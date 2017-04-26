Перехват полицией разговоров по сотовой связи

Полиция прослушивает сотовые телефоны людей или просто фиксирует параметры вызовов, объясняя свои действия необходимостью бороться с преступностью. Во многих странах ей на это некому возразить.

На Западе, однако, дело обстоит иначе. Общественность протестует, и весьма громко. Она говорит, что прослушка и слежка — это вмешательство в частную жизнь граждан, и что их полезность для ловли преступников не столь значительна. Один из методов борьбы — доказать в каждом конкретном случае, что мониторинг незаконен, тем более, что чаще всего это действительно так. Как правило, борцы со слежкой не требуют её запретить, а лишь хотят, чтобы она велась под надзором судов и регулирующих органов.

На одного из таких «буйных» правоохранительная система США наскочила в городе Такома, штат Вашингтон. Здесь адвокат Артур Вест выиграл суд против городских властей по делу о перехвате полицией мобильных звонков жителей.

Для контроля сотовой связи на рынке спецсредств США имеется аппаратура Stingray. Она имитирует станцию сотовой связи и заставляет телефон связываться с нею. Так можно отслеживать перемещения абонента. По заявлениям некоторых экспертов, Stingray фиксирует данные о каждом звонке и содержание текстовых сообщений, но не записывает самих разговоров.

В иске, поданном в декабре 2016 года, Артур Вест утверждал, что полиция перехватывает сигнал сотовых телефонов без лицензии Федеральной комиссии по связи США. Он также обвинил полицию во вмешательстве в контракт между ним и сотовым оператором и во вторжении в его частную жизнь.

Не останавливаясь на этом, истец потребовал от полиции раскрыть информацию о реальных возможностях используемой ею аппаратуры. По его утверждению, эти сведения до сих пор были недоступны гражданам. Полиция ссылалась при этом на наличие «соглашения о неразглашении» с ФБР.

В итоге Верховный суд округа Пирс постановил, что город Такома должен заплатить Артуру Весту $44 тысяч за то, что власти города не разглашали соглашение об использовании аппаратуры Stingray, заключённое ими с ФБР. Сумма складывается из уплаты $50 за каждый из 438 дней в период с 28 августа 2014 года по 15 ноября 2015 года, пока соглашение оставалось тайным. Чуть ранее этот же суд взыскал с города $50 тысяч, также исчисленные посуточно на тех же принципах, в пользу Центра открытой политики из Сиэтла, который также запрашивал текст соглашения.