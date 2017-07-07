Нательные камеры становятся обязательными

В ряде американских штатов введены законодательные нормы, обязывающие полицейских использовать нательные видеорегистраторы. Это «силовое» внедрение сопровождается активной разъяснительной работой: камеры — ценный инструмент, но всё же не панацея.

По данным американской Национальной конференции законодателей, местное законодательство пяти штатов страны предусматривает обязательное ношение нательных камер как минимум определёнными категориями полицейских. В Южной Каролине, к примеру, офицеры каждого из подразделений, получившего региональное финансирование для приобретения нательных видеорегистраторов, должны носить камеры в служебное время. В Неваде и Калифорнии ношение нательных камер вменено в обязанности патрульных экипажей дорожной полиции, поддерживающей порядок на автострадах. В Коннектикуте камеры обязательны для полиции штата и спецназа, а также для муниципальной полиции поселений, получивших гранты из регионального бюджета. При этом муниципалы обязаны вести запись при любых контактах с гражданами.

Американское Бюро содействия правосудию настаивает на том, чтобы офицеры полицейских подразделений, интенсивно использующих нательные камеры, прошли соответствующие тренинги. Значительный объём образовательной информации находится в свободном доступе на сайте бюро (на английском языке). Отдельное внимание здесь уделено специфическим ограничениям, связанным с применением нательных камер в полицейской практике. Помимо очевидных моментов, связанных с «самостоятельностью» камеры — к примеру, невозможности настройки фокуса и установки «правильного» освещения — американские эксперты выделяют и ограничения, основанные на разнице в фиксации событий человеческим зрением и телекамерой: