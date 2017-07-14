Охранникам в городских парках будут выданы нательные камеры

Управление городских парков Миннеаполиса (США) приняло решение о внедрении нательных регистраторов в практику охраны объектов. До конца года все парковые патрули получат в своё распоряжение необходимые технические средства.

Чтобы предотвратить возможные протесты со стороны правозащитников, парковые власти организовали открытое общественное обсуждение и онлайн-голосование. Поскольку противников внедрения камер оказалось весьма немного, проект стоимостью 45 тысяч долларов был принят к исполнению. Бюджетное финансирование приобретения 35 нательных камер, устройств групповой подзарядки и системы сбора и обработки видеоданных было предусмотрено заранее. Общий объём вложений составил 45 тысяч долларов.

Помимо того, чтобы способствовать повышению безопасности на вверенных охранной структуре территориях, проект призван решить и ряд задач, специфических для парковой охраны — в документации на проект, в частности, значится: «Повысить степень подконтрольности охранников, обеспечить достоверное документирование обстановки и сбор видеодоказательств и снизить количество жалоб на поведение сотрудников охраны и применение ими силы.»

Интересно, что в схеме примерения нательных камер в городских парковых зонах не предусмотрено обязательное информирование граждан о том, что охранниками ведётся видеозапись. Эта тактика заимствована из практики городского полицейского управления Миннеаполиса: офицеры, несущие вахту на городских улицах, обязаны вести запись всех взаимодействий с водителями транспортных средств, остановленных по требованию, бесед с подозреваемыми в противоправных действиях, а также обысков и арестов. При обычном общении с гражданами запись вестись не должна.

К банку видеоматериалов, который будет формироваться нательными камерами парковой охраны, уже проявляют интерес и другие правоохранительные структуры — в частности, иммиграционная служба. Поскольку правовые основы использования нательных камер в США до сих пор окончательно не сложились, есть определённый риск того, что по этому поводу разразится очередная волна общественных протестов.

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