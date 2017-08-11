Как оценить работу оператора системы видеонаблюдения?

Операторы, несущие вахту на посту управления, могут работать по-разному. Доктор Крэйг Дональд, специалист по человеческому фактору в системах безопасности, убеждён в том, что залог успешной эксплуатации системы — в грамотном материальном и моральном стимулировании персонала.

Результаты работы операторов по выявлению инцидентов и расследованию их обстоятельств в огромной степени зависят от конкретного объекта наблюдения. Поэтому о том, чтобы выработать единый стандарт оценки результатов операторского труда, речи идти не может. На физически идентичных объектах, удалённых друг от друга, в общем случае имеются разные спектры угроз, в частности, связанных с криминальной активностью на окружающей территории.

На разных объектах видеонаблюдение выполняет и разные функции — обеспечение соблюдения порядка и непрерывности рабочих процессов, контроль безопасности труда, предотвращение криминальной активности, сбор аналитических данных и т.п. Однако несмотря на то, что обеспечение рабочего процесса и охрана труда сами по себе являются важнейшими вопросами в организациях, функции их контроля, как правило, не входят в число обязанностей менеджеров соответствующих направлений. Более того, роль видеонаблюдения в таком контроле может пересматриваться в зависимости от персоналий и позиций управляющего звена организации.

В силу упомянутых причин становится крайне важным выработать концепцию управления качеством работы операторского персонала. Эта концепция должна вытекать из стратегии безопасности и задач, решаемых в организации системой видеонаблюдения. Если применение видеонаблюдения не приносит компании желаемых результатов, то вполне логично, что руководство не сочтёт нужным вкладывать средства в приобретение и обслуживание дорогостоящих систем.

Если ожидаемая криминальная активность на объекте относительно невелика, руководству необходима уверенность в том, что операторы в достаточной мере контролируют обстановку, чтобы свести к минимуму вероятность происшествий. Иными словами, результаты работы операторов должны состоять как в эффективном предупреждении инцидентов, так и в своевременном их обнаружении. А сама эта работа должна оправдывать финансовые затраты на содержание операторов, а также на приобретение и содержание технических средств системы видеонаблюдения.

Одной из форм оценки эффективности работы операторов является аудит, привязанный к решаемой задаче — например, контрольная проверка при помощи инсценировки нарушения правил распорядка в выбранных зонах объекта, заведомо находящихся под наблюдением. При этом очень важно «не перегнуть палку», применяя административные меры: в результате возникает риск того, что операторы начнут относиться к своей работе формально, выполняя лишь предписанный инструкциями набор задач. В таком случае об эффективности наблюдения можно будет забыть. Кстати, и сам аудит следует вести непрерывно, а не от случая к случаю.

Систематические проверки эффективности

Система оценки эффективности наблюдения должна охватывать прежде всего критически важные участки объекта. При наличии у подразделения охраны руководящего документа в виде стратегии безопасности задача выделения критических зон упрощается: они обязательно отражены в стратегии. Необходимо разделить эти участки на категории по степени важности, поскольку в общем случае на каждом из них имеются свои специфические риски и факторы, определяющие вероятность успешного обнаружения инцидентов.

Необходимо по-разному оценивать факты выявления операторами незначительных нарушений установленного порядка и обнаружение признаков готовящегося преступления, требующее задержания подозреваемых. В противном случае результатом работы операторского корпуса может стать плотный поток малозначимых для обеспечения безопасности объекта событий, в котором могут потеряться признаки опасного инцидента.

...

Полную версию статьи «Как оценить работу оператора системы видеонаблюдения?», читайте в электронном журнале Security Focus.

Автор: Доктор Крейг Дональд

Перевод и обработка: ИА «Безопасность Сегодня»

Количество показов: 13

Компания: ИА Безопасность Сегодня

