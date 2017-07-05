Установка камер видеонаблюдения стала обязательной для бизнеса

Видеонаблюдение является обязательным с весны этого года для бизнесменов города Клинтон, расположенного в штате Мичиган. Здесь начал действовать закон, который требует от коммерческих компаний определённого профиля устанавливать камеры. В числе тех, на кого распространяется данная «обязаловка» — винные магазины, отели, банки, аптеки, автозаправки и другие виды бизнеса, для которых характерны частые звонки в полицию.

Город Клинтон — один из крупнейших в штате Мичиган. В нём около 100 тысяч жителей. Он стал первым городом в штате, в котором введено принудительное видеонаблюдение.

Нововведение вызвало у местных владельцев фирм смешанные чувства. Некоторые говорят, что на камеры у них нет денег. Всем дан срок до 1 октября на то, чтобы установить требуемые законом системы.

Владелец автозаправки Дэнни Зиндани, который защищается с помощью видеонаблюдения уже два десятка лет, говорит, что оно оправдывает себя. Камеры оказывают на потенциальных преступников сдерживающее воздействие. По мнению Зиндани, видеонаблюдение — полезная вещь и должно быть обязательным.

Инициатором принятия закона стал капитан полиции Ричард Мерли. «Я поговорил со многими бизнесменами, — поясняет он. — Они хотят защищать свою собственность». Идея родилась после того, как случившееся в городе убийство двух владельцев магазина было раскрыто с помощью видеонаблюдения. По словам капитана, около 75% частных фирм, на которых распространяется действие нового закона, уже привели свои системы видеонаблюдения в соответствие с его требованиями.

Не каждая коммерческая компания в городе попадает под действие нового закона. От установки систем видеонаблюдения освобождены, например, продавцы цветов и маленькие семейные фирмы.

Обязать бизнесменов устанавливать камеры непросто. В городе Ватерлоо, штат Айова, закон об обязательном видеонаблюдении был провален в комитете Городского совета, не дойдя до голосования. Бизнесмены, не желавшие раскошеливаться на камеры, постепенно убедили членов совета в том, что не надо поддерживать этот закон.