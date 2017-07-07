В системе громкого оповещения, взломанной хакерами, было отключено шифрование

Перед хакерской атакой на городскую систему громкого оповещения, случившейся в Далласе в начале апреля, в ней было отключено шифрование. Это признали официальные лица города. Персонал, обслуживающий систему, не включил шифрование сигнала в системе перед тем, как хакеры совершили своё нападение.

Система охватывает весь Даллас. Она предназначена для оповещения жителей, находящихся на улице, о чрезвычайных погодных ситуациях, таких, как приближение торнадо или сильного шторма.

Атака на систему произошла поздно вечером. В результате неожиданно заработали все 156 сирен, входящих в её состав. В течение полутора часов сирены около 15 раз включались примерно на 90 секунд. «Это было громко», — написала газета The Washington Post. Жителям стало не до сна. Многие предполагали, что случилось нечто худшее, чем «просто» погодный катаклизм.

Власти распорядились отключить систему. Это было сделано настолько быстро, насколько возможно, с соблюдением всех мер предосторожности и предписаний, диктующих определённый порядок действий, во избежание повреждения системы. Через два дня её работоспособность восстановили.

В результате выяснилось, что хакеры получили доступ к системе по радиоканалу, а не удалённо через компьютерное ПО. Расследование провели инженеры, обслуживающие систему, и представители Федеральной комиссии по связи США.

Эксперты говорят, что для того, чтобы отключить все системы сразу, взломщики должны были находиться в Далласе или его окрестностях. Понять, кто они, не удалось. Всё это могло быть или шуткой, или акцией по дискредитации системы оповещения. В следующий раз, когда сирены зазвучат по-настоящему, многие не воспримут это всерьёз. Когда атака случилась, многие решили, что это шутка. Другие, наоборот, звонили в службу 911.

Теперь власти говорят, что обновят техническую инфраструктуру города, чтобы в будущем предотвратить аналогичные атаки. Специалисты рассчитывают, что и другие города извлекут уроки из случившегося и будут внимательнее относиться к вопросам защиты своих систем жизнеобеспечения и безопасности.