Особенности защиты неэксплуатируемого жилья

Брошеннные или по каким-нибудь причинам выведенные из эксплуатации квартиры нередко становятся объектами внимания криминала и антисоциальных элементов. Чем это грозит владельцам недвижимости? И что возможно предпринять, чтобы предотвратить нанесение ущерба? Ответы на эти вопросы — в материале ИА «Безопасность Сегодня».

В каждой стране имеется определённая доля жилого фонда, не используемого по назначению. К примеру, в Великобритании это не менее 12% — то есть, каждая седьмая квартира или дом. Эксперты говорят, что власти сознательно занижают эти цифры, чтобы избежать принятия каких-либо активных мер по защите неэксплуатируемого жилья. А необходимость такой защиты диктует другая статистика — полицейская: количество преступлений и правонарушений, совершаемых в пустующих объектах, в последние годы имеет тенденцию к росту.

Однако обеспечить охрану неэксплуатируемого жилья — в частности, предотвращение доступа посторонних лиц и совершения ими действий в ущерб владельцам — не так-то просто. Некоторые дома находятся в малонаселённой местности, электропитание и телекоммуникации нередко оказываются недоступными.

Категории и особенности угроз

Наиболее часто пустующая недвижимость становится жертвой воровства. На первом месте по «воруемости» — металлические предметы; это прямое следствие глобального повышения цен на металл, приведшего к активизации сборщиков вторичного сырья. Для охотников за металлом неэксплуатируемые дома и квартиры — лёгкая добыча. Навестив жилище один раз и беспрепятственно совершив кражу, вор, как правило, не успокаивается и возвращается на место преступления, пока не вынесет оттуда всё, что теоретически возможно продать.

На территориях пустующих объектов недвижимости распространены также вандализм (в частности, роспись стен — граффити) и незаконная свалка мусора. Несмотря на то, что эти угрозы могут показаться относительно безобидными, они всё же наносят ущерб самой недвижимости. По крайне й мере, владельцам приходится раскошеливаться на процедуры очистки. В ряде стран юридические лица-владельцы объектов обязаны избавляться от мусора и стенной росписи по закону.

Самозахват жилья, также известный как сквоттинг, весьма распространён в Западной Европе, а также в крупных городах России. В национальных законодательствах сквоттинг трактуется по-разному, но в последнее время наблюдается тенденция к тому, чтобы признавать самовольный захват жилых зданий и помещений с последующим вселением уголовно наказуемым. В британской судебной практике сквоттерам обычно предъявляются обвинения в незаконном вторжении. Последствия захвата также болезненны для владельца — как с финансовой, так и с моральной стороны. Кроме этого, в ряде стран законом установлены сроки, в течение которых захваченное жильё может быть передано в собственность сквоттера. В России, согласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. N 10/22, этот срок составляет 15 лет.

Весьма нередки в неэксплуатируемом жилье и факты намеренных поджогов. По оценке специалистов, не менее четверти всех поджогов совершается на пустующих объектах недвижимости. Ряд исследований, проведённых в интересах пожарной охраны, установил, что у большинства поджигателей имеется определённый поведенческий паттерн. В частности, начав с относительно небольшого пожара, преступники отслеживают, как скоро поджог будет обнаружен и какие ещё меры будут приняты. И если владельцы объекта оставят случай без внимания, как правило, поджог повторяют — уже в бОльших масштабах.

Как обезопасить пустующий объект?

Начнём с самых элементарных мер — укрепления входных дверей и ворот и установки не самых дешёвых и примитивных замков. При этом лучше не предоставлять ключи от пустующего дома либо квартиры малознакомым людям — даже нанятым для производства ремонтных и иных работ. Как и в обычном жилье, факт потери ключа следует считать основанием для замены замка или как минимум цилиндровой вставки.

Решив вопросы контроля доступа, следует обеспечить и сообразные бюджету и доступные на данной территории меры физической защиты объекта. В идеале это охранная и пожарная сигнализация и хотя бы простейшая система видеонаблюдения, передающая изображения по каналам сотовой связи. В случае отсутствия регулярного электропитания могут потребоваться периодические визиты на объект для замены аккумуляторов либо установка устройства подзарядки на солнечных батареях. Необходимо продумать и то, какого рода меры могут быть приняты при срабатывании датчиков сигнализации. В лучшем случае найдётся приемлемый по ценам охранный сервис либо заинтересованные в соблюдении порядка соседи. В худшем — придётся рассчитывать лишь на собственные ресурсы.

В любом случае, для снижения потенциального ущерба от вторжения на объект злоумышленников рекомендуется разумно уменьшить количество сгораемых материалов и внутри, и снаружи здания/помещения. Следует и по максимуму вывезти с объекта всё, что может иметь ценность для непрошеных гостей. Потенциальными предметами краж могут стать не только съёмные и потенциально демонтируемые металлоизделия, но и, к примеру, отделочные материалы, архитектурные элементы и даже деревянные конструкции.

Чтобы не провоцировать вандализм внешним видом объекта, позаботьтесь о тщательном удалении стенной росписи. Если в доме либо квартире повреждены оконные рамы и стёкла, необходимо устранить эту проблему. Кроме этого, следует по возможности ограничить видимость внутренних помещений снаружи дома шторами, жалюзи либо иным доступным способом.

Продумав всю совокупность мер безопасности, ещё раз внимательно проанализируйте каждую из них. Преступники, как известно, изобретательны — увидев на дверях мощный замок, попробуют забраться через форточку или дымовую трубу. Если вы что-либо упустили из виду, это может вылиться в потери. Несколько снижает вероятность потерь обращение к профессиональным консультантам. Но и здесь следует соблюдать осторожность: вас могут красиво и логично «развести» на приобретение технических средств, лишь отчасти способствующих повышению защищённости вашего объекта. К сожалению, сегодня всем правит рынок. А от угроз, исходящих от маркетинга, есть лишь одно средство — здравый смысл.

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Компания: ИА Безопасность Сегодня

