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Газета "Security News" / Дайджест СМИ

Абоненты смогут посылать в экстренные службы фото и видеоизображение инцидентов


28.12.2016

Пожарная служба английского графства Вест-Мидлендс проводит пилотные испытания приложения для смартфонов, которое позволяет тем, кто звонит в службу 999, передавать живое потоковое видеоизображение прямо в экстренные службы. Фотографии и видеоизображение, присылаемые пользователями, помогут пожарным быстро вырабатывать наиболее правильные меры реагирования на каждое конкретное возгорание.

В Великобритании основной номер для вызова экстренных служб — 112, однако имеется и дополнительный — 999. С обоих этих номеров можно вызывать полицию, пожарных, скорую помощь и спасателей. За год на телефон 999 поступает 30 млн звонков, половина из которых на самом деле не являются экстренными.

Пока тестирование приложения под названием 999EYE выполняется в пределах самой пожарной службы. Гражданам оно будет предложено позднее. Кроме того, предполагается использовать приложение и в других экстренных службах.

Абоненту, скачавшему приложение, после его звонка на номер 999 с сообщением о чрезвычайном происшествии будет отправляться ссылка. Кликнув по этой ссылке, он получит возможность отправить фотографию или передать видеоизображение, которые помогут диспетчерам разобраться в происходящем.

В результате экстренные службы, выезжающие на место происшествия, будут заранее иметь важную для них информацию о пожаре или преступлении и лучше понимать природу инцидента. Ссылка включает также GPS-координаты звонившего, что сократит время реагирования на звонок.

Приложение разработано компанией Capita и обошлось в сумму, эквивалентную $85 тысяч. Часть этих средств пожарная служба надеется возместить через коммерческое использование ПО.

Идея разработки приложения возникла в 2014 году после пожара в городе Сметвик, в котором сгорело 100 тысяч тонн пластика, предназначавшегося для переработки в качестве вторсырья. Пожарные решили, что смартфоны, с которых к тому времени в Великобритании совершалось 60% звонков в службу 999, — это ключ к улучшению ситуации в сфере борьбы с огнём.

Пожарные графства Вест-Мидлендс рассчитывают, что к ним присоединятся коллеги из других пожарных служб страны, а также полиция, службы скорой помощи, береговые, морские и горные спасатели. Выполнение программы они рассматривают как первый шаг в том, чтобы «революционизировать систему экстренных служб Великобритании».

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