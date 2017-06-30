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Газета "Security News" / Дайджест СМИ

Закон, разрешающий полиции ставить летальное оружие на беспилотники, не принят


30.06.2017

Проект закона штата Коннектикут, который давал бы полиции право размещать боевое оружие на беспилотных летательных аппаратах, не принят. Он был отвергнут на стадии рассмотрения в Комитете по общественной безопасности и, таким образом, даже не выносился на голосование в Законодательном собрании штата.

Защитники гражданских свобод празднуют победу. Они указывают, что принятие закона создало бы «кошмарный прецедент». Ни в одном штате США нет подобного закона.

Представители полиции, наоборот, разочарованы и считают, что с «кончиной» законопроекта утеряна имевшаяся возможность сделать общественную безопасность более надёжной. Беспилотник с летальным оружием может спасти чьи-то жизни в случае противостояния с матёрыми преступниками. Особенно полезными вооружённые дроны будут там, где собираются большие массы людей, и где полиции легче реагировать на угрозы, если у неё есть вид сверху.

«Дрон даёт возможность видеть угрозу до того, как она реализуется, — говорит Поль Фитцджеральд, начальник отдела полиции города Берлин, расположенного в штате Коннектикут. — Это — замечательный инструмент, и мы должны иметь определённую свободу по его использованию».

Ситуация интересна тем, что в настоящее время оружие на борту беспилотников остаётся в Коннектикуте не запрещённым. Закон должен был запретить его и одновременно сделать исключение для правоохранительных органов. Таким образом, разрабатывать какой-то закон на эту тему всё равно придётся. Федеральное управление гражданской авиации США установило для дронов ограничение по высоте в 400 футов (120 метров), однако выработку большей части правил их использования оставило на усмотрение каждого штата в отдельности.

Теперь общественные деятели из местного отделения Американского союза за гражданские свободы (American Civil Liberties Union) говорят, что поддержат любой новый закон, регулирующий использование беспилотников, при двух условиях. Во-первых, «вооружённые» дроны должны быть запрещены. Во-вторых, полиция должна использовать беспилотные аппараты для видеонаблюдения или иной слежки за людьми только по ордеру, выдаваемому судом.

Ассоциация шефов полиции штата также хочет и далее работать над компромиссным, устраивающим всех законом. У неё своё, противоположное условие — то, как правоохранители используют беспилотники, не должно определяться ордером суда.

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Передний край

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ХАКЕРОВ

Сетевые устройства наступают. Сопротивление бесполезно? Пожалуй, да. Однако, по мнению ряда бывалых экспертов, IP-технике предстоит пройти еще немалый путь, чтобы сравниться с традиционным аналоговым «железом» по самому критичному показателю — надежности. Самое важное на этом пути — накопление опыта эксплуатации, что в охранной технике неотделимо от оперативной работы. Но уже полученные результаты говорят о том, что вместе с сетевыми устройствами линию обороны систем физической охраны теснит и принципиально новый враг — хакер.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ С СЕТЬЮ

Вы купили дорогое и функциональное сетевое устройство, и вам не терпится ввести своё новое приобретение «в бой». Очевидно, что единственный способ заставить покупку работать — подключить её к локальной компьютерной сети (конечно, вы можете использовать IP-камеры как муляжи, но если вы хотите, чтобы устройство функционировало, без сети не обойтись никак). К сожалению, не всегда новый видеорегистратор работает «из коробки» — при интеграции устройств в сетевую инфраструктуру может возникнуть ряд неочевидных трудностей, обусловленных, как правило, самой инфраструктурой. Маркетинговый миф о простоте IP-видеонаблюдения был опровергнут головной болью практического опыта.

ХВАТИТ СИДЕТЬ ПО СВОИМ НОРАМ!

Cегодняшняя отрасль безопасности представляет собой замысловатую смесь традиционного и новейшего, развиваясь стремительно и порой непредсказуемо, осваивая новые, невиданные прежде возможности. От простой «офисной» компьютеризации буквально на наших глазах был совершён скачок к полноценному сотрудничеству машинного интеллекта с человеческим. Однако типичный представитель конечника — руководитель корпоративной службы охраны — нередко находится в глухой обороне от окружающего мира, отмахиваясь от интересных и удобных для него же самого предложений, как от дьявольских искушений.

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Мультиформатные камеры видеонаблюдения серии Wisenet HD+

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Расширение динамического диапазона до 150 дБ в камерах видеонаблюдения
В новых камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin аппаратная функция WDR основана на объединении четырёх, а не двух последовательных кадров. В результате достигается более глубокая проработка изображения, его высокое качество и информативность.

Решение по подсчёту посетителей и построению тепловых карт в розничной торговле
Решение по подсчёту посетителей и построению тепловых карт в розничной торговле
В торговом центре статистика прихода покупателей и картина их распределения по торговому залу очень важны. Получать эти данные позволяет мощный функционал панорамной камеры объективом «рыбий глаз», которую выпускает компания Hanwha Techwin.

Видеоаналитика — пребывание объекта в выделенной области сверх заданного времени
Пребывание объекта в выделенной области сверх заданного времени
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Две карты памяти в одной камере видеонаблюдения
Две карты памяти в одной камере видеонаблюдения
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Одна из возможностей, которую даёт своему владельцу камера очень высокого разрешения — автосопровождение подвижного объекта в пределах кадра.


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