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Газета "Security News" / Дайджест СМИ / Безопасный город

Установка камер видеонаблюдения стала обязательной для бизнеса


05.07.2017

Видеонаблюдение является обязательным с весны этого года для бизнесменов города Клинтон, расположенного в штате Мичиган. Здесь начал действовать закон, который требует от коммерческих компаний определённого профиля устанавливать камеры. В числе тех, на кого распространяется данная «обязаловка» — винные магазины, отели, банки, аптеки, автозаправки и другие виды бизнеса, для которых характерны частые звонки в полицию.

Город Клинтон — один из крупнейших в штате Мичиган. В нём около 100 тысяч жителей. Он стал первым городом в штате, в котором введено принудительное видеонаблюдение.

Нововведение вызвало у местных владельцев фирм смешанные чувства. Некоторые говорят, что на камеры у них нет денег. Всем дан срок до 1 октября на то, чтобы установить требуемые законом системы.

Владелец автозаправки Дэнни Зиндани, который защищается с помощью видеонаблюдения уже два десятка лет, говорит, что оно оправдывает себя. Камеры оказывают на потенциальных преступников сдерживающее воздействие. По мнению Зиндани, видеонаблюдение — полезная вещь и должно быть обязательным.

Инициатором принятия закона стал капитан полиции Ричард Мерли. «Я поговорил со многими бизнесменами, — поясняет он. — Они хотят защищать свою собственность». Идея родилась после того, как случившееся в городе убийство двух владельцев магазина было раскрыто с помощью видеонаблюдения. По словам капитана, около 75% частных фирм, на которых распространяется действие нового закона, уже привели свои системы видеонаблюдения в соответствие с его требованиями.

Не каждая коммерческая компания в городе попадает под действие нового закона. От установки систем видеонаблюдения освобождены, например, продавцы цветов и маленькие семейные фирмы.

Обязать бизнесменов устанавливать камеры непросто. В городе Ватерлоо, штат Айова, закон об обязательном видеонаблюдении был провален в комитете Городского совета, не дойдя до голосования. Бизнесмены, не желавшие раскошеливаться на камеры, постепенно убедили членов совета в том, что не надо поддерживать этот закон.

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Передний край

10 ПРОБЛЕМ ОБЛАКОВ

Специалисты провели опрос заказчиков, проявивших интерес к системам облачного видеонаблюдения, и на основе полученных данных сформулировали своеобразный хит-парад проблематики, которая встаёт перед клиентами в ходе эксплуатации таких систем. Это далеко не исчерпывающий список, однако на начальном этапе освоения облачных технологий этого должно хватить. Не ведитесь на рекламу и не оставляйте в своих представлениях «белых пятен». Тот, кто во всём разберётся, первым двинется дальше.

ХВАТИТ СИДЕТЬ ПО СВОИМ НОРАМ!

Cегодняшняя отрасль безопасности представляет собой замысловатую смесь традиционного и новейшего, развиваясь стремительно и порой непредсказуемо, осваивая новые, невиданные прежде возможности. От простой «офисной» компьютеризации буквально на наших глазах был совершён скачок к полноценному сотрудничеству машинного интеллекта с человеческим. Однако типичный представитель конечника — руководитель корпоративной службы охраны — нередко находится в глухой обороне от окружающего мира, отмахиваясь от интересных и удобных для него же самого предложений, как от дьявольских искушений.

ЭПОХА СТАРТАПОВ

Крупные корпорации, как известно, в рыночном смысле несколько неповоротливы и инертны. А данные о высокой эффективности операций, почерпнутые из отчётов перед акционерами, зачастую выглядят не слишком правдоподобно. На этапе становления рынка крупным компаниям всегда легче: уже сложилась репутация, установилась клиентская база, выработаны навыки ведения переговоров. Когда рыночный пирог поделен «крупняком», мелким игрокам остаётся лишь подбирать крошки.

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