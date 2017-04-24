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Газета "Security News" / Статьи по системам безопасности / Избранное / Системы видеонаблюдения

Как узнать, на кого работает оператор системы видеонаблюдения?


24.04.2017

Как достоверно убедиться в том, что сотрудник службы безопасности благонадёжен и не связан с криминальными группировками? Доктор Крэйг Дональд, специалист по человеческому фактору в системах безопасности, рекомендует проверенный инструмент — полиграф.

Системы видеонаблюдения, как и другие охранные системы, предназначены для защиты и обеспечения безопасности людей, территорий, процессов и физических предметов в пределах заданного пространства. А чтобы телевизионное наблюдение успешно справилось с этими функциями, совершенно необходимо обеспечить благонадёжность его составных частей — оборудования, систем и кадрового состава.

С точки зрения людского ресурса, честность и благонадёжность операторов, начальников смен и менеджеров может оказаться под вопросом в целом ряде случаев. Персональные обстоятельства, относящиеся к семье, социальному давлению, злоупотреблению алкоголем и наркотиками либо условиям проживания могут вынуждать людей делать вещи, несовместимые с их профессиональным долгом.

Как узнать, на кого работает оператор системы видеонаблюдения?

Финансовые неудачи либо обязательства, вытекающие из стиля жизни, могут привести к непосильной кредитной нагрузке либо неплатёжеспособности. Проблемы на работе способны вызвать эмоциональные срывы, приступы тревожности либо депрессивные проявления.

И, наконец, существует множество подтверждений тому, что преступные сообщества предпринимают массу усилий, направленных на подкуп либо вербовку операторов систем, умело используя вышеприведенные обстоятельства — угрожая либо обещая «вывести из нищеты» за определённые услуги. Более того, имеется масса данных об активности, связанной с внедрением членов преступных синдикатов в структуры организаций и, в частности, в ряды операторов систем видеонаблюдения. В последнем варианте соискатели должностей проходят штатную процедуру приёма на работу.

В последние несколько лет услуги проверки благонадёжности персонала стали всё активнее предлагаться клиентам — это, в частности, заметно по составу экспонентов на отраслевых выставках в США. В Южной Африке, где организованная преступность отличается особой агрессивностью в целом ряде отраслей промышленности, охранники и операторы систем видеонаблюдения постоянно находятся в зоне внимания криминала. Оценка благонадёжности сотрудника является совершенно необходимой процедурой, которая должна предшествовать назначению на должность. И наиболее эффективным методом такой оценки эксперты признают проверку на полиграфе.

Технологии проверки

Оценка благонадёжности людей — процедура непростая, в особенности при большом массиве испытуемых. Идеальным был бы вариант, при котором все сотрудники проходят проверку ещё до момента их приёма на работу: оказавшись в штате, подозрительный работник способен доставить немало хлопот при последующих проверках.

Возможные методики оценки благонадёжности могут включать анализ речевых интонаций, ответы на анкету со специальным образом подобранными вопросами и личную беседу, совмещённую с анализом поведения. Все эти методы имеют весьма низкий уровень научной достоверности, повторяемости результатов и пригодности к принятию конкретных решений; к тому же при таким образом организованных проверках существует возможность подтасовки информации.

Эффективность полиграфа также не достигает 100%, это признают даже в научной литературе, публикуемой заинтересованным кругом учёных. Реальная эффективность может колебаться в пределах от 60% до 90% в зависимости от того, с кем ведётся беседа либо какого рода вопросы зачитываются. Несмотря на то, что полиграф является инструментом, работа которого основана на подтверждённых наукой приниципах, с его помощью правильно классифицируются и интерпретируются не все испытуемые. Такая вариативность является причиной того, что судебные органы принимают к сведению проверку на полиграфе с определённой осторожностью. Однако в тех случаях, когда необходимо провести проверку благонадёжности либо факта участия в преступной и иной противозаконной деятельности, эффективность полиграфа считается более высокой, а результаты более достоверными; к тому же проведение испытаний здесь даётся меньшими усилиями, чем с применением других методов проверки.

Надёжно и принципиально проверяемо

Главными преимуществами полиграфа перед иными способами проверки благонадёжности является то, что процесс проверки здесь является независимым, основанным на научных фактах и принципиально верифицируемым (проверяемым). В пределах одного цикла испытаний здесь производится измерение параметров ряда физиологических реакций, которое затем анализируется в совокупности. Те, кто принимает решения на основе этого анализа, несут за них ответственность, результаты испытаний могут быть проверены третьими лицами, и к тому же для работы на полиграфе рекомендуется пройти специальный сертификационный тренинг. Кроме этого, проверку на полиграфе относительно просто организовать, хотя при проверке группы лиц она становится ощутимо дороже (впрочем, оставаясь в разумных пределах).

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Полную версию статьи «Как узнать, на кого работает оператор системы видеонаблюдения? », читайте в электронном журнале Security Focus.

Автор: Доктор Крейг Дональд
Перевод и обработка: ИА «Безопасность Сегодня»

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Передний край

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