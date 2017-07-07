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В системе громкого оповещения, взломанной хакерами, было отключено шифрование


07.07.2017

Перед хакерской атакой на городскую систему громкого оповещения, случившейся в Далласе в начале апреля, в ней было отключено шифрование. Это признали официальные лица города. Персонал, обслуживающий систему, не включил шифрование сигнала в системе перед тем, как хакеры совершили своё нападение.

Система охватывает весь Даллас. Она предназначена для оповещения жителей, находящихся на улице, о чрезвычайных погодных ситуациях, таких, как приближение торнадо или сильного шторма.

Атака на систему произошла поздно вечером. В результате неожиданно заработали все 156 сирен, входящих в её состав. В течение полутора часов сирены около 15 раз включались примерно на 90 секунд. «Это было громко», — написала газета The Washington Post. Жителям стало не до сна. Многие предполагали, что случилось нечто худшее, чем «просто» погодный катаклизм.

Власти распорядились отключить систему. Это было сделано настолько быстро, насколько возможно, с соблюдением всех мер предосторожности и предписаний, диктующих определённый порядок действий, во избежание повреждения системы. Через два дня её работоспособность восстановили.

В результате выяснилось, что хакеры получили доступ к системе по радиоканалу, а не удалённо через компьютерное ПО. Расследование провели инженеры, обслуживающие систему, и представители Федеральной комиссии по связи США.

Эксперты говорят, что для того, чтобы отключить все системы сразу, взломщики должны были находиться в Далласе или его окрестностях. Понять, кто они, не удалось. Всё это могло быть или шуткой, или акцией по дискредитации системы оповещения. В следующий раз, когда сирены зазвучат по-настоящему, многие не воспримут это всерьёз. Когда атака случилась, многие решили, что это шутка. Другие, наоборот, звонили в службу 911.

Теперь власти говорят, что обновят техническую инфраструктуру города, чтобы в будущем предотвратить аналогичные атаки. Специалисты рассчитывают, что и другие города извлекут уроки из случившегося и будут внимательнее относиться к вопросам защиты своих систем жизнеобеспечения и безопасности.

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Передний край

ОБЛАКА, БЕЛОКРЫЛЫЕ ЛОШАДКИ

Хранение и обработка данных в сети Интернет за счёт ресурсов удалённых серверов, получившие название «облачных» сервисов, приобретают всё большую популярность в отрасли безопасности. Вынос устройств записи/обработки данных, а также функций управления системами за пределы охраняемого объекта и вообще за пределы какой-либо определённой территории позволяет клиенту сэкономить на приобретении аппаратных и программных средств, образующих систему безопасности, а также избежать лишних расходов на содержание персонала. Единственное, что несколько портит красивую картину облачного неба — отсутствие гарантий безопасности данных.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ КАБЕЛЬ

Сетевые кабели категорий 5e и 6 практически неотличимы друг от друга по внешнему виду. Однако в эксплуатации они ведут себя совершенно по-разному. В чём ключевые отличия и чем руководствоваться при выборе кабеля для конкретной системы видеонаблюдения? Основной проблемой при определении требуемой категории кабеля для установки на объекте является необходимость оценить будущее развитие этого объекта. Поверив на слово либо испытав представленный образец, можно с этим основательно «влететь»: от характеристик кабеля зависит главный параметр сетевой инфраструктуры — её пропускная способность.

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

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