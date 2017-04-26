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Перехват полицией разговоров по сотовой связи


26.04.2017

Полиция прослушивает сотовые телефоны людей или просто фиксирует параметры вызовов, объясняя свои действия необходимостью бороться с преступностью. Во многих странах ей на это некому возразить.

На Западе, однако, дело обстоит иначе. Общественность протестует, и весьма громко. Она говорит, что прослушка и слежка — это вмешательство в частную жизнь граждан, и что их полезность для ловли преступников не столь значительна. Один из методов борьбы — доказать в каждом конкретном случае, что мониторинг незаконен, тем более, что чаще всего это действительно так. Как правило, борцы со слежкой не требуют её запретить, а лишь хотят, чтобы она велась под надзором судов и регулирующих органов.

На одного из таких «буйных» правоохранительная система США наскочила в городе Такома, штат Вашингтон. Здесь адвокат Артур Вест выиграл суд против городских властей по делу о перехвате полицией мобильных звонков жителей.

Для контроля сотовой связи на рынке спецсредств США имеется аппаратура Stingray. Она имитирует станцию сотовой связи и заставляет телефон связываться с нею. Так можно отслеживать перемещения абонента. По заявлениям некоторых экспертов, Stingray фиксирует данные о каждом звонке и содержание текстовых сообщений, но не записывает самих разговоров.

В иске, поданном в декабре 2016 года, Артур Вест утверждал, что полиция перехватывает сигнал сотовых телефонов без лицензии Федеральной комиссии по связи США. Он также обвинил полицию во вмешательстве в контракт между ним и сотовым оператором и во вторжении в его частную жизнь.

Не останавливаясь на этом, истец потребовал от полиции раскрыть информацию о реальных возможностях используемой ею аппаратуры. По его утверждению, эти сведения до сих пор были недоступны гражданам. Полиция ссылалась при этом на наличие «соглашения о неразглашении» с ФБР.

В итоге Верховный суд округа Пирс постановил, что город Такома должен заплатить Артуру Весту $44 тысяч за то, что власти города не разглашали соглашение об использовании аппаратуры Stingray, заключённое ими с ФБР. Сумма складывается из уплаты $50 за каждый из 438 дней в период с 28 августа 2014 года по 15 ноября 2015 года, пока соглашение оставалось тайным. Чуть ранее этот же суд взыскал с города $50 тысяч, также исчисленные посуточно на тех же принципах, в пользу Центра открытой политики из Сиэтла, который также запрашивал текст соглашения.

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Передний край

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

10 ПРОБЛЕМ ОБЛАКОВ

Специалисты провели опрос заказчиков, проявивших интерес к системам облачного видеонаблюдения, и на основе полученных данных сформулировали своеобразный хит-парад проблематики, которая встаёт перед клиентами в ходе эксплуатации таких систем. Это далеко не исчерпывающий список, однако на начальном этапе освоения облачных технологий этого должно хватить. Не ведитесь на рекламу и не оставляйте в своих представлениях «белых пятен». Тот, кто во всём разберётся, первым двинется дальше.

ОПЕРАЦИИ КГБ В БРАЗИЛИИ

Спустя некоторое время Security News возвращается к невероятной истории о том, как безопасник из Якутска организовал успешный бизнес на другом конце земного шара. Сегодня наш герой бегло говорит на бразильской разновидности португальского, прекрасно ориентируется в обстановке — и по-прежнему дико занят, полон энергии и сил. И ему по-прежнему везёт. Впрочем, за этим везением стоит чисто русская смекалка, упорный труд и редкий для соотечественников оптимизм.

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Hanwha Techwin выпускает IP-камеры серии Wisenet X на новом чипсете, с передовым функционалом

Анализ потоков покупателей в ритейле

Две новых IP-камеры для ритейла выпустила компания Hanwha Techwin в сотрудничестве с компанией Facit, разработчиком ПО. Одна новинка строит тепловую карту присутствия покупателей в торговом зале, другая — подсчитывает людей, пересекающих линию.

Hallway View — видеонаблюдение для коридоров и вертикально вытянутых сцен
Hallway View
Оптимальный охват вертикально вытянутых сцен достигается в камерах торговой марки Samsung линеек Wisenet Q и Wisenet P от компании Hanwha Techwin с помощью функции Hallway View. При организации видеонаблюдения в коридорах, дверных проёмах и во многих других случаях эта функция позволяет не загружать кадр участками, не несущими информации.

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Расширение динамического диапазона до 150 дБ в камерах видеонаблюдения
В новых камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin аппаратная функция WDR основана на объединении четырёх, а не двух последовательных кадров. В результате достигается более глубокая проработка изображения, его высокое качество и информативность.

Исправление искажений, вносимых широкоугольным объективом
Lens Distortion Correction - исправление искажений, вносимых широкоугольным объективом
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