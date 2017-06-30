Закон, разрешающий полиции ставить летальное оружие на беспилотники, не принят

Проект закона штата Коннектикут, который давал бы полиции право размещать боевое оружие на беспилотных летательных аппаратах, не принят. Он был отвергнут на стадии рассмотрения в Комитете по общественной безопасности и, таким образом, даже не выносился на голосование в Законодательном собрании штата.

Защитники гражданских свобод празднуют победу. Они указывают, что принятие закона создало бы «кошмарный прецедент». Ни в одном штате США нет подобного закона.

Представители полиции, наоборот, разочарованы и считают, что с «кончиной» законопроекта утеряна имевшаяся возможность сделать общественную безопасность более надёжной. Беспилотник с летальным оружием может спасти чьи-то жизни в случае противостояния с матёрыми преступниками. Особенно полезными вооружённые дроны будут там, где собираются большие массы людей, и где полиции легче реагировать на угрозы, если у неё есть вид сверху.

«Дрон даёт возможность видеть угрозу до того, как она реализуется, — говорит Поль Фитцджеральд, начальник отдела полиции города Берлин, расположенного в штате Коннектикут. — Это — замечательный инструмент, и мы должны иметь определённую свободу по его использованию».

Ситуация интересна тем, что в настоящее время оружие на борту беспилотников остаётся в Коннектикуте не запрещённым. Закон должен был запретить его и одновременно сделать исключение для правоохранительных органов. Таким образом, разрабатывать какой-то закон на эту тему всё равно придётся. Федеральное управление гражданской авиации США установило для дронов ограничение по высоте в 400 футов (120 метров), однако выработку большей части правил их использования оставило на усмотрение каждого штата в отдельности.

Теперь общественные деятели из местного отделения Американского союза за гражданские свободы (American Civil Liberties Union) говорят, что поддержат любой новый закон, регулирующий использование беспилотников, при двух условиях. Во-первых, «вооружённые» дроны должны быть запрещены. Во-вторых, полиция должна использовать беспилотные аппараты для видеонаблюдения или иной слежки за людьми только по ордеру, выдаваемому судом.

Ассоциация шефов полиции штата также хочет и далее работать над компромиссным, устраивающим всех законом. У неё своё, противоположное условие — то, как правоохранители используют беспилотники, не должно определяться ордером суда.