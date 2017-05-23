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Газета "Security News" / Дайджест СМИ / Безопасный город

Город компенсирует бизнесменам половину стоимости системы видеонаблюдения


23.05.2017

В городе Аллентаун, штат Пенсильвания, власти предложили бизнесменам сообща развивать в городе видеонаблюдение. Таким способом они рассчитывают существенно снизить уровень преступности на улицах.

Суть плана состоит в том, что частные компании, расширяющие свои системы видеонаблюдения, смогут получить от города компенсацию в размере до 50% от сделанных вложений. При этом сумма выплаты для одного коммерческого объекта не будет превышать $3000.

Для участия в программе необходимо, однако, выполнять ряд условий. Компания должна находиться «в хороших отношениях с городом». Это означает, что у неё нет долгов по налогам, лицензионным отчислениям и прочим выплатам. Требуется также согласие на установку системы от владельца недвижимости, если компания арендует свои площади.

Кроме того, участник программы, именуемой SCAN (Security Camera Assistance Network — «Сеть помощи по камерам безопасности»), должен получить оценку от двух лицензированных поставщиков систем безопасности. В состав системы должны входить, как минимум, две уличных и две внутренних камеры, а также видеорегистратор. «Мы просто должны знать, что они установили их корректно, — говорит мэр города Эд Павловски. — и что они работают. И тогда мы произведём соответствующее финансирование».

Все поданные заявки рассмотрят Департамент полиции и Департамент экономического развития Аллентауна. Мэр ожидает, что по городу будет установлено 15-20 камер, на софинансирование которых уйдёт $30,000. Полиция, в свою очередь, надеется, что, поскольку правильность установки камер будет проверена, она сможет легко получать доступ к записанному изображению и быстро изучать его в случае разбора инцидентов и расследования преступлений.

«Программа SCAN — хороший пример того, как департамент полиции и бизнес-сообщество могут поддерживать друг друга, чтобы достичь общих целей», — говорит шеф полиции Аллентауна Кейт Моррис.

Аналогичные программы, каждая со своими особенностями, реализуются в разных городах США — Детройте, Чикаго, Вашингтоне, Дулуте, штат Миннесота, Брукхейвене, штат Джорджия, Флинте, штат Мичиган. Все они существенно отличаются друг от друга, однако цель у них схожая — расширить городское видеонаблюдение совместными усилиями местных властей, частных компаний, а в некоторых случаях и рядовых жителей.

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