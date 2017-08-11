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Газета "Security News" / Статьи по системам безопасности / Избранное / Системы видеонаблюдения

Как оценить работу оператора системы видеонаблюдения?


11.08.2017

Операторы, несущие вахту на посту управления, могут работать по-разному. Доктор Крэйг Дональд, специалист по человеческому фактору в системах безопасности, убеждён в том, что залог успешной эксплуатации системы — в грамотном материальном и моральном стимулировании персонала.

Результаты работы операторов по выявлению инцидентов и расследованию их обстоятельств в огромной степени зависят от конкретного объекта наблюдения. Поэтому о том, чтобы выработать единый стандарт оценки результатов операторского труда, речи идти не может. На физически идентичных объектах, удалённых друг от друга, в общем случае имеются разные спектры угроз, в частности, связанных с криминальной активностью на окружающей территории.

На разных объектах видеонаблюдение выполняет и разные функции — обеспечение соблюдения порядка и непрерывности рабочих процессов, контроль безопасности труда, предотвращение криминальной активности, сбор аналитических данных и т.п. Однако несмотря на то, что обеспечение рабочего процесса и охрана труда сами по себе являются важнейшими вопросами в организациях, функции их контроля, как правило, не входят в число обязанностей менеджеров соответствующих направлений. Более того, роль видеонаблюдения в таком контроле может пересматриваться в зависимости от персоналий и позиций управляющего звена организации.

Как оценить работу оператора системы видеонаблюдения?

В силу упомянутых причин становится крайне важным выработать концепцию управления качеством работы операторского персонала. Эта концепция должна вытекать из стратегии безопасности и задач, решаемых в организации системой видеонаблюдения. Если применение видеонаблюдения не приносит компании желаемых результатов, то вполне логично, что руководство не сочтёт нужным вкладывать средства в приобретение и обслуживание дорогостоящих систем.

Если ожидаемая криминальная активность на объекте относительно невелика, руководству необходима уверенность в том, что операторы в достаточной мере контролируют обстановку, чтобы свести к минимуму вероятность происшествий. Иными словами, результаты работы операторов должны состоять как в эффективном предупреждении инцидентов, так и в своевременном их обнаружении. А сама эта работа должна оправдывать финансовые затраты на содержание операторов, а также на приобретение и содержание технических средств системы видеонаблюдения.

Одной из форм оценки эффективности работы операторов является аудит, привязанный к решаемой задаче — например, контрольная проверка при помощи инсценировки нарушения правил распорядка в выбранных зонах объекта, заведомо находящихся под наблюдением. При этом очень важно «не перегнуть палку», применяя административные меры: в результате возникает риск того, что операторы начнут относиться к своей работе формально, выполняя лишь предписанный инструкциями набор задач. В таком случае об эффективности наблюдения можно будет забыть. Кстати, и сам аудит следует вести непрерывно, а не от случая к случаю.

Систематические проверки эффективности

Система оценки эффективности наблюдения должна охватывать прежде всего критически важные участки объекта. При наличии у подразделения охраны руководящего документа в виде стратегии безопасности задача выделения критических зон упрощается: они обязательно отражены в стратегии. Необходимо разделить эти участки на категории по степени важности, поскольку в общем случае на каждом из них имеются свои специфические риски и факторы, определяющие вероятность успешного обнаружения инцидентов.

Необходимо по-разному оценивать факты выявления операторами незначительных нарушений установленного порядка и обнаружение признаков готовящегося преступления, требующее задержания подозреваемых. В противном случае результатом работы операторского корпуса может стать плотный поток малозначимых для обеспечения безопасности объекта событий, в котором могут потеряться признаки опасного инцидента.

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Полную версию статьи «Как оценить работу оператора системы видеонаблюдения?», читайте в электронном журнале Security Focus.

Автор: Доктор Крейг Дональд
Перевод и обработка: ИА «Безопасность Сегодня»

Количество показов: 13
Компания:  ИА Безопасность Сегодня

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Cегодняшняя отрасль безопасности представляет собой замысловатую смесь традиционного и новейшего, развиваясь стремительно и порой непредсказуемо, осваивая новые, невиданные прежде возможности. От простой «офисной» компьютеризации буквально на наших глазах был совершён скачок к полноценному сотрудничеству машинного интеллекта с человеческим. Однако типичный представитель конечника — руководитель корпоративной службы охраны — нередко находится в глухой обороне от окружающего мира, отмахиваясь от интересных и удобных для него же самого предложений, как от дьявольских искушений.

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

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