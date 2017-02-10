Суд проверит законность запрета электрошокеров

В Федеральном суде США рассматривается иск, оспаривающий запрет на ношение и использование гражданами электрошокеров, который действует в штате Нью-Йорк.

Иск подал Мэтью Эвитабиль, мэр города Мидлбург. Изначально он просто хотел купить себе электрошокер, но выяснил, что не имеет на это права. Мэру помогают две организации — Коалиция за политику в области огнестрельного оружия (Firearms Policy Coalition) и Фонд политики в области огнестрельного оружия (Firearms Policy Coalition). Состав ответчиков, против которых подан иск, весьма представительный. Это три высших должностных лица штата — губернатор, генеральный прокурор и суперинтендант полиции.

Электрошокеры запрещены только в пяти штатах США. Помимо Нью-Йорка, это Гавайи, Род-Айленд, Массачусетс и Нью-Джерси. Сотни тысяч электрошокеров находятся на руках у жителей страны. Наиболее значительным производителем на данном рынке является компания Taser. Более 18 тысяч правоохранительных агентств США используют электрошокеры Taser, и этот факт также упоминается в качестве довода в поданном в суд иске.

В иске утверждается, что запрет электрошокеров противоречит Второй поправке к Конституции США, которая утверждает право граждан хранить и носить оружие. По мнению подателя иска и тех, кто его поддерживает, нелетальное оружие необходимо законопослушным людям для самообороны.

В марте 2016 года Верховный суд отменил решение Верховного суда штата Массачусетс, который ранее оставил в силе приговор женщине, отбывающей тюремный срок за обладание электрошокером. В ноябре 2016 года генеральный прокурор штата Нью-Джерси признал, что запрет на электрошокеры не соответствует Второй поправке. Кроме того, житель Нового Орлеана судится с властями города по поводу аналогичного запрета.

Согласно закону штата Нью-Йорк, электрошокер определяется как «любое устройство, сконструированное, главным образом, как оружие, назначение которого состоит в том, чтобы оглушить человека, вызвать у него в сознании дезориентацию, сбить его с ног или парализовать путём подачи на этого человека электрического импульса высокого напряжения».