Суд установил, что юридически пароль сильнее биометрии

Аппеляционный суд штата Миннесота постановил, что полиция правильно обязала Мэтью Даймонда, обвинённого в воровстве, дать ей доступ в его смартфон, защищённый отпечатками пальцев. Рассматривая данное дело, суд должен был решить, не защищены ли отпечатки пальцев пятой поправкой к Конституции США, которая разрешает человеку не свидетельствовать против себя.

Таким образом, в судебной системе США формируется принцип: пятой поправкой защищён пароль, но не защищены отпечатки пальцев. Решение на этот счёт уже принимал в 2014 году окружной суд в штате Вирджиния.

Различие состоит в том, что пароль находится у человека в сознании, и, следовательно, раскрывая его, человек как бы оговаривает самого себя. Отпечатки пальцев, образцы крови и мочи, почерк и прочее — это, с данной точки зрения, просто окружающие нас предметы. Таким образом, в юридическом смысле пароль надёжнее, чем биометрия.

Мэтью Даймонд в 2014 году был обвинён в похищении сейфа, лаптопа и ювелирных изделий из дома в городе Часка. Уже арестовав Даймонда, детективы получили ордер на изъятие его смартфона, но не смогли войти в него. «Тогда, в 2014 году, это был первый случай, когда я столкнулся со смартфоном, для доступа в который нужны отпечатки пальцев», — вспоминает лейтенант полиции Рейчел Нельсон.

Судья выписал ордер на принудительное вскрытие смартфона Даймонда. Сначала обвиняемый отказывался открыть смартфон, но потом уступил. К другим уликам прибавились данные из вскрытого смартфона — из них следовало, что Даймонд использовал его вблизи от места ограбления в тот момент, когда оно случилось. Это стало существенным дополнением к другим доказательствам его вины.

Получив шесть лет тюрьмы, преступник подал аппеляцию. В ней он ссылался на пятую поправку и приравнивал принудительное использование отпечатков пальцев для вскрытия смартфона к предоставлению свидетельств против самого себя. Теперь в этом деле поставлена точка.

В 2015 году федеральный суд в Пенсильвании рассматривал иск Комиссии по ценным бумагам США к двум бывшим сотрудникам компании Capital One, которые намеренно использовали неправомерным образом инсайдерскую информацию, известную им по работе. Суд постановил, что на основании пятой поправки их смартфоны не могут быть вскрыты, поскольку защищены паролями. Решение было принято, несмотря на то, что смартфоны являлись служебными, а не личными.