмотря на то, что при проектировании систем битрейт потока принимают за постоянную во времени величину, в реальности он существенно варьируется в зависимости от условий съёмки. А при низкой освещённости он значительно вырастает. Проведённые недавно сравнительные испытания одиннадцати образцов телевизионных камер наблюдения различных производителей показали, что средний по выборке битрейт при ночной съёмке составляет 498% от дневного.

ВРЕМЯ УЯЗВИМОСТЕЙ

Обновление возможностей технических продуктов, подпитывающее рынок безопасности, почти на сто процентов зависит от развития технологий. Однако прогресс рождает и новые возможности для злоупотреблений. Поэтому в солидных компаниях, прежде чем выпускать на рынок заведомо инновационный продукт, на всякий случай принято проводить экспертизу на предмет того, каким образом можно употребить новинку во зло. Если этого не сделать, разыгравшаяся пользовательская фантазия рано или поздно приведёт к появлению новых угроз и опасностей, непосредственно вызванных этим продуктом...

ВОРЫ-ДОМУШНИКИ РАССКАЗАЛИ...

Воров-домушников, содержащихся в исправительных учреждениях, расспросили об их методах и о том, какие охранные системы сдерживают их. Преступники рассказали, как они проникали в дома, что искали, что их привлекало и что отпугивало. Бывшие злоумышленники теперь дают советы о том, как люди могут защитить свои жилища.

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal


Hanwha Techwin выпускает IP-камеры серии Wisenet X на новом чипсете, с передовым функционалом

WiseStream II — максимально эффективная технология сжатия в видеонаблюдении
WiseStream II - максимально эффективная технология сжатия в видеонаблюдении
В камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin применяется технология WiseStream II, которая является результатом развития технологии WiseStream. С её помощью можно существенно повысить эффективность сжатия видеоизображения кодеком H.265.

Видеоаналитика — пребывание объекта в выделенной области сверх заданного времени
Пребывание объекта в выделенной области сверх заданного времени
Подозрительное явление, которое требует внимания оператора, — затянувшееся пребывание человека на одном месте — можно выявлять средствами видеоаналитики. Своё воплощение данная функция получила в IP-камерах новой серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin.

Расширение динамического диапазона до 150 дБ в камерах видеонаблюдения
Расширение динамического диапазона до 150 дБ в камерах видеонаблюдения
В новых камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin аппаратная функция WDR основана на объединении четырёх, а не двух последовательных кадров. В результате достигается более глубокая проработка изображения, его высокое качество и информативность.

Две карты памяти в одной камере видеонаблюдения
Две карты памяти в одной камере видеонаблюдения
В системах видеонаблюдения теперь можно устанавливать две карты памяти в одной камере. Поддержка двух карт общей ёмкостью до 512 Гбайт реализована в новых камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin. Это позволяет повысить объём локального архива или сделать запись дублированной для большей надёжности.

Интеллектуальный поиск в архиве — мгновенное обнаружение объекта по его признакам
Интеллектуальный поиск в архиве - мгновенное обнаружение объекта по его признакам
Поиск в видеоархиве может быть быстрым и точным, если он выполняется с помощью технологии «Суммированное изображение». Она позволяет на многодневной, многоканальной видеозаписи практически мгновенно находить объекты по их словесному описанию.


Hits 48765662
12312
Hosts 4454792
678
Visitors 8240473
1402

39

© ИА «Безопасность Сегодня», 2017.
© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582