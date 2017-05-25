Замедленный просмотр записей видеонаблюдения: слово в защиту

Мы уже писали об экспериментах по изучению особенностей замедленного просмотра записей видеонаблюдения с точки зрения адекватности оценки обстановки операторами. Крэйг Дональд, специалист по человеческому фактору в системах безопасности, ставит выводы этого исследования под вопрос.

В недавно опубликованном отчёте об исследовании, посвящённом изучению особенностей замедленного просмотра записей в системах видеонаблюдения, содержится вывод о том, что при замедленном воспроизведении операторы значительно более склонны воспринимать действия людей, фигурирующих на видео, как злонамеренные. Вот чем объяснили американские учёные этот феномен: сам факт замедленного просмотра вынуждает испытуемых приписывать действиям попавших в кадр людей определённые намерения. А вот как это проявилось в количественном выражении: при замедленном просмотре участники серии опытов признавали одних и тех же людей виновными втрое чаще, чем при просмотре с обычной скоростью.

Итак, операторы, просматривая изображения в замедленном режиме, воспринимали действия людей в пределах сцены наблюдения как заранее продуманные. У тех, кто просматривал записи и замедленно, и с обычной скоростью, склонность к обвинению также оказалась повышенной, однако в несколько меньшей степени. На основании материалов исследования учёные выработали и практическую рекомендацию: практику использования замедленного просмотра видеоархивов следует ограничить.

Само исследование является весьма интересным, поскольку оно проливает свет на то, каким образом операторы выявляют признаки криминальной активности. Действительно, связь между зрением, мозговой деятельностью и двигательной активностью проявляется как в ходе совершения преступных действий, так и при выявлении этих действий по записям, сделанным системой видеонаблюдения. Однако у подозреваемых и операторов эта связь проявляется по-разному.

Ловкость рук

На протяжении ряда лет мне приходилось лично участвовать в просмотре, проверке и анализе видеозаписей различных криминальных инцидентов. Идея о необходимости ограничения просмотра записей в замедленном режиме показалась мне весьма спорной. В частности, имеется масса случаев, когда лишь замедленный покадровый просмотр позволяет уловить движение руки, практически неразличимое при просмотре со штатной скоростью воспроизведения. По моему личному опыту, руки способны двигаться со скоростью, превышающей скорость зрительного восприятия, поэтому просмотр с минимально возможной скоростью позволит извлечь из зафиксированного камерами материала максимум информации и сделать на её основе выводы, в иных условиях попросту недостижимые.

Аналогичным образом, если рука движется быстрее, чем это может быть воспринято зрением, то в любом случае мозговая деятельность происходит на ещё больших скоростях. Способность умелых игроков в мяч вовремя отреагировать и, к примеру, отбить подачу вовсе не обязательно основана на одном лишь визуальном восприятии: мозг успевает оценить траекторию мяча и возможные ответные действия задолго до момента его касания, основываясь на целом ряде различных критериев.

Следовательно, возникает вопрос о том, в какой мере фактор времени может воздействовать на оценку преднамеренности действий, если физические движения существенно запаздывают относительно принятия решений в мозгу. А поскольку оператор рассматривает кадры, зафиксировавшие уже совершённые действия, то оценка содержания изображений должна это определённым образом учитывать.

Подтверждение эффективности решений

В свете данной проблемы становится важным, какого рода происшествие изучается по материалам видеонаблюдения. Если телодвижения, зафиксированные камерами, имеют достаточно большой размах, как, к примеру, при беге, просмотр такого рода материалов не должен вызывать особых затруднений. Однако, если приходится иметь дело с мелкой моторикой ладоней, пальцев и ступней, то важное для оценки ситуации движение может длиться лишь доли секунды.

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Полную версию статьи «Замедленный просмотр записей видеонаблюдения: слово в защиту», читайте в электронном журнале Security Focus.

Автор: Доктор Крейг Дональд

Перевод и обработка: ИА «Безопасность Сегодня»

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Компания: ИА Безопасность Сегодня

